جوان آنلاین: آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت جمهوری ارمنستان که در رأس هیئتی به تهران سفر کرده است، روز گذشته با دکتر علی لاریجانی همتای ایرانی خود، رئیس‌ستاد کل نیرو‌های مسلح و همچنین رئیس‌جمهور کشورمان دیدار کرد

دکتر مسعود پزشکیان صبح دیروز، در دیدار آقای آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت جمهوری ارمنستان، با ابراز خرسندی از نتایج سفر اخیر خود به ایروان، این سفر را موفق و ثمربخش توصیف کرد و با اشاره به گفت‌و‌گو‌های سازنده و توافقات مثبت صورت گرفته میان مقامات عالی‌رتبه دو کشور در جریان این سفر، تصریح کرد که نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات اخیر منطقه قفقاز، به‌ویژه موضوع حضور نیرو‌های بیگانه در این حوزه حساس، در پرتو توضیحات و اطمینان‌بخشی مقامات ارمنستان تا حد زیادی برطرف شده است.

رئیس‌جمهور در ادامه، با ابراز رضایت از روند اجرای کریدور شمال – جنوب با اهتمام ویژه مقامات ارمنستان در این زمینه، تکمیل این پروژه را گامی مهم در تقویت همگرایی اقتصادی و حتی سیاسی میان کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا دانست و تأکید کرد: تسریع در عملیاتی‌سازی توافقات دوجانبه به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل میان ایران و ارمنستان، از دستاورد‌های مهم این سفر و از نقاط برجسته رایزنی‌ها با مقامات عالی ارمنستان است.

دکتر پزشکیان با تأکید بر این‌که «هدف‌گذاری‌های امروز ما می‌تواند افق‌های روشن و چشم‌اندازی گسترده برای دو ملت ترسیم نماید»، اظهار داشت: مسیر گسترش تجارت و همکاری‌های مشترک سرمایه‌گذاری میان بازرگانان ایران و ارمنستان باید بیش از پیش هموار شود تا حجم مبادلات اقتصادی دو کشور به چندین برابر سطح فعلی ارتقا یابد. دو کشور می‌توانند با تکیه بر ظرفیت‌های نخبگان و دانشگاهیان، از سطح تبادل کالا فراتر رفته و به سمت تولید مشترک محصولات فناورانه و رقابتی در عرصه‌های نوین همچون فناوری‌های پیشرفته، زیست‌فناوری و نانوتکنولوژی گام بردارند. رئیس‌جمهور تأکید کرد: باید به‌گونه‌ای حرکت کنیم که هیچ قدرت خارجی نتواند خللی در روابط دوستانه و راهبردی دو کشور ایجاد نماید.

در ادامه این دیدار، آقای آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت ارمنستان، ضمن قدردانی از اهتمام رئیس‌جمهور ایران به توسعه روابط دوجانبه، این رویکرد را برای کشورش ارزشمند دانست و تصریح کرد: سفر جناب‌عالی به ایروان برای دولت ارمنستان اهمیت ویژه‌ای داشت و طی آن، تمامی ابعاد روابط دو کشور به‌خوبی مورد بررسی قرار گرفت و مسیر همکاری‌های آینده به روشنی ترسیم شد. دبیر شورای امنیت ارمنستان با تأکید بر راهبردی بودن مناسبات ایران و ارمنستان، اعلام داشت که ایروان آمادگی دارد دورنمای این روابط را در قالب سند همکاری‌های جامع راهبردی به امضا برساند. گریگوریان همچنین با اشاره به حضور فعال شرکت‌های ایرانی در ارمنستان، ابراز امیدواری کرد که پروژه‌های زیربنایی و عمرانی کشورش با مشارکت این شرکت‌ها به‌ثمر برسد و افزود: ارمنستان آمادگی دارد حجم مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران را تا چندین برابر سطح فعلی افزایش دهد.

ایران با هرگونه تغییر ژئوپولیتیک منطقه مخالف است

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور هم در دیدار همتای ارمنستانی خود تأکید کرد: ایران با هرگونه تغییر ژئوپولیتیک منطقه و آسیب به روابط تهران- ایروان مخالف است.

علی لاریجانی در دیدار «آرمن گریگوریان» دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان ضمن ابراز رضایت جمهوری اسلامی از سطح روابط اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی با ارمنستان، بر مشارکت با همسایه شمالی در تکمیل کریدور شمال به جنوب و اتصال خلیج فارس به دریای سیاه تأکید کرد. وی ضمن بیان حمایت ایران از گفتمان صلح میان دو کشور ارمنستان و آذربایجان، به تئوری ایران در صلح و ثبات منطقه پرداخت و بیان کرد: ایران همواره از استقلال و قوی بودن کشور‌های منطقه در جهت پایداری امنیتی منطقه حمایت کرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان نیز در این دیدار، مناسبات فی‌مابین دو کشور را بی‌سابقه خواند و هدف خود از این سفر را گسترش روابط دو کشور در همه ابعاد بیان کرد و افزود: ارمنستان تمایل دارد در آینده نزدیک سند جامع روابط راهبردی با ایران را امضا کند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان ضمن تأکید بر پنج اصل حاکمیت ملی، احترام به تمامیت ارضی، اعمال صلاحیت قضایی ملی، تغییرناپذیری مرز‌ها و اصل عمل متقابل اعلام کرد: ایروان آمادگی ارائه تضمین‌های لازم به جمهوری اسلامی برای اطمینان از عدم آسیب به روابط ایران و ارمنستان و مخالفت ذاتی این کشور با تغییر ژئوپولیتیک منطقه را دارد. گریگوریان تصریح کرد: در توافقات حاصل مذاکرات صلح، مسئله‌ای که به وضوح رعایت شده است، انحصار ارمنستان در مسائل امنیتی، نظامی و گمرکی است.

حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای عامل نگرانی برای منطقه

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در دیدار دبیر شورای امنیت ارمنستان، حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای از جمله امریکا را عامل نگرانی برای منطقه دانست. «آرمن گریگوریان» دبیر شورای امنیت ارمنستان که به دعوت همتای ایرانی خود به تهران سفر کرده است با حضور در ستاد کل نیرو‌های مسلح با امیر سرلشکر «سید عبدالرحیم موسوی» دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سرلشکر موسوی در این دیدار، با اشاره به مشترکات تاریخی و فرهنگی دو کشور و تأکید بر اینکه توافق صلح ارمنستان با آذربایجان صلح و امنیت را در منطقه به ارمغان می‌آورد، اظهار داشت: این روند‌ها همواره مورد استقبال جمهوری اسلامی ایران بوده، اما حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای از جمله امریکا عامل نگرانی برای منطقه است. رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ادامه داد: همان‌طور که واقعیت‌های تاریخ بر حاکمیت دوستی و حسن نیت متقابل بین دو کشور صحه می‌گذارد، نقش منفی امریکا در منطقه را نیز تأیید می‌کند و ضروری است که برای کاهش نگرانی‌ها، سازوکار لازم اندیشیده شود.

در این دیدار، دبیر شورای امنیت ارمنستان نیز با تأکید بر روند رو به رشد روابط و همکاری‌های دو کشور بر ضرورت تحکیم هرچه بیشتر پایه‌های این روابط و توسعه همکاری‌های امنیتی تأکید کرد. آرمن گریگوریان توافق‌نامه‌های امضاشده در تاریخ ۸ اوت را در چارچوب طرح چهارراه صلح ارمنستان ارزیابی و بر حفظ حاکمیت ملی ارمنستان بر گذرگاه «سیونیک» و تلاش برای جلوگیری از تأثیر منفی آن بر روابط کشورش با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. در این دیدار، روابط نظامی دوجانبه نیز به‌طور مختصر مرور و بر ضرورت توسعه هرچه بیشتر این همکاری‌ها تأکید شد.