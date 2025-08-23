کد خبر: 1314148
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۶
گلستان » اجتماعي
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان :

تحویل وحمل بیش از۴۹ هزار تن کود اوره تاکنون در سال جاری دراستان گلستان

تحویل وحمل بیش از۴۹ هزار تن کود اوره تاکنون در سال جاری دراستان گلستان در پنج ماهه سال جاری بیش از۴۹ هزار تن کود اوره تاکنون در سال جاری، از پنج مجتمع پتروشیمی اوره ساز« خراسان، پردیس عسلویه و پتروشیمی شیراز , لردگان ورازی » به انبار های این استان حمل و تحویل گردید.

به گزارش جوان آنلاین : مجید محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان گفت: در پنج ماهه سال جاری بیش از۴۹ هزار تن کود اوره تاکنون در سال جاری، از پنج مجتمع پتروشیمی اوره ساز« خراسان، پردیس عسلویه و پتروشیمی شیراز , لردگان ورازی » به انبار های این استان حمل و تحویل گردید. که از این میزان به بیش از ۳ هزار تن از طریق خطوط ریلی و از مبادی پترو شیمی مرودشت شیراز وارد استان شده است‌.

او افزود: این میزان کود تامین شده، به تناوب در اختیار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گذاشته شده است تا بین بهره برداران توزیع کند.

محمدی تصریح کرد: در سال گذشته،حدود ۲۵هزارتن کود اوره در این استان، حمل و توزیع شده بود ولی این رقم در سال جاری ، حدود ۳۴ هزار تن ‌می باشد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با اشاره تغییر قیمت کود اوره گفت : برابر مصوبه هیئت دولت قیمت جدید هر کیسه ۵۰ کیلویی کود اوره از ۳۹۵۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۸۷۶۹۵۰ افزایش داشت ‌ولی وزارت جهاد کشاورزی همواره در تامین این محصول و‌دسترسی مناسب و ارزان برای کشاورزان متعهد است .

در این راستا سهم کشاورزان از قیمت تمام شده کود اوره ۴۴ درصد است و ۵۶ درصد باقیمانده به صورت یارانه توسط دولت پرداخت می شود. محمدی از کشاورزان استان خواست تا در سال جاری نگرانی در خصوص تامین کود اوره نداشته باشند.

وی افزود: در سال گذشته آغاز کشت پائیزه حداکثر باید تا اواسط شهریور ماه انجام می شد که تا اواسط مهر ماه صورت گرفت ولی  اما امسال با شروع سال زراعی جدید و کشت پائیزه تمامی برنامه ریزی ها توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی انجام شده است تا سهمیه اختصاص یافته جذب و در بین بهره برداران توزیع شود.

وی اظهار داشت: طرح پایش و نظارت بر روند توزیع کودهای شیمیایی توسط کارگزاران و جلوگیری از قاچاق کود، کارشناسان پایش کودی این شرکت با نظارت مستمر بر فعالیت کارگزاران و مراکز عرضه نهاده های کشاورزی انجام می شود.  ۱۵ تا ۲۰ درصد نیاز کودی بخش کشاورزی را انواع فسفاته و پتاسه در بر می گیرد و ۸۰ تا ۸۵ درصد دیگر کود مورد نیاز این حوزه به کود اوره اختصاص دارد. هم اینک۱۳۴ کارگزار در استان در زمینه توزیع کود فعالیت دارند.

برچسب ها: توزیع ، کود ، حمایتی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

فرماندهی که جنگ را با ایمان پیش می‌برد

جواد، جعفر! ول کنید این امریکا را 

اسرائیل تمثالی از جنگ آب در جهان 

تیک‌تاک تهدید رستاخیز هسته‌ای 

پراگماتیسم پنهانی میان موساد و مریم 

«محله باهنر» احیای هویت فرهنگی مناطق کم‌برخوردار خوزستان 

کینه‌جویی خواستگار به حادثه خونین انجامید 

لطفاً آقای روحانی را دریابید!

قزل‌آلا‌های قزل اوزن بی‌صدا می‌میرند 

قاتل ۴ عضو یک خانواده در لارستان در ملأ‌عام اعدام شد 

جبهه‌گیری اصلاح‌طلبان علیه جبهه اصلاحات!

تصویب طرح اشغال غزه با ۸۰ هزار صهیونیست فرسوده 

افول غرب با «خاک» سپاری در شرق 

عجیب است که راه‌حل‌ها را در امریکای دغلکار می‌بینید 

جنگ ممکن است از دیپلماسی کم‌هزینه‌تر باشد

پلیس به دنبال شکارچی زنان و دختران پایتخت است 

قیمت بنزین معمولی گران نمی‌شود

خانواده کجای کار این سینما است؟

ارزیابی حقوقی- ژئوپلیتیکی توافق اخیر آذربایجان و ارمنستان 

اربعین راهی که قدرت‌ها از آن می‌ترسند

دلیل پرواز قیمت مرغ از زبان آقای وزیر

عقلانیت سینایی می‌تواند نجاتمان دهد

جهش تا ۸۰‌هزار مگاواتی صدور پروانه‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر

سفره فرهنگی «صادق الوعد» برای خانواده‌ها 

بیانیه اصلاحات فرصت‌طلبی در حمله به ماهیت دینی نظام است

مسجد خانه همه مردم است

مسجدی موفق است که با همدلی و همفکری اهالی محله اداره شود

روسیه: غرب به اقدام تحریک‌آمیز اعزام نیرو به اوکراین پایان دهد 

بازتاب رزمایش نظامی ایران در رسانه های عربی/ ایران در حال افزایش قدرت دفاعی خود است

اختصاص ۷۰۰ میلیون دلار برای تأمین ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات

«معمار خسارت محض» با شعار صهیونیست‌ها باز آمد!

میوه و صیفی روی زمین ماند

حاشیه‌های بی‌پایان «HPV»

ریش‌وقیچی گران‌سازی خودرو به جاده مخصوص منتقل شد!

هاآرتص: رایزنی اسرائیلی- سوری در پاریس درباره ایران و حزب‌الله بود

ادعای عجیب قاتل: وکلا گفتند اگر همسرم را بکشم قصاص نمی‌شوم!

امریکا و اسرائیل فکر می‌کردند ایران در ۲۸ مرداد مانده است!

شناسایی اروپایی فلسطین صداقت یا نمایش؟!

ایران سیاست‌های جنگ‌افروزانه آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد

انهدام اهداف توسط موشک‌های کروز در رزمایش اقتدار پایدار

پرداخت «پول‌های زیرفرشی» به کارمندان قاعده‌مند شد

تیم ملی نجوم و اخترفیزیک ایران قهرمان جهان شد

بحران آبی در سمنان به دلیل جانمایی اشتباه صنایع 

یاد تلخ افغانستانی‌ها از امریکا

موسوی: تنها راه مصون‌سازی کشور از تهدیدات تداوم راهبرد قدرت افزایی دفاعی است

تاکید عارف بر ضرورت تحول رویکرد حکمرانی در حوزه فرهنگ و هنر پس از جنگ ۱۲ روزه

علی‌آبادی: تا پایان امسال، ۱۲۵۹ طرح برق‌رسانی در کشور به بهره‌برداری می‌رسد

بازی پیچیده دالان زنگزور و راهبرد‌های ایران

این رهبران «واگذارکننده» ثبت تاریخ شدند!

پزشکیان: برخی مدیران نسبت به میزان مصرف انرژی بی‌تفاوت هستند

پیشنهاد سردبیر
سود بیمه معلمان در جیب مؤسسات آموزشی
کاسپین در خطر بیابانی‌شدن
اختصاص ۷۰۰ میلیون دلار برای تأمین ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات
تلنگری به وجدان جمعی
حاج رضا بیشتر از ایران در جبهه مقاومت شناخته می‌شد
ما کجای فوتبال آسیا هستیم
گفت‌وگو با دکتر عبدالله گنجی/ بیانیه اصلاحات فرصت‌طلبی در حمله به ماهیت دینی نظام است
اینترنت گروگان بازارگرایی!
استخر برای دولتی‌ها، تشنگی سهم مردم!
روایت حال و هوای زائران و خادمان اربعین/ از زیارت کربلا تا نماز در مسجدالاقصی
از فتح‌الله‌زاده تا تاجرنیا عجب پیشرفتی!
پرداخت «پول‌های زیرفرشی» به کارمندان قاعده‌مند شد
پیش‌دبستانی برای همه
داروفروشی ۳۵ هزار داروساز ایرانی با تاکسی‌های اینترنتی!
سی‌ و هفتمین جلسه دادگاه گروهک تروریستی منافقین