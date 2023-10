آن سگ دیوانه چرا عذاب دید؟!

اسرائیل مثل یک سگ دیوانه بود، همیشه مثل یک سگ دیوانه بود، خیلی هم خطرناک، اما عذاب دید. این یعنی شق سوم آموزه نظامی صهیونیست‌ها که موشه‌دایان ترسیم کرده بود، درست از آب درنیامد. نخست‌وزیر سال‌های دور صهیونیست‌ها گفته بود: «اسرائیل باید مثل یک سگ دیوانه باشد، آن‌قدر خطرناک که اذیت نشود و عذاب نبیند»

(Israel must be like a mad dog too dangerous to bother)

سال‌هاست صهیونیست‌ها این آموزه را آویزه گوش کرده‌اند. مثل سگ هار به جان فلسطینی‌ها می‌افتند. نوزادان و کودکان را دسته‌جمعی می‌کشند، اسیران فلسطینی را جلوی دوربین‌رسانه‌ها تیرباران و روی جنازه لخت آن‌ها ادرار می‌کنند. زنان را به زندان می‌برند و بی‌دلیل در خیابان‌های شهرک‌ها و گاهی برای تفریح، فلسطینی می‌کشند. اما پس از ۱۵ مهر ۱۴۰۲ این اسرائیل دیگر اسرائیل‌بشو نیست. دیگر کسی از آن‌ها نمی‌تواند در غلاف غزه زندگی کند و راحت بخوابد. تجربه دارند که ممکن است صبح زود ساعت ۶ فلسطینی‌ها بالای سر آن‌ها باشند. این یعنی حماس با بلایی که بر سر ساکنان صهیونیست غلاف‌غزه آورد، سه‌برابر مساحت باریکه را هم یک‌روزه آزاد کرد! مناطق دورتر از غزه را نیز همین‌طور. بسیاری از صهیونیست‌ها که سه روز است در بن‌گورین منتظر پرواز خروج از تل‌آویو هستند، ساکن همان شهرند و شهر‌های دورتر از دسترس فلسطینی‌ها. این است آن شکست ترمیم‌ناپذیر!

اسرائیلی که اسرائیلی‌ها نخواهند در آن باشند، دیگر اسرائیل نیست و دیگر سرزمین موعود نیست. اسرائیلی که هربار بخواهد به سراغ شیوخ برود تا عادی‌سازی کند، باید تضمین بدهد که می‌تواند بازگردد و در بن‌گورین بنشیند، دیگر اسرائیل نیست.

اسرائیلی که ده‌ها سال است با هواپیمای امریکایی به روی ملتی بدون سامانه دفاعی بمب می‌ریخت و در هواپیماها، تانک‌ها و سنگر‌های مستحکم به فلسطینی‌ها آتش می‌گشود، و هر سربازی چنان در پوشش لباس‌های ضدگلوله بود که قلعه‌ای محکم می‌نمود و با مردمی که دستشان خالی بود هم نمی‌جنگید «مگر در قریه‌های محکم‌حصار» (الا فی قری محصنه)، حالا که یک گروه دائم‌المحاصره به آنان شبیخون زدند و وارد حصار و قریه و دیوارشان شدند، دیگر اسرائیل نمی‌شود.

اسرائیلی که روزنامه‌نگار صهیونیست درباره عملیات صهیونیست‌ها بعد از توفان حماس بنویسد: «اسرائیل در همان آغاز، جنگ را باخت. واکنش‌هاى بعدى بى‌معنى است. اسم عملیات شمشیرهاى آهنین نیست. شلوارهاى افتاده است!» و اشاره او به اسارت ژنرال اسرائیلی بدون شلوار به دست رزمندگان حماس باشد، دیگر اسرائیل نیست.

آن سگ دیوانه که موشه‌دایان گفت و نتانیاهو بهتر از همه اسلافش در نقش آن ظاهر شد، از این پس با همه ظاهر خطرناکش باید عذاب بکشد و اذیت شود. به‌قدر همه ظلم‌هایی که کرده است. دیگر امکان تجمیع‌شدن و از این آشفتگی و پراکندگی خارج‌شدن ندارند. همین که نتانیاهو می‌گوید می‌خواهیم خاورمیانه را عوض کنیم، یعنی فهمیده است که دیگر همین حال‌وروز سرزمین‌های اشغالی را هم نمی‌تواند عوض کند، یعنی «پارس سگ در محاصره شیرها». اگر مسلمانان از قرآن می‌آموختند که «شما آن‌ها را جمع و متفق می‌پندارید در صورتی که دل‌هاشان سخت متفرق است، زیرا آن قوم دارای فهم و عقل نیستند»، سال‌ها پیش می‌دیدند که اسرائیل دیگر اسرائیل نیست.