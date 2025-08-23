کد خبر: 1314192
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۵
ایثار و مقاومت » اخبار كلی

شهدای جنایت اخیر متعلق به همه مردم ایران هستند

شهدای جنایت اخیر متعلق به همه مردم ایران هستند رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) از دیدار خانواده دو شهید بزرگوار خبر داد.

جوان آنلاین: سعید اوحدی، صبح شنبه در جمع خبرنگاران از دیدار با دو خانواده شهید در ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) خبر داد و گفت: بنیاد شهید تصمیم گرفت روزانه از دو تا سه خانواده شهدا که در جنایت اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا آسیب دیده‌اند، سرکشی کند.

اوحدی با بیان اینکه جنایت اخیر اسرائیل و آمریکا بر اساس قوانین بین‌المللی مصداق جنایت جنگی است، افزود: در این حادثه یک خانواده مظلوم که زندگی ساده‌ای در حدود ۳۰ متر مربع داشت، در تلاش بود با مبلغ ناچیزی پسرشان را از زندان آزاد کند، اما در روز آزادی، پدر و پسر مقابل چشمان مادر و همسر شهید به شهادت رسیدند.

رئیس بنیاد شهید با اشاره به اینکه عمق این جنایت از جنگ هشت ساله ایران و عراق بیشتر است، گفت: جغرافیای جنگ ۱۲ روزه محدود بود اما شدت جنایت بسیار بیشتر از جنگ هشت ساله است که آمریکا و رژیم بعثی در آن نقش داشتند.

اوحدی تأکید کرد بنیاد شهید تلاش می‌کند مشکلات خانواده‌های شهدا را که زندگی سختی داشته‌اند، رفع کند و افزود: شهدا متعلق به همه مردم و کشور هستند و همه دستگاه‌ها باید برای رفع مشکلات این خانواده‌ها همکاری کنند.

وی در پایان انسجام و وحدت مردم در برابر این جنایت را عامل اصلی اقتدار کشور دانست و یادآور شد: مقام معظم رهبری بر حفظ این انسجام و پرهیز از هر سخن و رفتار تفرقه‌افکن تأکید دارند.

برچسب ها: سعید اوحدی ، بنیاد شهید ، شهدا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

فرماندهی که جنگ را با ایمان پیش می‌برد

جواد، جعفر! ول کنید این امریکا را 

اسرائیل تمثالی از جنگ آب در جهان 

تیک‌تاک تهدید رستاخیز هسته‌ای 

پراگماتیسم پنهانی میان موساد و مریم 

«محله باهنر» احیای هویت فرهنگی مناطق کم‌برخوردار خوزستان 

کینه‌جویی خواستگار به حادثه خونین انجامید 

لطفاً آقای روحانی را دریابید!

قزل‌آلا‌های قزل اوزن بی‌صدا می‌میرند 

قاتل ۴ عضو یک خانواده در لارستان در ملأ‌عام اعدام شد 

جبهه‌گیری اصلاح‌طلبان علیه جبهه اصلاحات!

تصویب طرح اشغال غزه با ۸۰ هزار صهیونیست فرسوده 

افول غرب با «خاک» سپاری در شرق 

عجیب است که راه‌حل‌ها را در امریکای دغلکار می‌بینید 

جنگ ممکن است از دیپلماسی کم‌هزینه‌تر باشد

پلیس به دنبال شکارچی زنان و دختران پایتخت است 

قیمت بنزین معمولی گران نمی‌شود

خانواده کجای کار این سینما است؟

ارزیابی حقوقی- ژئوپلیتیکی توافق اخیر آذربایجان و ارمنستان 

اربعین راهی که قدرت‌ها از آن می‌ترسند

دلیل پرواز قیمت مرغ از زبان آقای وزیر

عقلانیت سینایی می‌تواند نجاتمان دهد

جهش تا ۸۰‌هزار مگاواتی صدور پروانه‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر

سفره فرهنگی «صادق الوعد» برای خانواده‌ها 

بیانیه اصلاحات فرصت‌طلبی در حمله به ماهیت دینی نظام است

مسجد خانه همه مردم است

مسجدی موفق است که با همدلی و همفکری اهالی محله اداره شود

روسیه: غرب به اقدام تحریک‌آمیز اعزام نیرو به اوکراین پایان دهد 

بازتاب رزمایش نظامی ایران در رسانه های عربی/ ایران در حال افزایش قدرت دفاعی خود است

اختصاص ۷۰۰ میلیون دلار برای تأمین ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات

«معمار خسارت محض» با شعار صهیونیست‌ها باز آمد!

میوه و صیفی روی زمین ماند

حاشیه‌های بی‌پایان «HPV»

ریش‌وقیچی گران‌سازی خودرو به جاده مخصوص منتقل شد!

هاآرتص: رایزنی اسرائیلی- سوری در پاریس درباره ایران و حزب‌الله بود

ادعای عجیب قاتل: وکلا گفتند اگر همسرم را بکشم قصاص نمی‌شوم!

امریکا و اسرائیل فکر می‌کردند ایران در ۲۸ مرداد مانده است!

شناسایی اروپایی فلسطین صداقت یا نمایش؟!

ایران سیاست‌های جنگ‌افروزانه آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد

انهدام اهداف توسط موشک‌های کروز در رزمایش اقتدار پایدار

پرداخت «پول‌های زیرفرشی» به کارمندان قاعده‌مند شد

تیم ملی نجوم و اخترفیزیک ایران قهرمان جهان شد

بحران آبی در سمنان به دلیل جانمایی اشتباه صنایع 

یاد تلخ افغانستانی‌ها از امریکا

موسوی: تنها راه مصون‌سازی کشور از تهدیدات تداوم راهبرد قدرت افزایی دفاعی است

تاکید عارف بر ضرورت تحول رویکرد حکمرانی در حوزه فرهنگ و هنر پس از جنگ ۱۲ روزه

علی‌آبادی: تا پایان امسال، ۱۲۵۹ طرح برق‌رسانی در کشور به بهره‌برداری می‌رسد

بازی پیچیده دالان زنگزور و راهبرد‌های ایران

این رهبران «واگذارکننده» ثبت تاریخ شدند!

پزشکیان: برخی مدیران نسبت به میزان مصرف انرژی بی‌تفاوت هستند

پیشنهاد سردبیر
سود بیمه معلمان در جیب مؤسسات آموزشی
کاسپین در خطر بیابانی‌شدن
اختصاص ۷۰۰ میلیون دلار برای تأمین ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات
تلنگری به وجدان جمعی
حاج رضا بیشتر از ایران در جبهه مقاومت شناخته می‌شد
ما کجای فوتبال آسیا هستیم
گفت‌وگو با دکتر عبدالله گنجی/ بیانیه اصلاحات فرصت‌طلبی در حمله به ماهیت دینی نظام است
اینترنت گروگان بازارگرایی!
استخر برای دولتی‌ها، تشنگی سهم مردم!
روایت حال و هوای زائران و خادمان اربعین/ از زیارت کربلا تا نماز در مسجدالاقصی
از فتح‌الله‌زاده تا تاجرنیا عجب پیشرفتی!
پرداخت «پول‌های زیرفرشی» به کارمندان قاعده‌مند شد
پیش‌دبستانی برای همه
داروفروشی ۳۵ هزار داروساز ایرانی با تاکسی‌های اینترنتی!
سی‌ و هفتمین جلسه دادگاه گروهک تروریستی منافقین
آخرین اخبار