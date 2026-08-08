کد خبر: 1373025
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تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۱
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دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:

خبرنگاران در خط مقدم روایت حقیقت و صیانت از هویت و عزت ملی قرار دارند

خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اصحاب رسانه را «مجاهدان خط مقدم روایت حقیقت» خواند و با قدردانی از ایستادگی و جان‌فشانی آنان در ثبت حماسه‌های ملت ایران در نبرد اخیر، تأکید کرد که خبرنگاران با سلاح آگاهی و قلم حق‌جو، پاسدار هویت، عزت و حافظه تاریخی ملت‌اند.

جوان آنلاین: حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه در این پیام به‌مناسبت فرارسیدن ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، رسانه را اصلی‌ترین سنگر صیانت از انسجام ملی در برابر جنگ شناختی دشمن برشمرد و خواستار تجهیز اصحاب رسانه به فناوری‌های نوین و در دست گرفتن ابتکار عمل روایت‌گری در گام دوم انقلاب شد.

در متن پیام استاد خسروپناه آمده است:

۱۷ مرداد، یادآور رسالت مقدس مجاهدانی است که با سلاح آگاهی و قلم حق‌جو، در مسیر حقیقت‌نگاری گام برمی‌دارند و هویت، عزت و آگاهی جامعه را پاس می‌دارند. فرارسیدن روز خبرنگار را در ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ به تمامی اصحاب صبور و بیدار رسانه، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران، تدوین‌گران، مجریان و همه مجاهدان گمنام جبهه ارتباطات و اطلاع‌رسانی کشور صمیمانه تبریک و تهنیت می‌گویم.

در سالی که گذشت، ایران اسلامی یکی از تاریخ‌سازترین و پرفرازونشیب‌ترین برهه‌های حیات خویش را تجربه کرد؛ سالی که با آزمون‌های بزرگ شرافت و ایستادگی، صبوری در جان‌فشانی شهیدان والامقام کشور در دفاع از امنیت و کیان میهن و در رأس همه آن‌ها، شهادت حماسه‌ساز و مظلومانه رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)، همراه بود.

در این کارزار بزرگ و در مجاهدت‌های بی‌بدیل نبرد اخیر (جنگ تحمیلی سوم)، اصحاب رسانه نقشی بی‌بدیل و ماندگار ایفا کردند. آنان در خطوط مقدم روایت‌گری، حقیقت را در برابر تحریف و دروغ پاس داشتند و با ثبت و روایت ایستادگی ملت ایران، سهمی ارزشمند در صیانت از هویت و عزت ملی بر عهده گرفتند. یاد و نام تمامی شهدای گران‌قدر عرصه قلم و رسانه که خون پاک خویش را فدای حقیقت و عزت ملت ایران کردند، تا ابد بر تارک تاریخ این مرز و بوم خواهد درخشید.

امروز، در گام دوم انقلاب اسلامی و در پرتو رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مدّظلّه‌العالی، «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی و رسانه‌ای کشور» دیگر صرفاً یک توصیه، بلکه ضرورتی حیاتی و راهبردی است. ساختار رسانه‌ای، نرم‌افزار درونی و شالوده ادراکی جامعه است و از همین رو، در شکل‌گیری اراده‌ها، تصمیم‌ها و رفتارهای اجتماعی نقشی بنیادین دارد.

در نبرد بزرگ و پیچیده «جنگ شناختی» که امروز به یکی از ابعاد حیاتی جنگ‌های مدرن تبدیل شده و روان، باور، احساس و حافظه تاریخی ملت‌ها را هدف قرار می‌دهد، رسانه یکی از اصلی‌ترین سنگرهای صیانت از هویت ملی، انسجام اجتماعی و حکمرانی دانش‌بنیان است.

رسانه‌های کشور باید با راهبری هوشمندانه افکار عمومی، شناخت زمان طلایی روایت‌گری و تثبیت پیام‌های صادقانه و امیدبخش، جامعه را در برابر تکانه‌های تبلیغاتی دشمن مقاوم سازند و با خروج از رویکردهای انفعالی، ابتکار عمل روایت‌گری را در مواجهه با خطوط ادراکی متخاصم به دست گیرند. تحقق این مهم، نیازمند بهره‌گیری هوشمندانه از دانش‌های نوظهور و تجهیز اصحاب رسانه به فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، از جمله هوش مصنوعی، فناوری‌های کوانتومی و بلاک‌چین، و نیز حضور فعال و اثرگذار در لبه‌های تماس حقیقت با جامعه است.

بزرگ‌ترین ضرورت امروز ما، تقویت و تعمیق «همدلی، انسجام و اتحاد ملی» است. اصحاب رسانه با درک جایگاه رفیع خود در حکمرانی فرهنگی و با تکیه بر عقلانیت اسلامی، باید پرچمدار امید، وفاق و ارتقای تاب‌آوری جامعه باشند و با روایت صادقانه واقعیت‌ها و برجسته‌سازی سرمایه‌های اجتماعی و ملی، زمینه عبور عزتمندانه ایران عزیز از ناهمواری‌های مسیر را فراهم سازند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز خود را در برابر این رسالت مهم، مسئول می‌داند و تلاش خواهد کرد با سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی و رسانه‌ای و تدوین اسناد راهبردی، زمینه‌ای فراهم آورد که اهالی رسانه بتوانند با آرامش، عزت و برخورداری از حقوق و کرامت حرفه‌ای، رسالت خود را در روایت صادقانه حقیقت و خدمت به جامعه به انجام رسانند؛ تا رسانه در کشور بیش از پیش بر پایه حقیقت، اخلاق، مسئولیت اجتماعی، هویت ملی و مصالح عمومی استوار باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، با ادای احترام به پیشگاه روح مطهر تمامی شهدای عرصه اطلاع‌رسانی و دفاع مقدس، توفیق، سلامت و سرافرازی همه خادمان عرصه خبر و تبیین را در مسیر حقیقت‌نگاری، امیدآفرینی، تقویت همبستگی ملی و زمینه‌سازی برای نیل به تمدن نوین اسلامی، از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.

برچسب ها: حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه ، روز خبرنگار ، عزت ملی
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