شهدای جنایت اخیر متعلق به همه مردم ایران هستند

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) از دیدار خانواده دو شهید بزرگوار خبر داد.

جوان آنلاین: سعید اوحدی، صبح شنبه در جمع خبرنگاران از دیدار با دو خانواده شهید در ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) خبر داد و گفت: بنیاد شهید تصمیم گرفت روزانه از دو تا سه خانواده شهدا که در جنایت اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا آسیب دیده‌اند، سرکشی کند.

اوحدی با بیان اینکه جنایت اخیر اسرائیل و آمریکا بر اساس قوانین بین‌المللی مصداق جنایت جنگی است، افزود: در این حادثه یک خانواده مظلوم که زندگی ساده‌ای در حدود ۳۰ متر مربع داشت، در تلاش بود با مبلغ ناچیزی پسرشان را از زندان آزاد کند، اما در روز آزادی، پدر و پسر مقابل چشمان مادر و همسر شهید به شهادت رسیدند.

رئیس بنیاد شهید با اشاره به اینکه عمق این جنایت از جنگ هشت ساله ایران و عراق بیشتر است، گفت: جغرافیای جنگ ۱۲ روزه محدود بود اما شدت جنایت بسیار بیشتر از جنگ هشت ساله است که آمریکا و رژیم بعثی در آن نقش داشتند.

اوحدی تأکید کرد بنیاد شهید تلاش می‌کند مشکلات خانواده‌های شهدا را که زندگی سختی داشته‌اند، رفع کند و افزود: شهدا متعلق به همه مردم و کشور هستند و همه دستگاه‌ها باید برای رفع مشکلات این خانواده‌ها همکاری کنند.

وی در پایان انسجام و وحدت مردم در برابر این جنایت را عامل اصلی اقتدار کشور دانست و یادآور شد: مقام معظم رهبری بر حفظ این انسجام و پرهیز از هر سخن و رفتار تفرقه‌افکن تأکید دارند.