ماندگاری توده هوای گرم در تهران تا دوشنبه

جوان آنلاین: بر پایه بررسی نقشه‌های پیش‌یابی آسمان استان تهران، طی پنج روز آینده صاف تا کمی ابری و در ساعات بعد از ظهر همراه با افزایش وزش باد پیش بینی می‌شود.

همچنین در بعضی ساعت‌ها به ویژه ساعات عصر و شب در بخش‌های جنوبی و غربی استان وزش باد شدید گاهی با خیزش گرد و خاک محلی و یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار و کاهش کیفیت هوا یا کاهش دید موقت مورد انتظار است.

امروز و فردا در ارتفاعات به ویژه مناطق بالادست ارتفاعات شرقی گاهی رگبار و رعد و برق پراکنده پیش بینی می‌شود.

فردا (۲ شهریور) در بیشتر مناطق استان افزایش نسبی دما مورد انتظار است و ماندگاری توده هوای گرم تا پس فردا دور از انتظار نیست؛ طی این مدت افزایش نسبی غلظت آلاینده ازون در بخشهای پرتردد و صنعتی پیش بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا (۲ شهریور) صاف گاهی وزش باد با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر دمای ۳۸ درجه سانتیگراد و طی ‌سه‌شنبه (۳ شهریور) صاف از بعدازظهر افزایش باد، در شب وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر دمای ۳۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.