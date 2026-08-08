کد خبر: 1373118
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تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
اقتصاد » اخبار کلی

بورس در اوج تقاضا به کانال ۵/۵ میلیون واحد رسید

زینب زرین 

جوان آنلاین:‌شاخص کل بورس با افزایش ۱۱۲ هزار واحدی از مرز ۵میلیون و ۵۰۰ هزار واحد عبور کرد و در سطح ۵میلیون و ۵۲۰ هزار واحد ایستاد و همزمان، ورود پول حقیقی به تالار شیشه‌ای و سبزپوشی ۹۷ درصد نماد‌های معاملاتی، فضای بازار را مثبت کرد و صنایع فلزی، بانکی و شیمیایی بیشترین جذب سرمایه را به خود اختصاص دادند و بازار با صعود همراه شد. 
 
معاملات روز شنبه ۱۷مرداد، بازار سرمایه در حالی پایان یافت که شاخص کل بورس با رشد ۱۱۲ هزار واحدی، در سطح ۵ میلیون و ۵۲۰ هزار واحد قرار گرفت و این میزان افزایش، شاخص را از ارتفاع ۵میلیون و ۵۰۰ هزار واحد عبور داد و فضای عمومی دادوستد‌ها را به سمت خرید سوق داد. همچنین گستردگی رشد قیمت‌ها نیز بالا بود به طوری که ۸۸۹ نماد با افزایش قیمت معامله شدند و تنها ۲۹ نماد در محدوده منفی قرار گرفتند و به این ترتیب، ۹۷ درصد نماد‌های بازار سبزپوش و ۳درصد آنها قرمزپوش بودند. ورود سرمایه حقیقی یکی از محور‌های اصلی معاملات امروز بود و فعال شدن خریداران حقیقی در کنار رشد گسترده نمادها، جریان نقدینگی را در بخش‌هایی از بازار تقویت کرد و همزمان، صندوق‌های با درآمد ثابت و صندوق‌های کالایی با خروج نقدینگی روبه‌رو شدند و این جابه‌جایی پول میان ابزار‌های مختلف بازار سرمایه، در کنار رشد شاخص و افزایش شمار نماد‌های مثبت، فضای معاملات را برای سهامداران فعال‌تر کرد. ترکیب صنایع مقصد سرمایه نیز از نکات مهم بازار روز شنبه بود و گروه فلزات بیشترین ورود سرمایه را ثبت کرد و پس از آن، صنعت بانکی و گروه شیمیایی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند و حضور این سه صنعت در صدر جذب نقدینگی، با نقش پررنگ آنها در ارزش معاملات و وزن شرکت‌های بزرگ در شاخص کل ارتباط دارد و در مقابل، گروه‌های غذایی، فعالیت‌های مهندسی و هنری با بیشترین خروج نقدینگی مواجه شدند و جریان سرمایه در این بخش‌ها مسیر معکوس داشت. 

 نماد‌های بزرگ، موتور رشد شاخص 
در میان نماد‌های اثرگذار بازار فملی، شپنا و وپاسار بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند که رشد این نماد‌ها در کنار حرکت مثبت بخش بزرگی از بازار، به افزایش ارتفاع شاخص کمک کرد و در بازار فرابورس نیز مارون، کگهر و سامان در صدر نماد‌های دارای اثر مثبت قرار گرفتند و ترکیب نماد‌های اثرگذار، وزن صنایع بزرگ و شرکت‌های شاخص‌ساز را در حرکت روزانه بازار دوباره برجسته کرد. با وجود غلبه رنگ سبز بر تابلو، همه نماد‌ها مسیر یکسانی نداشتند و بازگشایی فولاد پس از چند ماه، یکی از رویداد‌های مهم معاملات امروز بود و سهام این شرکت پس از بازگشایی در محدوده منفی معامله شد و بخش عمده صندوق‌های معاملاتی عرضه‌کننده آن بودند و در سمت مقابل، خریداران این نماد عمدتاً اشخاص حقیقی بودند که این وضعیت باعث شد بازگشایی فولاد در روزی که بیشتر بازار صعودی بود، رفتاری متفاوت با جریان غالب معاملات داشته باشد. حرکت روز شنبه بازار سرمایه از منظر تعداد نماد‌های مثبت نیز گسترده بود، به طوری که حضور ۸۸۹ نماد در محدوده مثبت در برابر ۲۹ نماد منفی، دامنه مشارکت در رشد بازار را بالا برد. چنین توزیعی از رشد قیمت‌ها باعث شد افزایش شاخص کل تنها به چند نماد محدود نماند و بخش بزرگی از تابلو معاملات با روند افزایشی همراه شود، البته میزان اثر هر نماد بر شاخص یکسان نیست و شرکت‌های بزرگ‌تر، به دلیل وزن بالاتر، سهم بیشتری در تغییرات شاخص دارند. 

 جابه‌جایی نقدینگی در بازار سرمایه 
ورود پول حقیقی به سهام و خروج نقدینگی از صندوق‌های با درآمد ثابت و کالایی، یکی از مهم‌ترین داده‌های جریان پول در معاملات روز شنبه بود و سرمایه‌گذاران حقیقی در شرایطی بخشی از منابع خود را به سمت سهام هدایت کردند که بازار با رشد قابل توجه شاخص و افزایش تعداد نماد‌های مثبت همراه بود و در سوی دیگر، خروج پول از صندوق‌ها نشان داد بخشی از نقدینگی از ابزار‌های کم‌ریسک‌تر و کالایی فاصله گرفته و به سمت معاملات سهام حرکت کرده است. در سطح صنایع نیز تفاوت رفتار سرمایه‌گذاران روشن بود و فلزات، بانک‌ها و شیمیایی‌ها مقصد اصلی ورود سرمایه بودند و گروه‌های غذایی، فعالیت‌های مهندسی و هنری با خروج نقدینگی مواجه شدند و این اختلاف، ترکیب جریان پول در بازار را مشخص کرد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: شاخص بورس ، سرمایه ، بازار
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