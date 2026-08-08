جوان آنلاین: عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر نقش اضافه‌برداشت بانک‌ها و خلق نقدینگی در افزایش تورم گفت: کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها با جدیت دنبال می‌شود و اجازه داده نخواهد شد بانک‌ها بدون پشتوانه و خارج از اراده سیاست‌گذار پولی اقدام به خلق پول کنند.

به گزارش مهر، به گفته همتی، در ماه‌های اخیر اضافه‌برداشت بانک‌ها افزایش نداشته و نظارت بر این موضوع در سال جاری با جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از برخورد با شناسایی سود‌های موهومی در بانک‌ها خبر داد و گفت: بانک‌ها نباید مطالباتی را که سال‌هاست وصول نشده، صرفاً روی کاغذ به‌عنوان سود شناسایی کنند.

این سیاست به‌صورت تدریجی اجرا می‌شود تا شوکی به شبکه بانکی وارد نشود، اما در نهایت بانک‌ها برای مطالبات و دارایی‌هایی که امکان وصول آنها وجود ندارد، اجازه شناسایی سود نخواهند داشت.