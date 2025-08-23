کد خبر: 1314243
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۴
بين‌الملل » اخبار كلی

نامه همسر اردوغان به «ملانیا ترامپ» درباره بحران انسانی در غزه

نامه همسر اردوغان به «ملانیا ترامپ» درباره بحران انسانی در غزه همسر رئیس جمهور ترکیه از همسر رئیس جمهور آمریکا خواست همانگونه که برای اوکراین دلسوزی کرد، نسبت به بحران انسانی جاری در غزه نیز واکنش نشان دهد.

جوان آنلاین: امینه اردوغان همسر رئیس جمهور ترکیه امروز شنبه نامه‌ای به ملانیا ترامپ همسر رئیس جمهور آمریکا ارسال کرد و از وی خواست تا همان دلسوزی که در جنگ اوکراین نشان داد را در خصوص وضعیت انسانی در غزه نیز از خود بروز دهد.

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، همسر رئیس جمهور ترکیه در این نامه نوشت: دلسوزی شما برای کودکان یتیم در اوکراین، ابتکاری است که امید را در دل مردم زنده می‌کند. همانطور که در نامه خود بیان کردید، هر کودکی حق جهانی و غیرقابل انکار بزرگ شدن در محیطی پر از عشق و امنیت را دارد. این حق منحصر به هیچ منطقه، قومیت، مذهب یا ایدئولوژی نیست. حمایت از مظلومانی که از این حق محروم شده‌اند، مسئولیتی اساسی در قبال خانواده بشریت است.

امینه اردوغان با اشاره به نامه اخیر ملانیا ترامپ به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد جنگ اوکراین، اضافه کرد: در این زمینه، به ویژه به عنوان همسر یک رئیس جمهور، دلسوزی شما برای جان‌های از دست رفته، خانواده‌های از هم پاشیده و کودکانی که تحت تأثیر ویرانگر جنگ در اوکراین یتیم شده‌اند، ابتکاری است که امید را در دل‌ها زنده می‌کند.

وی اضافه کرد: من معتقدم که شما این حساسیت مهم را که برای ۶۴۸ کودک اوکراینی که جان خود را در جنگ از دست دادند نشان دادید، حتی قوی‌تر از آن برای غزه، جایی که ۶۲ هزار غیرنظامی بی‌گناه، از جمله ۱۸ هزار کودک، ظرف ۲ سال به طرز وحشیانه‌ای به قتل (شهادت) رسیدند، نشان خواهید داد.

برچسب ها: همسر ، اردوغان ، ملانیا ترامپ ، غزه
