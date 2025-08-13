هت تریک منفی سپاهان سوژه رسانه عربی شد

یک رسانه عربی در گزارشی به دیدار تیم های فوتبال الدحیل قطر و سپاهان ایران پرداخت و به ثبت یک آمار منفی برای نماینده کشورمان اشاره کرد.

جوان آنلاین: به نقل از سایت «mercatotime»، تیم فوتبال الدحیل قطر با پیروزی ۳ بر ۲ مقابل میهمان خود سپاهان اصفهان، به مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا صعود کرد.

با وجود دریافت یک گل زودهنگام در دقیقه ۳ توسط محمد حزباوی، الدحیل با سه گل پیاپی پاسخ داد؛ گل‌هایی که به ترتیب توسط ابراهیم بامبا (دقیقه ۱۱)، عادل بولبینا (دقیقه ۲۴) و کریستوف پیونتک (دقیقه ۳۳) به ثمر رسید. سپاهان در دقیقه ۹۳ توسط میلاد زکی‌پور به گل دوم دست یافت، اما این گل تأثیری در نتیجه نهایی نداشت.

الدحیل برای آمادگی پیش از این مسابقه، دو دیدار دوستانه مقابل ایگلز هلند (شکست ۴-۲) و کیفیسیای یونان (تساوی یک بر یک) برگزار کرده بود.

سپاهان نیز اخیراً در یک بازی دوستانه مقابل استقلال ایران به تساوی رسید. آخرین دیدار رسمی سپاهان پیش از این بازی، برابر همین استقلال در لیگ برتر ایران بود که ۳ بر یک به سود سپاهان به پایان رسیده بود.

این مسابقه سومین رویارویی الدحیل و سپاهان در آسیا از سال ۲۰۱۷ تاکنون بود که در هر سه بازی نماینده قطر پیروز از زمین بازی خارج شده است. در دو بازی گذشته نتایج ۵ بر ۲ و یک بر صفر به سود الدحیل رقم خورده بود.