بیانیه وزارت خارجه به مناسبت سالروز حمله به کنسولگری ایران در مزار شریف

جوان آنلاین: در این بیانیه آمده است: بیست و هشت سال بیش در جنین روزی، ساختمان سرکنسولکگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف مورد حمله تروریست‌های مسلح قرار گرفت و هشت نفراز همکاران خدوم ما به نام های، حیدرعلی باقری، محمد علی قیاسی، مجید نوری نیارکی، ناصر ریکگی، نورالله نوروزی، کریم حیدریان، رشید پاریاو فلاح و محمد ناصر ناصری، به همراه محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری ایرنا به شهادت رسیدند.

حمله تروریستی به سرکنسولگری ایران در مزار شریف و به شهادت رساندن کارکنان آن، جنایتی شنیع و نقض فاحش حقوق دیبلماتیک-کنسولی بود که گذر زمان نمی تواند موجب تخفیف آن شود.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای عزیزمان و تبریک روز خبرنگار، بر لزوم روشن شدن ابعاد مبهم این جنایت تروریستی از جمله شناسایی عاملان و آمران آن ونیز اجرای عدالت تاکید دارد و از هر امکان و فرصتی برای پیگیری این موضوع بهره خواهد گرفت.