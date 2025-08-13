جوان آنلاین: پس از انتشار فراخوان جذب نوازنده در ۱۲ مرداد، در مجموع ۱۹۸ نفر ثبتنام کردند که پس از بررسی درخواستها، ۱۱۶ نوازنده واجد شرایط برای شرکت در آزمون انتخاب شدند.
در این آزمون، ۲۶ نوازنده تار، ۱۲ نوازنده تنبک، ۲۱ نوازنده کمانچه، ۴۳ نوازنده سنتور، ۶ نوازنده عود، ۶ نوازنده قانون و ۲ نوازنده نی با اجرای آثار اعلامشده در رپرتوار فراخوان، در حضور شورای هنری ارکستر طی دو روز با یکدیگر رقابت میکنند.
تشکیل ارکستر سازهای ایرانی یکی از اقدامات بنیاد رودکی برای پاسداشت و اعتلای موسیقی ردیف_دستگاهی و فراهمکردن بستری حرفهای جهت حضور نوازندگان مستعد کشور است.
هدایت هنری و انتخاب آثار این پروژه بر عهده شورای هنری ارکستر متشکل از پریچهر خواجه، علی بهرامیفرد، حسام اینانلو، قاسم رحیمزاده و امیرعباس ستایشگر است.
نتایج نهایی پس از بررسیهای شورای هنری بهصورت عمومی اعلام خواهد شد.