جوان آنلاین: مجمع عمومی کنفدراسیون والیبال آسیا با حضور «فابیو آزِودو» رئیس فدراسیون بین‌المللی والیبال (FIVB)، نواب رئیس مناطق مختلف AVC و نمایندگان و مسئولان والیبال کشور‌های آسیایی برگزار شد.

به گزارش مهر، موضوعات مهمی در حوزه حکمرانی، توسعه و پیشبرد والیبال در قاره آسیا در دستور کار این مجمع عمومی قرار داشت و رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا در سخنرانی افتتاحیه این مجمع، بر اهمیت اتحاد و همکاری میان اعضای خانواده والیبال آسیا تاکید کرد و گفت: فراتر از تشریفات این نشست، بسیار خوشحالم که همه در یک سالن در کنار یکدیگر، با عشق و علاقه مشترک به این ورزش فوق‌العاده حضور داریم.

رامون سوزارا تاکید کرد: مجمع عمومی فرصت مهمی برای AVC و اعضای آن است تا تصمیماتی اتخاذ کنند که به تقویت این سازمان کمک کرده و در عین حال، ورزشکاران و فدراسیون‌های ملی را در مرکز فعالیت‌های خود قرار دهد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این مجمع، به‌روزرسانی اساسنامه کنفدراسیون والیبال آسیا و همچنین بررسی پیشنهاد‌های ارائه‌شده از سوی کمیته‌ها و نهاد‌های فنی این کنفدراسیون است.

سوزارا تاکید کرد که مباحث مربوط به حکمرانی و امور اداری در نهایت باید در راستای ماموریت اصلی AVC برای توسعه والیبال در سراسر قاره آسیا قرار گیرد.

وی در این‌باره گفت: اینجا هستیم تا تصمیماتی اتخاذ کنیم که ورزشکارانمان را توانمند سازد، از فدراسیون‌های ملی حمایت کند و والیبال را در تمام نقاط آسیا ارتقا دهد.

در بیست‌وششمین مجمع عمومی AVC همچنین فعالیت‌ها و دستاورد‌های پنج منطقه این کنفدراسیون شامل مناطق مرکزی، شرقی، اقیانوسیه، جنوب شرقی و غرب آسیا مورد توجه قرار گرفت و نقش این مناطق در توسعه والیبال سالنی و ساحلی در سراسر قاره بررسی شد.

رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا با تقدیر از اقدامات انجام‌شده در مناطق مختلف، از مشارکت فدراسیون‌های ملی و انجمن‌های منطقه‌ای در مسیر رشد والیبال آسیا قدردانی کرد و افزود: مایلم از دستاورد‌های قابل توجه پنج منطقه AVC و فعالیت‌های ارزشمندی که فدراسیون‌های ملی و انجمن‌های منطقه‌ای انجام می‌دهند، قدردانی کنم. با تلاش و همکاری شما، همچنان فرصت‌های بیشتری برای ورزشکاران ایجاد می‌کنیم، مسابقات خود را تقویت می‌کنیم و توسعه والیبال و والیبال ساحلی را در سراسر آسیا پیش می‌بریم.

وی ادامه داد: پیشرفت مستمری که در سراسر قاره شاهد آن هستیم، نشان‌دهنده تعهد مشترک به برتری است. با همکاری یکدیگر، به ساخت جامعه‌ای قدرتمندتر و متحدتر برای والیبال آسیا ادامه خواهیم داد، مسیر‌های جدیدی برای نسل‌های آینده ایجاد خواهیم کرد و ورزش خود را بیش از پیش در صحنه جهانی ارتقا خواهیم داد.

در ادامه برنامه این مجمع، نمایندگان حاضر پیشنهاد‌های ارائه شده از سوی نهاد‌های فنی AVC را بررسی کردند که این پیشنهاد‌ها با هدف ارتقای سطح مسابقات، تقویت ساختار‌های حکمرانی، توسعه توانمندی‌های فنی و حمایت از توسعه پایدار والیبال و والیبال ساحلی در آسیا ارائه شده است.

ادامه همکاری میان کنفدراسیون والیبال آسیا و «والیبال ورلد» نیز از دیگر موضوعات مطرح در این نشست است؛ همکاری‌ای که با هدف تقویت والیبال آسیا و گسترش دامنه حضور و نفوذ این رشته ورزشی در قاره دنبال می‌شود.

سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال به عنوان عضو هیات رئیسه آسیا و امیرحسین منظمی دبیرکل به عنوان نماینده فدراسیون والیبال ایران در این مجمع حضور داشتند.

همچنین نشست‌های منطقه‌ای والیبال آسیا به صورت جداگانه عصر روز جمعه ۱۶ مرداد در حاشیه مجمع عمومی AVC برگزار شد و اعضای شرکت کننده به بررسی اولویت‌های توسعه‌ای، چالش‌های منطقه‌ای و راه‌های تقویت همکاری‌ها برای پیشبرد والیبال در آسیا و اقیانوسیه پرداختند.

در این نشست‌ها، مسئولان و نمایندگان انجمن والیبال آسیای مرکزی (CAVA)، انجمن والیبال شرق آسیا (EAVA)، انجمن والیبال منطقه اقیانوسیه (OZVA)، انجمن والیبال جنوب شرق آسیا (SEAVA) و انجمن والیبال غرب آسیا (WAVA) حضور داشتند و ضمن بررسی روند پیشرفت والیبال در مناطق خود، راهکار‌های افزایش نقش هر منطقه در تحقق اهداف راهبردی بلندمدت کنفدراسیون والیبال آسیا را مورد بررسی قرار دادند.

توسعه مستمر فدراسیون‌های ملی، گسترش مسابقات و رقابت‌ها، توسعه ورزشکاران و مسئولان فنی، طرح‌های مرتبط با حکمرانی و همچنین فرصت‌های تقویت همکاری میان پنج منطقه، از مهم‌ترین محور‌های گفت‌و‌گو در این نشست‌ها بود.

نشست‌های منطقه‌ای همچنین فرصتی برای تبادل تجربیات و ارائه راهکار‌های موفق میان مسئولان مناطق مختلف فراهم کرد تا فرصت‌ها و چالش‌های ویژه والیبال در کشور‌های آسیایی و اقیانوسیه مورد بررسی قرار گیرد.

«رامون سوزارا» رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا، با تاکید بر اهمیت حضور قدرتمند مناطق مختلف در ساختار AVC، گفت: نمایندگی مناطق، یکی از ارکان اصلی موفقیت مستمر کنفدراسیون والیبال آسیاست. هر منطقه شناخت دقیقی از نیاز‌های فدراسیون‌های ملی خود دارد و نقش مهمی در شکل‌دهی به آینده این رشته ایفا می‌کند.

وی افزود: مشاهده پیشرفت‌های قابل توجه در هر پنج منطقه، امیدوارکننده است و با همکاری، تبادل دیدگاه‌ها و حمایت متقابل، هر یک از مناطق می‌توانند سهم بیشتری در رشد مستمر والیبال آسیا داشته باشند.

قرار است پیشنهاد‌ها و اولویت‌های مطرح‌شده در این نشست‌ها در ادامه در جریان مذاکرات بیست‌وششمین مجمع عمومی کنفدراسیون والیبال آسیا بررسی شود. نمایندگان کشور‌های مختلف قاره آسیا در این مجمع درباره طرح‌ها و ابتکاراتی با هدف تقویت ساختار حکمرانی، توسعه و آینده والیبال در آسیا و اقیانوسیه تصمیم‌گیری خواهند کرد.

گفتنی است پنجاه و سومین جلسه هیات رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا صبح روز جمعه ۱۶ مردادماه در مقرر این کنفدراسیون در بانکوک برگزار شد.