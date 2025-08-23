بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس به اخباری که مبنی بر بیماری اش و احتمال ترک این تیم مطرح می شود واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: «سرژ اوریه» بازیکنی که امیدوار بود یک فصل خوب را با پرسپولیس سپری کند، پس از حضور در تست‌های پزشکی و آزمایش‌هایی که پشت سر گذاشت با بیماری کهنه اش مواجه شد که برای او و باشگاه پرسپولیس دردسرهایی را ایجاد کرده است.

براساس آزمایش‌ها این بازیکن دارای هپاتیت است و براساس اعلام سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال نمی‌تواند در پرسپولیس حضور داشته باشد. این در حالی است که پزشک تیم فوتبال پرسپولیس تاکید کرده است وی از قبل هم این بیماری را داشته اما برای تیم‌های قبلی اش بازی کرده است.

اوریه که در حال تمرین با پرسپولیس است اما هنوز نتوانسته مجوز بازی دریافت کند در تازه‌ترین واکنش خود به این اتفاق در صفحه شخصی اش نوشته است: «من در حال تمرین با پرسپولیس هستم. آنچه را که در اینترنت می‌خوانید باور نکنید. همه چیز خوب است. من به تمرین خود با پرسپولیس ادامه می‌دهم. جایی برای نگرانی در اینجا نیست.»