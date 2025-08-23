رهبر حزب شیعیان پاکستان با نخست وزیر عراق دیدار کرد/ تاکید دو طرف بر دفاع از غزه

نخست وزیر عراق و رئیس مجلس وحدت مسلمین از احزاب پیشرو شیعیان پاکستان در دیداری رسمی در بغداد بر لزوم انسجام جهان اسلام علیه چالش‌های مشترک به ویژه دفاع از مردم نوار غزه تاکید کردند.

جوان آنلاین: سناتور علامه ناصر عباس جعفری نماینده مجلس سنای پاکستان امروز در بغداد با محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق دیدار کرد.

به گزارش ایرنا، دو طرف در این دیدار پیرامون تحولات منطقه‌ای، گسترش همکاری‌های دوجانبه سیاسی، پارلمانی و تسهیل گردشگری مذهبی تبادل نظر کردند.

نخست وزیر عراق روابط با پاکستان را تاریخی و برادرانه توصیف کرد و خواستار تقویت همکاری‌های موجود بین دو کشور اسلامی شد.

دو طرف همچنین بر لزوم تقویت جبهه مشترک کشور‌های منطقه برای صلح تاکید کردند و خواهان انسجام جهان اسلام برای دفاع از مردم مظلوم نوار غزه، توقف جنایات رژیم صهیونیستی و پایان محاصره این منطقه شدند.

رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان در این دیدار با قدردانی از میزبانی شایسته مردم و دولت عراق از زائران عتبات عالیات، خواستار تحکیم روابط بین دو کشور شد.