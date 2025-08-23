کد خبر: 1314164
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

پاکستان: دولت نقشی در نشست اسلام‌آباد ندارد/ تروریسم مانع توسعه روابط با کابل است

پاکستان: دولت نقشی در نشست اسلام‌آباد ندارد/ تروریسم مانع توسعه روابط با کابل است سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در واکنش به نشست مخالفان طالبان در اسلام‌آباد تأکید کرد که این رویداد فعالیت یک اندیشکده است و دولت هیچ نقشی در سازماندهی آن ندارد. وی پناهگاه‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان را مانع گسترش روابط دوجانبه خواند.

جوان آنلاین: «شفقت علی خان» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری اعلام کرد که گردهمایی برخی شخصیت‌های افغانستان در اسلام‌آباد، هیچ جنبه رسمی یا دولتی ندارد و صرفاً یک فعالیت اندیشکده محسوب می‌شود.

وی همچنین گفت که برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی این رویداد را بزرگ‌نمایی کرده‌اند، در حالی که دولت پاکستان نه میزبان رسمی این نشست است و نه نقشی در برنامه‌ریزی آن داشته است.

شفقت علی خان تأکید کرد: «این نشست یک فعالیت علنی و شفاف است و نباید با موضع دولت پاکستان یکسان تلقی شود. از آنجا که پنهانی نیست، هیچ نگرانی امنیتی نیز وجود ندارد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که «زلمی خلیلزاد» نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان، مدعی شده بود سازمان استخبارات پاکستان (آی‌اس‌آی) در هماهنگی سفر و سازماندهی این نشست نقش مستقیم داشته است.

براساس فهرستی که در رسانه‌ها منتشر شده، حدود ۳۶ چهره سیاسی، فعالان مدنی و زنان افغان از جمله نصیراحمد اندیشه، مصطفی مستور، شینکی کروخیل، فوزیه کوفی، نرگس نهان و دست‌کم ۱۷ زن دیگر به این نشست دعوت شده‌اند.

قرار است نشست در روزهای ۲۵ و ۲۶ سپتامبر در اسلام‌آباد برگزار شود و موضوعات مرتبط با حقوق بشر، وضعیت زنان و شرایط سیاسی افغانستان مورد بحث قرار گیرد.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین با ابراز نگرانی از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان، یادآور شد: «این پناهگاه‌ها مانع توسعه کامل روابط دوجانبه، تجارت و اتصال منطقه‌ای هستند. امیدواریم طالبان به نگرانی‌های مشروع پاکستان پاسخ دهند تا سه کشور بتوانند به ظرفیت کامل همکاری‌های اقتصادی و تبادلات مردمی دست یابند.»

شفقت علی خان درباره عملیات‌ها علیه تروریسم در خاک پاکستان نیز توضیح داد که تمام این عملیات‌ها توسط نیروهای پلیس و ارتش اجرا می‌شود و هیچ عنصر خارجی در آنها دخالت ندارد.

وی افزود: «ما همکاری اطلاعاتی با کشورهای دوست داریم و داده‌های امنیتی به اشتراک گذاشته می‌شود، اما اقدامات عملی کاملاً داخلی و مستقل است.»

این تحولات در حالی جریان دارد که پاکستان در سیاست خارجی خود بیش از هر زمان دیگر به همکاری‌های اقتصادی و راهبردی با چین تکیه کرده و در تلاش است معادلات منطقه‌ای را با بهره‌گیری از پروژه‌هایی چون «کریدور اقتصادی چین–پاکستان (CPEC)» گسترش دهد. در چنین فضایی، نحوه تعامل اسلام‌آباد با طالبان و مخالفان آنها می‌تواند بر آینده همکاری‌های منطقه‌ای تأثیرگذار باشد.

