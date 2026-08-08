کد خبر: 1373072
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تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۰
اقتصاد » اخبار کلی

زنجیره مرغ و تخم‌مرغ از شوک آزادسازی ارز عبور کرد

1 معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با تشریح عملکرد این معاونت و وضعیت تولید محصولات دامی، گفت: پس از آزادسازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴، زنجیره تولید مرغ و تخم‌مرغ با یک شوک جدی مواجه شد، اما با اقدامات انجام‌شده، این زنجیره در کمتر از هشت ماه از آثار این شوک خارج شد و امروز در وضعیت متعادلی قرار دارد.

جوان آنلاین: روح‌الله زحمتکش در جلسه شورای معاونین و مدیران وزارت جهاد کشاورزی که روز شنبه ۱۷ مرداد ماه برگزار شد، با اشاره به حجم تولید محصولات دامی کشور اظهار کرد: در حال حاضر سالانه بیش از ۱۳ میلیون تن شیر، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن تخم‌مرغ، سه میلیون و ۲۶۰ هزار تن گوشت مرغ و حدود ۹۶۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می‌شود.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به تجربه آزادسازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ افزود: برای درک اهمیت عملکرد زنجیره تولید، می‌توان وضعیت سال‌های پس از آزادسازی نرخ ارز را با شرایط امروز مقایسه کرد. حدود یک سال پس از آزادسازی نرخ ارز، در محصول گوشت مرغ افزایش قیمت قابل توجهی، در حدود ۵۰ درصد، اتفاق افتاد و همزمان تغییر الگوی تقاضا موجب شد بخش‌های مختلف زنجیره تأمین تحت تأثیر قرار گیرند. در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، یعنی یک و دو سال پس از آزادسازی نرخ ارز، کشور در مقاطعی به واردکننده جوجه یک‌روزه گوشتی تبدیل شد و برای تأمین نیاز داخل، واردات انجام گرفت. همچنین واردات تخم‌مرغ نطفه‌دار از کشور‌هایی مانند ترکیه و بلژیک صورت گرفت.

در حال حاضر بازار گوشت مرغ به تعادل مناسبی رسیده و قیمت‌ها شرایط متعادلی را هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده ایجاد کرده است. در حوزه تخم‌مرغ نیز شرایط مشابهی وجود دارد و در مسیر پیش‌رو دغدغه جدی برای تأمین این محصولات نداریم.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در آن مقطع بیش از ۴۰ درصد گله‌های مولد کشور در سنین بالاتر از استاندارد قرار داشتند، گفت: این شرایط به دلیل تلاش برای تأمین جوجه مورد نیاز کشور ایجاد شده بود و نشان می‌داد که شوک واردشده به زنجیره تولید، آثار خود را در بخش‌های مختلف نشان داده است. اکنون پس از گذشت حدود هشت ماه از اجرای سیاست‌های مربوط به آزادسازی نرخ ارز، از بخش عمده آثار این شوک عبور کرده‌ایم و امروز حتی مجوز صادرات جوجه گوشتی صادر شده است.

فتحی افزود: در حال حاضر بازار گوشت مرغ به تعادل مناسبی رسیده و قیمت‌ها شرایط متعادلی را هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده ایجاد کرده است. در حوزه تخم‌مرغ نیز شرایط مشابهی وجود دارد و در مسیر پیش‌رو دغدغه جدی برای تأمین این محصولات نداریم.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر پیچیدگی مدیریت زنجیره تولید در صنعت طیور گفت: شاید این موضوع در نگاه نخست ساده به نظر برسد، اما مدیریت یک زنجیره تأمین که با تغییر الگوی تقاضا دچار تکانه می‌شود، بسیار پیچیده است. در صنعت مرغ، اثر یک تصمیم یا شوک اقتصادی ممکن است تا حدود ۲۲ ماه در زنجیره تولید باقی بماند؛ چرا که از مرحله اجداد تا تولید جوجه و سپس پرورش مرغ گوشتی، زمان قابل توجهی نیاز است. در این زنجیره، دوره‌های هفت‌ماهه مربوط به گله اجداد و مادر و همچنین دوره حدود ۷۰ روزه پرورش، موجب می‌شود اثر تصمیمات امروز با فاصله زمانی طولانی در تولید نمایان شود.

وی خاطرنشان کرد: این که بخش عمده این آثار در کمتر از هشت ماه تخلیه شده و زنجیره تولید به ثبات رسیده است، دستاورد مهمی برای مجموعه همکاران و فعالان این بخش محسوب می‌شود.

زحمتکش همچنین با اشاره به عملکرد این معاونت گفت: بیشترین تأثیر آزادسازی نرخ ارز در میان بخش‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی، متوجه معاونت امور تولیدات دامی بود و مدیریت این شرایط و بازگشت زنجیره تولید به تعادل، حاصل تلاش مجموعه بزرگی از تولیدکنندگان و همکاران این بخش است.

برچسب ها: وزارت جهادکشاورزی ، تخم مرغ ، شوک ارزی
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