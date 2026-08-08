توافق بغداد و شرکت «شورون» برای احداث خط لوله بصره به شمال عراق

«باسم محمد خضیر» وزیر نفت عراق اعلام کرد این کشور با ائتلافی از شرکت‌ها به رهبری شرکت آمریکایی «شورون» برای احداث خط لوله انتقال نفت خام از بصره تا شمال عراق با ظرفیت ۲ میلیون بشکه در روز و هزینه برآوردی بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار توافق کرده است.

جوان آنلاین: به نقل از القدس العربی، باسم محمد خضیر به خبرنگاران گفت که ائتلافی از شرکت‌ها شامل شرکت آمریکایی «شورون» و شرکت قطری «تی‌ای‌وی‌یواس‌اس» اجرای این پروژه را بر عهده خواهند گرفت.

به گزارش ایرنا، وزیر نفت عراق تاکید کرد: این خط لوله جدید در کنار خط راهبردی فعلی احداث خواهد شد و صادرات نفت عراق را از طریق بانیاس سوریه و عقبه اردن متصل خواهد کرد.

وی افزود که میزان تولید نفت خام در حال حاضر به ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز و میانگین صادرات نفت خام در ماه جاری به یک میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

باسم محمد خضیر گفت که عراق در حال حاضر برای صادرات نفت خام از طریق جیهان ترکیه به میزان تدریجی ۷۵۰ هزار بشکه در روز از میادین کرکوک و اقلیم کردستان، انتقال نفت خام از میادین بصره با استفاده از تانکر‌های نفت‌کش و همچنین آنچه از طریق خط راهبردی از جنوب منتقل می‌شود، تلاش می‌کند.

ساعاتی پیش نیز وزیر نفت عراق با بیان اینکه این وزارتخانه توانسته است علیرغم چالش‌های دریانوردی و بحران تنگه هرمز، تولیدات نفتی را تامین کند، تاکید کرد: این بحران بر صادرات نفت خام تاثیر گذاشت و لازم است راه حل‌هایی برای آن پیدا کنیم.

وی افزود: عراق درحال حاضر ۲.۷ میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کند و میزان صادرات آن نصف حجم یادشده است.

وزیر نفت عراق ادامه داد: گفت‌و‌گو‌هایی با ایران در راستای اجازه دادن برای صادرات نفت عراق در جریان است، اما این کار هنوز فعال نشده است.

روز چهارشنبه نیز «فواد حسین» وزیر امور خارجه عراق با همتای مصری‌اش «بدر عبدالعاطی»، پروژه احداث خط لوله انتقال نفت از عراق به بندر العقبه و از آنجا به دریای سرخ را به عنوان یکی از پروژه‌های راهبردی با هدف حمایت از همکاری‌های اقتصادی و تنوع‌بخشی به مسیر‌های انتقال و صادرات انرژی بررسی کرد.

وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد این دیدار در پایتخت اردن (امان) در حاشیه نشست وزارتی کشور‌های عربی درباره قدس برگزار شد و طی آن، راه‌های تقویت روابط دوجانبه میان دو کشور و گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف، در کنار تأکید بر اهمیت تداوم تبادل سفر‌ها میان مسئولان و هیئت‌های دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

براساس این بیانیه، طرفین در این دیدار، روند پروژه‌های در حال اجرا توسط شرکت‌های مصری در عراق و چشم‌انداز تقویت همکاری در بخش انرژی، به ویژه در حوزه برق در راستای منافع مشترک را مورد بحث قرار دادند.