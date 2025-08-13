نصب ۱۳۰ کیلومتر دیوار مرزی خراسان رضوی با کشور افغانستان

جوان آنلاین: امیر سرتیپ دوم صادق نوری در جمعه خبرنگاران اظهارکرد:️در راستای تکمیل طرح انسداد مرزهای شرقی کشور در خراسان رضوی، چهار گروه مهندسی و دو شرکت پیمانکار در حال فعالیت هستند و ۱۶ شرکت داخلی نیز در تولید دیوار مشارکت دارند.
به گزارش تسنیم، وی افزود: اجرای عملیات انسداد مرزهای شرق کشور از سال گذشته آغاز شده است، این دیوارها با کمک چهار گروه مهندسی و ۲ شرکت پیمانکاری در مرز شرق کشور نصب شده است؛ این اقدام دارای ۲ بخش فیزیکی و هوشمند بوده که بخش هوشمند آن اهمیت بیشتری دارد.
جانشین فرماندهی قرارگاه منطقهای شمالشرق و فرمانده انسداد مرز شرق کشور تصریح کرد: طبق برنامه ریزی تا پایان امسال بخش اعظمی از دیوار نصب خواهد شد؛ تاکنون زیر ساخت نصب بیش از ۱۸۵ کیلومتر دیوار در مرز مشترک ایران و افغانستان ایجاد شده، همچنین به میزان ۱۵۰ کیلومتر دیوار تولید که ۱۳۰ کیلومتر آن نصب شده است.
امیر نوری خاطرنشان کرد: عملیات انسداد از دهانه «ذوالفقار» آغاز شده و تا انتهای خراسان جنوبی بر عهده قرارگاه منطقهای شمالشرق است و بعد از آن را قرارگاه جنوب شرق بر عهده دارد.