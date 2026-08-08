وزیر امور خارجه ایران در گرامیداشت روز خبرنگار نوشت: 17 مرداد، روز خبرنگار، فرصتی برای قدردانی از آنانی است که در هیاهوی اخبار، به حقیقت وفادار می‌مانند؛ دقیق می‌نگرند، جسورانه می‌پرسند و مسئولانه می‌نویسند.

جوان آنلاین: مسئولیت خبرنگاری در عرصه سیاست خارجی اهمیتی دوچندان دارد؛ آنجا که فهم درست تحولات جهان و جایگاه ایران، نیازمند نگاه دقیق و شناخت عمیق از پیچیدگی‌های دیپلماسی است. خبرنگاران این حوزه در شکل‌گیری این فهم نقشی ارزشمند دارند.

به گزارش ایسنا، وی گفت: در جنگ تحمیلی اخیر نیز خبرنگاران ایران با شجاعت و مسئولیت‌پذیری، در روزهای دشوار در کنار مردم ماندند و آنچه بر کشور گذشت را به دقت ثبت و به جهانیان اعلام کردند. صمیمانه قدردان آنان هستم.

عراقچی در پایان روز خبرنگار را به همه خبرنگاران ایران عزیز، به‌ویژه خبرنگاران حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی، تبریک گفت و برای آنها عزت، سلامتی و توفیق روزافزون خواست.