بررسی ذخایر سد کرج در ۶ ماه/ از خالی بودن ۹۷ درصدی تا ۹۱ درصد پرشدگی

جوان آنلاین: سد امیرکبیر (سد کرج) به عنوان نخستین سد چندمنظوره ایران در سال ۱۳۴۰ به بهرهبرداری رسید. از نظر میزان کمآبی، برای سد کرج که یکی از ۵ سد اصلی تأمین آب شرب استان تهران است، شرایطی پیش آمده که در طول ۶۳ سال عمر بهرهبرداری از این سد، بیسابقه بوده است.
به گزارش تسنیم، این سد با سطح حوزه آبریزی به مساحت ۷۶۴ کیلومترمربع و با متوسط جریان آب سالانه به میزان ۴۷۲ میلیون مترمکعب در استان تهران و در فاصله ۶۳ کیلومتری شمالغربی تهران و در کیلومتر ۲۳ جاده کرج ـ چالوس، در شمال شهرستان کرج قرار دارد.
سد کرج که ۵ ماه پیش (روزهایی ابتدایی اسفندماه) کمتر از ۱۰ درصد از ظرفیت خود، ذخیره آبی داشت؛ با بارشهای خوب بهاره، دوباره جان گرفت و در پی آب شدن ذخایر برفی، به بیش از ۹۰ درصد پرشدگی مخزن این سد رسیدیم.
بررسی میزان ذخایر آبی سد کرج از دهمبهمنماه سال گذشته تا دهم مردادماه امسال نشان میدهد که چگونه این سد از ظرفیت خالی ۹۷ درصدی به پرشدگی ۹۱ درصدی تنها در ۶ ماه رسید.