تحویل وحمل بیش از۴۹ هزار تن کود اوره تاکنون در سال جاری دراستان گلستان

به گزارش جوان آنلاین : مجید محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان گفت: در پنج ماهه سال جاری بیش از۴۹ هزار تن کود اوره تاکنون در سال جاری، از پنج مجتمع پتروشیمی اوره ساز« خراسان، پردیس عسلویه و پتروشیمی شیراز , لردگان ورازی » به انبار های این استان حمل و تحویل گردید. که از این میزان به بیش از ۳ هزار تن از طریق خطوط ریلی و از مبادی پترو شیمی مرودشت شیراز وارد استان شده است‌.

او افزود: این میزان کود تامین شده، به تناوب در اختیار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گذاشته شده است تا بین بهره برداران توزیع کند.

محمدی تصریح کرد: در سال گذشته،حدود ۲۵هزارتن کود اوره در این استان، حمل و توزیع شده بود ولی این رقم در سال جاری ، حدود ۳۴ هزار تن ‌می باشد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با اشاره تغییر قیمت کود اوره گفت : برابر مصوبه هیئت دولت قیمت جدید هر کیسه ۵۰ کیلویی کود اوره از ۳۹۵۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۸۷۶۹۵۰ افزایش داشت ‌ولی وزارت جهاد کشاورزی همواره در تامین این محصول و‌دسترسی مناسب و ارزان برای کشاورزان متعهد است .

در این راستا سهم کشاورزان از قیمت تمام شده کود اوره ۴۴ درصد است و ۵۶ درصد باقیمانده به صورت یارانه توسط دولت پرداخت می شود. محمدی از کشاورزان استان خواست تا در سال جاری نگرانی در خصوص تامین کود اوره نداشته باشند.

وی افزود: در سال گذشته آغاز کشت پائیزه حداکثر باید تا اواسط شهریور ماه انجام می شد که تا اواسط مهر ماه صورت گرفت ولی اما امسال با شروع سال زراعی جدید و کشت پائیزه تمامی برنامه ریزی ها توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی انجام شده است تا سهمیه اختصاص یافته جذب و در بین بهره برداران توزیع شود.

وی اظهار داشت: طرح پایش و نظارت بر روند توزیع کودهای شیمیایی توسط کارگزاران و جلوگیری از قاچاق کود، کارشناسان پایش کودی این شرکت با نظارت مستمر بر فعالیت کارگزاران و مراکز عرضه نهاده های کشاورزی انجام می شود. ۱۵ تا ۲۰ درصد نیاز کودی بخش کشاورزی را انواع فسفاته و پتاسه در بر می گیرد و ۸۰ تا ۸۵ درصد دیگر کود مورد نیاز این حوزه به کود اوره اختصاص دارد. هم اینک۱۳۴ کارگزار در استان در زمینه توزیع کود فعالیت دارند.