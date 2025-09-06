جوان آنلاین: شیخ محمد «عبداللطیف دریان» مفتی اهل سنت لبنان خواستار گفتوگو میان لبنانیها و ترجیح منافع ملی شد.
به گزارش تسنیم، وی خاطر نشان کرد که مسئله سلاح باید در یک بحث و بررسی واقعی و جدی میان لبنانیها به دور از لغت چالش طلبی قرار گیرد.
مفتی اهل سنت لبنان تاکید کرد: اسرائیل، دشمن نخست امت اسلام است و حتی صِرف فکر کردن به عادی سازی روابط با این دشمن، کاملا مردود است.
وی گفت: رژیم صهیونیستی مرتکب جنایات علیه مردم ما در جنوب لبنان شد و تمام منازل ما را ویران کرد و همچنان به تجاوزات و ویرانگری خود در غزه هم ادامه میدهد..
شیخ دریان در ادامه اظهار داشت: به مناسبت سالروز میلاد باسعادت نبوی (ص) بر ایستادن خود در کنار هموطنانمان در جنوب لبنان تاکید و از تمام تلاشها برای بازسازی آنچه دشمن در این منطقه ویران کرد، حمایت میکنیم، ما حمایت کامل خود را از مردم جنوب در رویارویی با تجاوزات مستمر دشمن مورد تاکید قرار میدهیم.