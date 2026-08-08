توئیت قابل تامل وزیر بهداشت برای خبرنگاران

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0638\u0641\u0631\u0642\u0646\u062f\u06cc\u060c \u062f\u0631 \u062a\u0648\u0626\u06cc\u062a\u06cc \u0646\u0648\u0634\u062a: \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0646\u06af\u060c \u0628\u062d\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0634\u0627\u06cc\u0639\u0647\u060c \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u062f\u0642\u06cc\u0642\u060c \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u062e\u0644\u0627\u0642 \u0645\u062f\u0627\u0631\u060c \u0646\u06af\u0647\u0628\u0627\u0646 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0647\u0645 \u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0633\u0631\u0645\u0627\u06cc\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u06cc\u06a9 \u0645\u0644\u062a \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0