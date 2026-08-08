کد خبر: 1373029
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تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۴
اقتصاد » اخبار کلی

موج تازه تقاضا در بورس؛ ورود ۹ همت پول جدید

بورس بورس تهران در معاملات امروز با ثبت یکی از پرقدرت‌ترین روزهای صعودی خود، بار دیگر سقف تاریخی شاخص کل را جابه‌جا کرد. در شرایطی که کاهش تنش‌های نظامی و تقویت فضای دیپلماسی، انتظارات معامله‌گران نسبت به آینده اقتصاد را بهبود داده است، موج تقاضا در تالار شیشه‌ای شدت گرفت و شاخص کل با رشد بیش از ۱۱۲ هزار واحدی از ارتفاع ۵.۵ میلیون واحد عبور کرد.

جوان آنلاین: ورود نزدیک به ۹۰۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام نشان داد که رشد امروز صرفا حاصل افزایش ارزش نمادهای بزرگ نبوده و با تقویت محسوس جریان نقدینگی در کلیت بازار همراه شده است.

به گزراش ایسنا، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات با افزایش ۱۱۲ هزار و ۴۳۵ واحدی معادل ۲.۰۸ درصد، در سطح پنج میلیون و ۵۲۰ هزار واحد ایستاد و رکورد جدیدی را به ثبت رساند. این رشد در حالی رقم خورد که شاخص کل هم‌وزن با عملکردی قدرتمندتر، ۳۹ هزار و ۳۴ واحد معادل ۲.۵۴ درصد افزایش یافت و به یک میلیون و ۵۷۳ هزار واحد رسید.

فاصله میان رشد شاخص هم‌وزن و شاخص کل نشان می‌دهد که موتور صعود امروز تنها در اختیار شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز نبود و دامنه تقاضا به بخش قابل توجهی از نمادهای بازار تسری پیدا کرده است.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های معاملات امروز، گستردگی کم‌سابقه موج صعودی در میان نمادهای بورسی بود. حدود ۹۷ درصد نمادها در محدوده مثبت معامله شدند و تنها بخش بسیار کوچکی از بازار در سمت فروش قرار داشتند؛ به‌طوری که ۲۹ نماد قرمزپوش و ۸۸۹ نماد سبزپوش بودند.

این نسبت نشان می‌دهد که بازار امروز صرفا شاهد رشد چند نماد بزرگ و اثرگذار بر شاخص نبوده، بلکه تقاضا در بخش عمده‌ای از بازار حضور داشته است. رشد ۲.۵۴ درصدی شاخص هم‌وزن نیز همین موضوع را تایید می‌کند. به بیان دیگر، در شرایطی که شاخص کل از منظر روانی وارد ارتفاع جدیدی شده، نمادهای کوچک‌تر نیز توانسته‌اند در روند صعودی مشارکت کنند و همین موضوع به قدرت و فراگیری حرکت امروز افزوده است.

چنین وضعیتی معمولا از تغییر رفتار معامله‌گران حکایت دارد؛ به این معنا که بازار از مرحله رشد محدود در چند نماد شاخص‌ساز فاصله گرفته و جریان تقاضا در حال گسترش به صنایع و نمادهای مختلف است. بنابراین، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های معاملات امروز را می‌توان در همگرایی نسبی میان شاخص کل و شاخص هم‌وزن جست‌وجو کرد.

ورود ۹ همتی پول حقیقی؛ سیگنال قدرتمند تقاضا

در سمت نقدینگی نیز معاملات امروز تصویری متفاوت از روزهای کم‌رمق بازار ارائه کرد. ورود ۸۹۷۶ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام، یکی از مهم‌ترین اتفاقات معاملات امروز بود؛ رقمی که از افزایش قابل توجه تمایل سرمایه‌گذاران حقیقی برای حضور مستقیم در بازار سهام حکایت دارد.

اهمیت این رقم زمانی بیشتر مشخص می‌شود که رفتار سرمایه‌گذاران در سایر ابزارهای بازار نیز مورد توجه قرار گیرد. همزمان با ورود پول به سهام، بخشی از نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت و کالایی خارج شد. این جابه‌جایی می‌تواند نشان‌دهنده افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران و حرکت بخشی از منابع از دارایی‌های کم‌ریسک‌تر به سمت سهام باشد.

در واقع، آنچه امروز در بازار مشاهده شد تنها افزایش قیمت سهام نبود؛ بلکه تغییر محسوسی در سمت انتخاب سرمایه‌گذاران نیز رخ داد. ورود پول حقیقی به سهام در چنین ابعادی نشان می‌دهد بخشی از معامله‌گران، دست‌کم در شرایط فعلی، بازدهی بالقوه بازار سهام را جذاب‌تر از گزینه‌های کم‌ریسک‌تر ارزیابی کرده‌اند.

داده‌های مربوط به سرانه معاملات نیز تصویری روشن از برتری خریداران ارائه می‌کند. سرانه خرید حقیقی‌ها در معاملات امروز به ۱۱۶.۲ میلیون تومان رسید، در حالی که سرانه فروش در سطح ۵۴.۷ میلیون تومان قرار گرفت.

به این ترتیب، سرانه خرید بیش از دو برابر سرانه فروش بوده است؛ اتفاقی که در شاخص قدرت خرید نیز خود را نشان داده و این نماگر به عدد ۲.۱۲ رسیده است. این فاصله قابل توجه میان قدرت خرید و فروش، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های غلبه تقاضا بر عرضه در معاملات امروز محسوب می‌شود.

برچسب ها: رشد بورس ، شاخص بورس ، تحلیل بورس
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