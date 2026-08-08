کد خبر: 1373015
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تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۴
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انهدام باند جاعلان حرفه‌ای در تهران؛جعل ۴ هزار مدرک کلاهبرداری

انهدام باند سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ از انهدام باند جاعلان تهران با جعل ۴ هزار مدرک و کلاهبرداری ۶ میلیاردی از اتباع خارجی خبرداد.

جوان آنلاین: سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ از انهدام یک باند شبکه‌ای جعل و کلاهبرداری و دستگیری ۸ عضو این باند خبر داد و گفت: اعضای این شبکه با جعل کارت اقامت، دفترچه اقامت، روادید و اسناد مختلف، از اتباع افغانستانی کلاهبرداری کرده و در مدت چهار ماه حدود ۴ هزار مدرک جعلی تولید کرده‌اند.

به گزارش مهر، سرهنگ کارآگاه مسلم میر احمدی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵، پرونده‌ای با موضوع جعل کارت اقامت، دفترچه اقامت و تمدید روادید، با شکایت ۳۰ نفر از اتباع افغانستانی از شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران به اداره مبارزه با جعل پلیس آگاهی ارجاع شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه کارآگاهان نشان داد اعضای این شبکه با فعالیت گسترده در فضای مجازی و تبلیغ برای انجام امور مربوط به تمدید قانونی گذرنامه و روادید، اعتماد اتباع خارجی را جلب کرده و با سوءاستفاده از شرایط ایجادشده در پی تعطیلی دفاتر کفالت، مبالغ قابل توجهی از آنان دریافت کرده‌اند.

سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: در یکی از موارد، ۳۰ نفر از اتباع افغانستانی از طریق نماینده خود، هر کدام مبلغ ۳۰ میلیون تومان و در مجموع ۹۰۰ میلیون تومان، برای تمدید گذرنامه و روادید به حساب‌های معرفی‌شده از سوی متهمان واریز کرده و مدارک خود را نیز از طریق پیک ارسال کرده بودند.

وی تصریح کرد: پس از دریافت گذرنامه‌ها و مدارک به ظاهر تمدیدشده و با بازگشایی دفاتر کفالت، شاکیان متوجه جعلی‌بودن مدارک شدند و موضوع را از طریق مراجع قضائی و انتظامی پیگیری کردند.

شناسایی سرنخ‌های باند در فضای مجازی

سرهنگ میر احمدی بیان داشت: با توجه به اهمیت موضوع، پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت و مأموران با انجام تحقیقات تخصصی، کانال‌های ارتباطی و صفحات مورد استفاده متهمان را شناسایی کردند.

وی افزود: در ادامه تحقیقات، یکی از صاحبان حساب‌های مقصد وجوه کلاهبرداری شناسایی و پس از دستگیری تحت تحقیقات تخصصی قرار گرفت. این فرد در جریان بازجویی‌ها اعتراف کرد به درخواست یکی از متهمان اصلی، کارت‌های بانکی متعلق به خود و پدرش و همچنین دو سیم‌کارت را در اختیار اعضای این شبکه
ار

اده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: با انجام تحقیقات تکمیلی و اقدامات خاص کارآگاهی، چهار نفر از اعضای شبکه شناسایی و دستگیر شدند و اطلاعات به‌دست‌آمده از آنها، سرنخ‌های لازم برای شناسایی جاعل اصلی را در اختیار کارآگاهان قرار داد.

کشف کارگاه جعل در مخفیگاه متهم

سرهنگ میر احمدی گفت: کارآگاهان پس از شناسایی مخفیگاه جاعل اصلی، با هماهنگی مقام قضائی به محل اعزام شدند و در جریان عملیات، متهم را در حالی مشاهده کردند که پشت سیستم رایانه‌ای در حال تهیه و جعل روادید بود.

وی افزود: در بازرسی از محل، **۲۵۰ کارت جعلی مربوط به اتباع خارجی، ۱۷۰ مهر ژلاتینی، ۴۸ مهر برجسته مربوط به دفاتر اسناد رسمی، ثبت احوال، پزشکان، کارشناسان و شرکت‌ها، تعداد زیادی پاکت پستی، هولوگرام‌های مربوط به روادید و دانشگاه آزاد، دفترچه‌های خام و ثبت‌شده اقامت، کارت‌های خام و تراشه‌دار، برچسب‌های دانشگاه آزاد و دارالترجمه، اوراق دارای سربرگ قوه قضائیه، اسناد ازدواج و ملک و مقادیری مواد و تجهیزات مورد استفاده در جعل کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: همچنین ۹ دستگاه و تجهیزات تخصصی از جمله کیس گرافیکی، دستگاه مهرساز لیزری، دستگاه‌های سلفون‌ساز، چاپگر رنگی و دستگاه لیبل‌زن از مخفیگاه متهم کشف و به همراه متهمان به پلیس آگاهی منتقل شد.
اعتراف جاعل اصلی به جعل ۴ هزار مدرک

سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به ادامه تحقیقات از متهمان گفت: کارآگاهان پس از دستگیری اعضای شبکه، به‌صورت جداگانه از آنان تحقیق کرده و نقش هر یک از اعضا در فعالیت‌های مجرمانه مشخص شد.

سرهنگ میر احمدی افزود: جاعل اصلی در جریان تحقیقات اعتراف کرده است که طی چهار ماه گذشته با همکاری سایر اعضای شبکه، اقدام به جعل مدارک مربوط به تمدید روادید، کارت اتباع خارجی و دفترچه اقامت کرده و به‌طور میانگین ماهانه حدود یک هزار مدرک و در مجموع حدود ۴ هزار مدرک جعلی تولید کرده است.

وی تصریح کرد: بر اساس اظهارات این متهم، اعضای این شبکه در این مدت حدود ۶ میلیارد تومان از فعالیت‌های مجرمانه خود درآمد داشته‌اند و در همین بازه زمانی حدود یک هزار و ۵۰۰ مدرک جعلی مرتبط با دانشگاه آزاد نیز تهیه و در اختیار متقاضیان قرار داده‌اند.
۸ عضو باند در بازداشت

سرهنگ میر احمدی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شبکه‌ای و باندی‌بودن فعالیت متهمان، هر ۸ عضو این باند پس از انجام تحقیقات و مشخص‌شدن نقش آنان در جرایم ارتکابی، با صدور قرار بازداشت موقت در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

وی تأکید کرد: شناسایی سایر افرادی که احتمالاً از اعضای این شبکه خدمات جعلی دریافت کرده یا در فعالیت‌های آنان نقش داشته‌اند، همچنین شناسایی کامل شکات و ابعاد مالی پرونده، همچنان در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار دارد و نتایج تکمیلی پس از طی مراحل قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برچسب ها: باند جاعلان ، پلیس آگاهی تهران بزرگ ، باند کلاهبرداری
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