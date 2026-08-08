هشدار نارنجی هواشناسی برای ۴ استان؛ رگبار شدید و سقوط سنگ در راه است

جوان آنلاین: محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: یکی از اتفاقات جوی تلخی که طی چند ماه اخیر بسیاری از مناطق کشور را تحت تأثیر قرار داده، تداوم ساعات و روزهای گرد و خاکی در بخشهای مختلف است.
به گزارش مهر، وی افزود: این شرایط در بسیاری از نواحی کشور، از جمله استان قم، ادامه دارد و بیشترین غلظت ذرات گرد و خاک در نقاط شرقی و مرکزی این استان مشاهده میشود.
تداوم گرد و خاک در کشور؛ هشدار هواشناسی درباره مشکلات تنفسی
اصغری بیان کرد تصاویر دریافتی از ماهوارههای هواشناسی و الگوهای نقشههای جوی نیز استمرار حضور و انتشار این ذرات را نشان میدهد و بر همین اساس، احتمال اختلال در سفرهای بینشهری و همچنین بروز مشکلات پزشکی برای افراد حساس و گروههای آسیبپذیر وجود دارد.
وی ادامه داد: لازم است افراد در مناطق تحت تأثیر گرد و خاک، ملاحظات لازم را در نظر بگیرند و در زمان افزایش غلظت آلایندهها و ذرات معلق، از تردد غیرضروری خودداری کنند.
این کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت بارشها در کشور گفت: از نظر ریزشهای جوی، برای بعدازظهر امروز (شنبه، ۱۷ مرداد) در ارتفاعات استانهای مازندران، البرز، تهران و سمنان، هشدار هواشناسی در سطح نارنجی صادر شده است؛ فعالیت این سامانه میتواند با رگبار و وزش باد شدید همراه باشد و به همین دلیل احتمال سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات نیز وجود دارد.
وی تصریح کرد: در این مناطق لازم است با احتیاط زیادی تردد شود و افراد از حضور در نقاط مستعد خطر، بهویژه در ارتفاعات، پرهیز کنند؛ با یک تراز ضعیفتر، در سطح هشدار زرد، برای استانهای مرتبط با رشتهکوههای زاگرس نیز هشدار بارندگی صادر شده است.
اصغری یادآور شد: استانهای کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، چهارمحال و بختیاری و همچنین شمال و شرق استان خوزستان تحت تأثیر این شرایط جوی قرار خواهند گرفت.
از کوهنوردی در این مناطق پرهیز کنید
وی در پایان خاطرنشان کرد: در بخشهایی از نیمه شرقی و شمالی خوزستان، از جمله مناطقی مانند اندیکا و باغملک، نیز احتمال فعالیتهای جوی وجود دارد و شرایط باید مورد توجه قرار گیرد؛ اگر در این مناطق حضور دارید، در ساعات بعدازظهر هنگام تردد در ارتفاعات و انجام فعالیتهای کوهنوردی، احتیاط بیشتری داشته باشید.