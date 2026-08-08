مجاهدت اصحاب رسانه بخش مهمی از منظومه قدرت ملی است

ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) در پیامی به‌مناسبت روز خبرنگار، تأکید کرد: مجاهدت‌های اصحاب رسانه، بخش مهمی از منظومه قدرت ملی و دفاع از امنیت روانی جامعه محسوب می‌شود.

جوان آنلاین: مرکز ارتباطات، رسانه و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) با صدور پیامی فرارسیدن ۱۷ مرداد، روز خبرنگار را گرامی داشت.

متن این پیام به شرح زیر است:

روز خبرنگار، فرصتی مغتنم برای تکریم جایگاه والای اصحاب رسانه و تجلیل از مجاهدانی است که با تعهد، شجاعت و ولایت‌مداری، به روایت حقانیت و تنویر و اقناع افکار عمومی می‌پردازند. این عزیزان در عرصه‌ی «جهاد تبیین»، با تمام توان در مسیر آگاهی‌بخشی به جامعه و روشنگری افکار عمومی در سطوح ملی و فراملی گام برمی‌دارند.

ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام عرصه رسانه و ادای احترام به خانواده‌های معزز آنان، از تمامی فرماندهان و افسران جنگ نرم و شناختی؛ اعم از مدیران، مجریان، گویندگان، خبرنگاران، فیلم‌سازان، مستندسازان، تهیه‌کنندگان، نویسندگان و فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی که در مقابله با جنگ تحمیلی دوم و سوم دشمن علیه ایران اسلامی، با امیدآفرینی برای ملت و یاران انقلاب اسلامی در سراسر جهان و ایجاد یأس در صفوف دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، وفاداری، شجاعت و همراهی خود را با رزمندگان دلاور نیروهای مسلح به اثبات رسانده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌نماییم.

بی‌تردید، مجاهدت‌های اصحاب رسانه، بخش مهمی از منظومه قدرت ملی و دفاع از امنیت روانی جامعه محسوب می‌شود که امید است رزمندگان این عرصه در جهاد فی‌سبیل‌الله، مستحکم‌تر از گذشته، پرچم دفاع از جبهه حق را در برابر مستکبران عالم برافراشته نگاه دارند.

با تبریک روز خبرنگار و آرزوی طول عمر با عزت برای رهبر عزیزتر از جان و فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، علو درجات را برای شهدای گران‌قدر عرصه رسانه و صبر و اجر برای خانواده‌های معظم آنان را از درگاه خداوند متعال مسألت داریم.

مرکز ارتباطات، رسانه و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص)