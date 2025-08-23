سقوط پهپاد رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

جوان آنلاین: خبرنگار وبگاه لبنانی النشره در جنوب گزارش داد که «یک پهپاد اسرائیلی در بنت جبیل سقوط کرد.»

این در حالی است که حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان ادامه یافته است که نقض تازه‌ای از توافق آتش‌بس امضا شده در نوامبر سال گذشته محسوب می‌شود.

خبرنگار المنار نیز گزارش داد که حومه شهرک کفرشوبا از سوی یک موضع دشمن اسرائیلی در رویسات العلم، در ارتفاعات این شهرک، هدف آتش‌افروزی قرار گرفت.

به گفته این خبرنگار یک پهپاد اسرائیلی همچنین یک بمب صوتی را پرتاب کرد که یک چوپان را در این شهر هدف قرار داد.

در چارچوب نقض حریم هوایی، خبرنگار المنار گزارش داد که پهپادهای متخاصم اسرائیلی بر فراز دره بقاع شمالی پرواز کردند. خبرگزاری ملی نیز گزارش داد که پهپادهای اسرائیلی صبح امروز به طور فشرده بر فراز شهرک البساریه و مناطق اطراف آن در جنوب لبنان پرواز کردند.