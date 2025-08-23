امام جمعه بغداد: تنها نقش نظامیان آمریکایی در عراق تامین منافع اسرائیل است

جوان آنلاین: آیتالله سید یاسین الموسوی، امام جمعه بغداد، خاطر نشان کرد: خروج تدریجی نیروهای آمریکایی و ائتلاف بینالمللی از عراق نتیجه فشار مردمی، پارلمانی و مقاومت است و نه خواست واشنگتن.
وی افزود: نظامیان آمریکایی نه تنها نقشی در حفاظت از عراق نداشتند، بلکه صرفاً به تأمین منافع رژیم صهیونیستی مشغول بودند. به گفته وی، بخشی از نیروهای خارجشده به شرق سوریه رفته و بخشی دیگر در اربیل(در اقلیم کردستان عراق) مستقر شدهاند، جایی که نفوذ اسرائیل در سطوح امنیتی، اطلاعاتی و اقتصادی آشکار است.
امام جمعه بغداد در پاسخ به گمانهزنیها درباره احتمال حمله رژیم صهیونیستی به عراق یا حشدشعبی تصریح کرد: «هیچ حملهای در کار نخواهد بود. این تهدیدها هرگز توان ایجاد نگرانی در ملت عراق را ندارد. اسرائیلیها امروز از ورود به چنین رویارویی ناتوان هستند.»
وی با بیان اینکه اطلاعاتش در این زمینه یقینی است، افزود: «هرگونه تجاوز احتمالی علیه عراق بدون پاسخ نخواهد ماند. همانگونه که برادران ما در ایران تأکید کردهاند، هر ضربهای به عراق با ورود ما به میدان همراه خواهد شد و اسرائیلیها بزدلتر از آن هستند که وارد چنین معرکهای شوند.»
الموسوی در بخش دیگری از خطبه خود به تصمیم اخیر کمیساریای عالی انتخابات عراق مبنی بر رد صلاحیت صدها نامزد اشاره کرد و گفت: این اقدام به دلیل پروندههای قضایی و ارتباط با حزب منحله بعث صورت گرفته است. وی بازگشت برخی چهرههای بعثی به مناصب عالی دولتی را یکی از عوامل اصلی ناکامی سیاسی و اداری کشور دانست.
وی همچنین با اشاره به شرایط سخت مردم نوار غزه زیر بمباران و محاصره تحمیل شده از سوی رژیم صهیونیستی، این وضعیت را «فاجعهای توصیفناپذیر» خواند.
الموسوی درباره تلاشهای بنیامین نتانیاهو برای الحاق غزه در چارچوب پروژه «اسرائیل بزرگ» هشدار داد. وی افزود نقشههایی که محافل صهیونیستی منتشر کردهاند و شامل بخشهایی از عراق و کشورهای عربی دیگر میشود، بیانگر عمق تهدید علیه منطقه است.
امام جمعه بغداد در پایان با تأکید بر اینکه «سلاح مقاومت در عراق، لبنان و فلسطین کارآمدی خود را ثابت کرده است»، خواستار پایبندی جریانهای سیاسی عراق به اصول و عدم تسلیم در برابر فشارها و معاملات برای تداوم حضور اشغالگران شد.