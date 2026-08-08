جوان آنلاین: نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه با جمعی از اصحاب رسانه همزمان با روز خبرنگار برگزار شد.
به گزارش مهر، سخنگوی قوه قضاییه، در ابتدای نشست خبری خود با تسلیت ایام رحلت پیامبر مکرم اسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، بر ضرورت شناخت و پاسداشت سنت پیامبر اعظم(ص)، وحدت مسلمانان و مقابله با ظلم، استبداد و تجاوزات بیگانگان تأکید کرد.
درود به روح ملکوتی امام راحل و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب
اصغر جهانگیر در ابتدای نشست خبری خود، با درود به روح ملکوتی بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام راحل عظیمالشأن، و با آرزوی سلامتی و سربلندی برای مقام معظم رهبری مدظلهالعالی، سخنان خود را آغاز کرد.
وی با اشاره به قرار داشتن در اواخر ماه صفر اظهار کرد: در هفته جاری با مناسبتهای رحلت جانگداز پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و همچنین شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) روبهرو هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: جا دارد این ایام سوگواری و حزن را خدمت همه ملت عزیز ایران، بلکه مسلمانان جهان، عرض تسلیت و تعزیت داشته باشم.
پیامبر اسلام(ص) در اوج ظلمت، جهل و توحش مبعوث شد
جهانگیر با اشاره به شرایط دوران حیات پیامبر گرامی اسلام(ص) گفت: پیامبر گرامی اسلام در عصری زیست و زندگی خودش را دنبال کرد که بشر در اوج ظلمت و جهل و توحش به سر میبرد.
وی ادامه داد: پیامبر ما، پیامبر مهربانیها بود که به انسان شرافت بخشید و زن را از موجودی ضعیف و دستدوم به عنوان انسانی، همسر و بلکه در جاهایی بالاتر از مردان قرار داد و شرافت و هستی انسانها را در داشتن تقوا و فضیلت برشمرد.
دینی اجتماعی که برای زندگی بشر از تولد تا پس از مرگ برنامه دارد
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه پیامبر اسلام(ص) دینی جامع برای بشریت به ارمغان آورد، اظهار کرد: پیامبر دینی را ارمغان آورد که دینی اجتماعی است و برای زندگی بشر از تولد تا پس از مرگ برنامه دارد.
وی افزود: این دین، دینی سیاسی است و در مقابل ظلم و ستم، جریانهای استبدادی و استکباری و استعماری نمیتواند ساکت باشد.
جهانگیر همچنین گفت: این دین، دینی فرهنگی است که انسان را به عنوان خلیفهالله و به عنوان انسانی که آمده است تا جلوههای حقجویی و حقخواهی را برای رسیدن به مسیر قرب الهی بپیماید، در این مسیر فرهنگی به ما یاد داد و نشاند.
قدر و منزلت پیامبر(ص) در صیانت از خوبیهایی است که به بشر ارزانی شد
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: لذا قدر و منزلت پیامبر اعظم، حمایت و حفظ و صیانت از همه خوبیهایی است که به بشر ارزانی شده است.
وی با تأکید بر ضرورت بازشناسی سیره پیامبر اکرم(ص) گفت: امروز ما بیش از هر زمانی نیاز به بازتابی و شناخت سنت گرامی پیامبر اسلام داریم.
جهانگیر ادامه داد: امروز باید مسلمانان در هر نقطه جهان به این سنت الهی چنگ بزنند و در سایه وحدت بین مسلمین اجازه ندهند که جان و مال و عرضشان در سایه تهاجمات بیگانگان دستخوش ناملایمات و تجاوزات بشود.
دولتهای اسلامی باید با ملتهای خود به عنوان ملتهایی آزاده برخورد کنند
وی در ادامه با خطاب قرار دادن دولتهای اسلامی اظهار کرد: دولتهای اسلامی نیز باید، آنهایی که ادعای اسلامی دارند، به سنت پیامبر برگردند و با ملتهای خودشان به عنوان ملتهایی آزاده برخورد مناسب داشته باشند.
اربعین؛ کنگرهای ضد استکباری و ضد آمریکایی
جهانگیر در ادامه با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم اربعین اظهار کرد: به جهانیان نشان داد به کنگره ضد استکباری و ضد آمریکایی که مردم آمدند فریاد زدند برای حفظ حقوق خودشان از پا نخواهند نشست.
وی افزود: صحنههای بهیادماندنی امسال در مراسم پرشکوه اربعین شاهدش بودیم که یکی از آنها تجدید بیعت با امام شهید بود.
امام شهید در قلب امت اسلامی جا دارد
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مسلمانان کشورهای مختلف، ایران، عراق و سایر مسلمانان که در این ایام از گوشهگوشه جهان به نجف و کربلا حاضر میشوند، شاهد این بودیم که امام شهید ما در قلب امت اسلامی جا دارد و نامش و یادش و راهش تا ابد زنده است.
جهانگیر تصریح کرد: چرا که ایشان با حسینی زیستن به ما یاد داد که در مقابل دنیای کفر و دنیای استکبار، فقط رمز پیروزی مقاومت است و بس.
تلاش دشمن برای کاهش زائران کربلا و نجف شکست خورد
وی با اشاره به تلاش دشمن برای کمرنگ کردن مراسم اربعین گفت: دشمن تلاش کرد که با انواع شگردهای مختلف و تبلیغات از شمار زائرین کربلا و نجف بکاهد، اما در عمل شکست خورد و هر سال اربعین پرشورتر از سالهای گذشته، الحمدلله، در حال انجام است.
اربعین؛ سبک زندگی مسلمانان و تمرینی برای ظهور
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اربعین امروز جایگاه ویژهای در میان مسلمانان پیدا کرده است، اظهار کرد: امروز اربعین به عنوان سبک زندگی مسلمانان شناخته شده است.
وی افزود: امروز مسلمانان با هدف وحدت و نه گفتن به مظاهر مختلف ظلم و ستم، راه خودشان را شناختند و اربعین مشق و تمرینی برای ظهور حضرت عجلالله تعالی فرجهالشریف است.
جهانگیر ادامه داد: همه باید در این مسیر قلباً، قدماً، روحاً و جاناً آماده باشند برای آمدن آن عزیزی که همه در انتظارش هستیم.
اربعین؛ حرکتی تمدنساز برای جهان اسلام
وی همچنین اربعین را یک حرکت تمدنساز اسلامی دانست و گفت: اربعین یک حرکت تمدنساز اسلامی است که نشان میدهد ارتباطات معنوی بین جامعه مسلمانان تا چه میزان الگوبخش و برای جهانیان باشد.
محرم، عاشورا و اربعین؛ فراتر از یک مناسک مذهبی
سخنگوی قوه قضاییه در جمعبندی سخنان خود درباره جایگاه اربعین و عزاداری امام حسین(ع) گفت: در یک کلام، مسئله اربعین و عزاداری امام حسین(ع)، ایام محرم و عاشورا، امروز فراتر از یک مناسک مذهبی و سنتی است.
سانسور گسترده رسانههای غربی برای پنهان کردن حقیقت اربعین
جهانگیر در ادامه سخنان خود با اشاره به تلاش رسانههای غربی برای سانسور مراسم اربعین اظهار کرد: نکته مهم دیگر این بود که در این ایام رسانههای غربی تلاش کردند این واقعه بزرگ را به نحوی سانسور کنند؛ چرا که عمق ارزشی این حادثه عظیم را میدانند و میدانند که اگر جامعه بشری بیدار شود و این ارزشهای دینی را بفهمد، مطمئناً در مقابل جریانهای استکباری خواهد ایستاد.
وی افزود: لذا با همین نگاه است که بهشدت برنامههایی را که در رابطه با اربعین در ایران و عراق و سایر نقاط اتفاق میافتد، سانسور میکنند.
تقدیر از ملت و دولت عراق برای میزبانی از زائران اربعین
سخنگوی قوه قضاییه با قدردانی از ملت و دولت عراق گفت: جا دارد که از ملت عراق و دولت عراق هم تشکر ویژه کنیم که مثل همیشه برای زائرین سنگ تمام گذاشتند.
وی ادامه داد: امیدواریم که این زحمات و مجاهدتهایی که این عزیزان کردند، اجر اخرویشان در آن دنیا برایشان محفوظ بماند که حتماً خواهد ماند.
جاماندگان اربعین؛ جلوهای از جهانی بودن عشق به امام حسین(ع)
جهانگیر در ادامه به مراسم جاماندگان اربعین در ایران اشاره کرد و گفت: نکته دیگر مربوط به جاماندگان اربعین است که در ایران با شکوهی در شهرهای مختلف، با یک سنت چندساله، دنبال میشود.
وی افزود: این نشاندهنده این است که امروز دیگر عشق به امام حسین(ع) متوقف به یک جغرافیا، یک فرهنگ، یک زبان یا یک تاریخ نیست، بلکه به عنوان یک روح ملت و روحی که در طبقات مختلف ملت ساری و جاری است، زنده و پویاست.
دشمن در برابر راهپیمایی اربعین جنایت کرد
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دشمن در ایام اربعین اظهار کرد: دشمن هم در همین ایام تلاش کرد راهپیمایی باشکوه را به هم بزند و جنایاتی را مرتکب شد.
وی ادامه داد: تعدادی از عزیزان، محافظان امنیت عراقی و ایرانی را به شهادت رساند که ضمن محکومیت این حرکت وحشیانه، این نکته را تأکید میکنیم که مقابله جریان اسلامی و جبهه حق با جریان شیطانی و استکباری ادامه دارد و لحظهای قطع نخواهد شد.
تأکید جهانگیر: جنایتهای دشمن بیپاسخ نخواهد ماند
جهانگیر تصریح کرد: دشمن باید بداند که هر جنایتی که در این خصوص انجام میدهد، جنایتهایش بیپاسخ نخواهد ماند و قطعاً هم در این دنیا و هم در آن دنیا در محکمه عدل الهی پاسخگوی این رفتارهایشان خواهند بود.
وی افزود: امیدواریم بهزودی در همین دنیا، به دست مسلمانان و به دست آزادهخواهان، جنایتکاران به سزای اعمال خودشان برسند.
تبریک روز خبرنگار؛ رسانه متعهد در خط مقدم اطلاعرسانی
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز خبرنگار گفت: نکته بعد، با توجه به اینکه امروز روز خبرنگار است، جا دارد که من خدمت همه خبرنگاران محترم و اصحاب رسانه عرض تبریک و تهنیت داشته باشم.
وی اظهار کرد: امیدوارم که همه بخشهای حاکمیتی قدر خبرنگاران و رسانههای متعهد را بدانند؛ چرا که زحمتی که امروز رسانهها برای اطلاعرسانی سریع و صحیح و بهموقع اخبار و اطلاعات در دنیایی که دنیا، دنیای مملو از شایعات و دروغگوییها و بزرگنماییهاست، به وظیفه خطیر اطلاعرسانی صحیح میپردازند، علاوه بر اینکه یک حرفه مقدس است، به عنوان جهادی مقدس نیز باید از آن یاد کرد.
خبرنگاران؛ رزمندگان جبهه روایت و حقیقت
جهانگیر با تشبیه نقش خبرنگاران به رزمندگان جبهههای نبرد گفت: خبرنگاران عزیز ما مثل رزمندگان که در جبهههای نبرد با دشمن میجنگند، این عزیزان نیز در عرصه خبر به همان میزان دارند ایثار میکنند.
وی افزود: این خبرنگاران از طریق خبر و خبررسانی و اطلاعرسانی دقیق تلاش میکنند که جنایات دشمن را بهموقع برملا کنند و مظلومیت جبهه حق را به گوش سراسر جهان برسانند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از این طریق، این کار بزرگ و این مجاهدت عظیم باید مورد قدردانی قرار بگیرد.
میدان روایتها؛ تلاش خبرنگاران برای شکستن انحصار رسانهای دشمن
وی با اشاره به نقش رسانههای داخلی در جنگ روایتها گفت: شما امروز در میدان روایتها تلاش کردید؛ اگرچه دنیای زر و زور و تزویر با داشتن بلندگوهای متعدد خواست که صدای حق را خاموش بکند، اما همت بلند شما خبرنگاران و تلاش مضاعفتان، الحمدلله، جای خودش را در اقصینقاط جهان باز کرده است.
جهانگیر افزود: امروز خبرنگاران ایران و رسانههای داخلی ایران و رسانه ملی ما به عنوان خار چشم دشمنان دارد میدرخشد.
روایت اول و صادقانه؛ الگویی برای جبهه خبر در جهان
سخنگوی قوه قضاییه در پایان این بخش از سخنان خود اظهار کرد: امیدواریم این درخشش که روایتهای اول و صادقانه است و برای بیداری مردم جهان بیان میشود و ترویج میشود، شرایط الگوسازی جبهه خبر و خبرنگاری را بتواند برای دنیا بازتعریف کند.
تحرکات تبلیغاتی و رسانهای دشمن بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی است
جهانگیر در ادامه سخنان خود با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز خبرنگار گفت: امام خامنهای، قدسالله نفسه الزکیه، در روز خبرنگار نکتهای را در یکی از بیانات خود فرمودند که من عیناً قرائت میکنم.
وی افزود: ایشان فرمودند: «بیشترین تحرک دشمنان علیه ما، بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی، تحرکات تبلیغاتی و رسانهای است. در زمینه کار و حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانهای کمکاری داریم و بایستی قویتر و هوشمندانهتر عمل کنیم.»
ضرورت تقویت جبهه رسانهای در شرایط حساس کشور
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: با توجه به شرایط حساسی که در کشور وجود دارد، من با الهام از این رهنمود پیامبرگونه امام شهید، چند نکته را خدمت شما عزیزان خبرنگار و اصحاب رسانه عرض میکنم و بعد در خدمتتان هستم.
وی در تشریح نخستین نکته گفت: بدون شک جبهه استکبار و نظام سلطه برای مواجهه با انقلاب اسلامی از امپراتوری رسانهای استفاده میکند؛ چه در منطقه و چه در سطح جهان.
جهانگیر افزود: دشمن تلاش میکند که با عملیات روانی و رسانهای، اقتدار نظام، قدرت نظام و امیدی را که در جامعه ما در اثر این اقتدار ایجاد شده، تحت تأثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: وحدت و اتحاد مقدسی که به برکت خون شهدا، بهویژه امام شهید، بعد از ۹ اسفند سال گذشته در این جامعه اتفاق افتاد، مسئلهای است که دشمنان تلاش میکنند بتوانند در آن نفوذ کنند.
تلاش دشمن برای تبدیل امید اجتماعی به یأس
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دشمن از طریق رسانهای تلاش میکند آن امیدآفرینی که در جامعه ایجاد شده و آن سرمایه اجتماعی که ارتقا یافته را تبدیل به یأس و سرخوردگی کند.
وی خطاب به خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار کرد: لذا تلاش شما خبرنگاران بزرگ و عزیز و رسانههای مختلف، بهویژه رسانه ملی که تا الان با یک قیام جهادی در عرصه خبر حضور داشته و خبرنگاران شجاعش در بخشهای مختلف نشان دادهاند که چیزی از رزمندگان جبهههای اسلام کم ندارند، باید این واقعیات رسانهای بهموقع منعکس شود.
جهانگیر افزود: توطئههای دشمن باید برای مردم بازگو شود تا خدای نکرده افکار عمومی ما تحت تأثیر بمبارانهای رسانهای دروغ قرار نگیرد.
مراقب باشیم موضوعات اصلی جامعه فرعی و حواشی، دغدغه اصلی نشوند
وی در ادامه گفت: نکته دیگری که اینجا جا دارد به آن اشاره کنم این است که خبرنگاران عزیز و رسانهها باید مراقب باشند؛ دشمن به دنبال یک فرمول است که موضوعات اصلی جامعه ما را فرعی نشان بدهد و موضوعات فرعی را به عنوان دغدغههای اصلی جامعه رواج بدهد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: ما باید به همین منظور از برخی حواشیها و فضاسازیهایی که اهمیتی برای زندگی مردم ندارد و اهمیتی برای امنیت مردم ندارد، پرهیز کنیم تا خدای نکرده ناخواسته در زمین دشمن حرکت نکرده باشیم.
وی افزود: اگرچه بعضیها از روی دلسوزی ممکن است مطالبی را بیان کنند، اما باید مراقبت کنیم که دشمن با چشمان باز دارد حرکات ما را رصد میکند.
هشدار درباره بهرهبرداری دشمن از کوچکترین آسیبها برای سیاهنمایی
جهانگیر اظهار کرد: دشمن هر ذره آسیب جزئی یا یک ظرف جزئی را برای ناامید کردن مردم و برای سیاهنمایی در جامعه میخواهد پوششهای بزرگ بدهد و توی دل مردم خالی کند.
وی ادامه داد: لذا ما خبرنگاران عزیزمان و کسانی را که دسترسی به رسانهها دارند، توصیه میکنیم که مراقبت بکنند و نگذارند در پوشش استفاده از خبرنگاری، خدای نکرده دشمن بتواند از این فضا سوءاستفاده کند.
وجود کاستیها نباید به معنای کمکاری قوا تبلیغ شود
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: نکته بعدی این است که همه قبول داریم که کاستیها و نواقصی در کشور وجود دارد و این کاستیها دارد تلاش میشود توسط بخشهای مختلف نظام برطرف بشود.
وی افزود: اما نباید وجود کاستیها یا کمبودها به معنای کمکاری قوا در جامعه تبلیغ بشود و ترویج بشود.
جهانگیر ادامه داد: امروز دشمن تلاش میکند دولت را تضعیف بکند، تلاش میکند مجلس ما را تضعیف بکند، تلاش میکند قوه قضاییه را تضعیف بکند؛ چرا؟ چون اینها نهادهای حاکمیتی هستند و اقتدار اینها اقتدار نظام را به دنبال دارد.
انتقاد از یک فرد یا دستگاه نباید به تضعیف نهادهای حاکمیتی منجر شود
وی تأکید کرد: لذا مراقبت بکنیم که وجود کاستیها نباید زمینه تضعیف قوا را فراهم بکند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر شخصی، دستگاهی یا نهادی مرتکب قصور، تقصیر یا ترک فعلی شد، حتماً بایست برخورد صورت بگیرد که تا الان همینطور هم بوده و برخوردهای لازم صورت میگیرد.
وی افزود: اما این مسئله نباید به پای نهاد مربوطه، سازمان مربوطه یا قوه مربوطه گذاشته بشود و از این طریق خدای نکرده ما شاهد تضعیف نهادهای انقلابی یا قوای مختلف کشور باشیم.
دشمن پس از ناکامی در میدان رزم، به دنبال بمباران روانی و خبری است
جهانگیر در ادامه با اشاره به اقدامات دشمن گفت: در هر صورت دشمن امروز، علاوه بر بمبارانهایی که به صورت وحشیانه در بخشهای مختلف صورت داد و میدهد و گاهی مناطق مسکونی ما را نشانه میگیرد، همان کاری که در کشورهای دیگر، فلسطین و لبنان و غیره کرد، در بخشهایی از ایران هم دارد دنبال میکند.
وی افزود: باید مراقب باشیم که با بمباران خبری نخواهند شرایطی را فراهم بکنند که اگرچه نتوانستند در میدان رزم، ایران و ایرانی را به تسلیم بکشانند، خدای نکرده در فضای مجازی، عالم روانی و به نوعی فضاهای غیررسمی، نخواهند جامعه را با ناامیدی روبهرو کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نقش رسانه ها اظهار کرد: لذا نقش کلیدی رسانه ها که در طول جنگ قهرمانانه و بسیار ارزنده تلاش کرد واقعیات جنگ را منعکس بکند و مردم را در صحنه نگه دارد و آن بعثتی را که امام شهید وعده داده بود، تصویرساز آن بعثت رسانه ملی شد، ما قدر میدانیم.
وی افزود: این حضور بیش از پنجماهه مردم در میدانها نشاندهنده پشتیبانی از ولایت فقیه، از نظام اسلامی و از دستاوردهای نظام اسلامی است.
جهانگیر تأکید کرد: ما باید همهمان تلاش بکنیم که نهادهای انقلابی و ورزشیمان را کمک کنیم که به اصطلاح شرایط خودشان را حفظ بکنند و برای ارتقای آنها نیز فعالیت دوچندان داشته باشیم.
ایران اسلامی در اوج قوت و اقتدار قرار دارد
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: نکته دیگری که خدمتتان عرض بکنم این است که امروز ایران اسلامی بیش از گذشته در موضع قوت و اقتدار قرار دارد؛ چرا که به پشتیبانیهای همین ملت توانسته که علاوه بر میدان جنگ، در دیپلماسی نیز موفق ظاهر بشود.
وی افزود: از آنجایی که دنیا فهمید ایران اسلامی و ملت غیور و مسلمان ایران اهل باج دادن و اهل تسلیم نسبت به بیگانگان نیستند و بر اساس منافع ملی خودشان و در خط مستقیم ولایت فقیه و پشت سر ولی فقیه حرکت میکنند، چشم به گوش و چشمانتظار و مراقب این هستند که هر لحظهای که ولی فقیه امری را فرمودند، به همان عمل بکنند.
تصمیمات در میدان دیپلماسی و نظامی با تأیید ولی امر مسلمین دنبال میشود
جهانگیر تصریح کرد: لذا همه برنامهها، چه در میدان دیپلماسی و چه در میدان نظامی، با تأیید ولی امر مسلمین دنبال خواهد شد.
وی ادامه داد: ملت بزرگ ایران هم همانطور که مبعوث شدند و در جایجای جامعه امروز شاهد حضورشان هستیم، مراقبت میکنند که این وحدت، خدای نکرده توسط کسانی تبدیل به دوقطبی و حاشیهسازی نشود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اجازه ندهیم که آن شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» تبدیل به شعارهای حاشیهای بشود و خدای نکرده از این طریق دشمن بخواهد سوءاستفاده کند.
قوه قضاییه در دوره جدید؛ عزم جدی برای برخورد با مفسدان
جهانگیر در بخش پایانی سخنان خود پیش از آغاز پرسشهای خبرنگاران گفت: بهترین خصوص، خدمتتان عرض میکنم که قوه قضاییه در دوره جدید عزمش را جزم کرده که انشاءالله در راستای مطالبات امام شهید و مقام معظم رهبری، در برخورد با مفسدین و مبارزه بیامان و مصممتر از گذشته به وظیفه قانونی خودش عمل بکند.
وی تأکید کرد: اجازه ندهد که خدای نکرده در فضای جنگی و در فضای تحریمی و فضایی که بعضاً بحرانهایی که دشمن دارد میسازد، کسانی بخواهند در داخل سوءاستفاده بکنند و به بیتالمال دستدرازی بکنند و به اموال مردم دستدرازی بکنند و از این طریق بخواهند سودجویی بکنند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: قطعاً کسانی که در این فضاها، چه از منظر اقتصادی و چه از منظر امنیتی، بخواهند امنیت مردم را به خطر بیندازند، با آنها برخورد قاطع و بازدارنده صورت خواهد گرفت.
در ادامه نشست خبری، خبرنگاری درباره آخرین وضعیت اجرایی بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت و ایجاد کارگزاریهای ثبت سؤال کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: در اجرای بند «پ» ماده ۱۰۴ که به آن اشاره کردید و موضوع آن در خصوص کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی است، شیوهنامه نظارتی در این خصوص توسط سازمان ثبت تدوین شد.
وی افزود: به موجب این شیوهنامه، اشخاص حقوقی که متقاضی صدور پروانه کارگزاری هستند، باید مدارک ثبت شرکت یا مؤسسه خود، لیست مشخصات سهامداران، اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل خود و همچنین گواهی عدم سوءپیشینه مدیرعامل و تمامی اعضای شورای نظارت را ارائه دهند.
جهانگیر ادامه داد: همچنین بازرسیهای سازمان ثبت به صورت دورهای یا سرزده از این کارگزاریها باید صورت بگیرد تا مشخص شود یک فرد به عنوان رابط فنی برای راهاندازی سامانه کارگزاری معرفی شده است.
وی اعلام کرد: تاکنون ۵ شرکت برای تأسیس کارگزاریهای فنی، مهندسی و ثبتی مجوز و پروانه دریافت کردهاند.
دریافت پروانه بهتنهایی به معنای آغاز ارائه خدمات نیست
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به امکان ایجاد شعب و نمایندگی توسط شرکتهای دارای پروانه گفت: البته میدانید که هر شرکت میتواند شعبات و نمایندگیهایی را در بخشهای مختلف کشور راهاندازی بکند، اما صرف دریافت پروانه کارگزاری به معنای ارائه خدمات به متقاضیان نیست؛ این باید مورد دقت قرار بگیرد.
وی افزود: ارائه خدمات نیاز به یکسری شرایط دارد. باید مجوز فعالیت کارگزاری از سازمان داشته باشند و در حال حاضر اتصال این کارگزاریها به سامانه ثبت در حال انجام است که به محض اینکه تستهایش انجام شد و سرویس برقرار شد، کارگزاریها میتوانند آماده ارائه خدمت به مردم باشند.
شرایط لازم برای آغاز فعالیت کارگزاریها
جهانگیر درباره سایر الزامات آغاز فعالیت کارگزاریها اظهار کرد: به منظور صدور مجوز فعالیت، باید کارشناس امور ثبتی و حقوقی معرفی بکنند، یک کارشناس امور نقشهبرداری معرفی بکنند، شعبه کارگزاری خودشان را راهاندازی بکنند و درخواست آزمون نفوذ بدهند که باید توسط یکی از آزمایشگاههای مورد تأیید سازمان فناوری اطلاعات انجام بشود.
وی ادامه داد: این مراحل باید انجام بشود و پروانه کسب از اتحادیه را ارائه بدهند تا بتوانند بعد از آن فعالیت کارگزاری خودشان را آغاز کنند.
تعدد مراجع صدور مجوز، روند راهاندازی کارگزاریها را طولانی کرده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که چرا روند راهاندازی کارگزاریها طولانی شده است، گفت: بله، روند کار به نظرم حتماً کند است. دلیلش هم این است که جاهای مختلفی باید در خصوص این مجوزها اقدام بکنند.
وی افزود: یکی از مشکلاتی که در صدور مجوزها داریم این است که مراجع متعدد، وقتی برای مجوز به حساب صاحب صلاحیت شدن، هر کدامشان زمان خاص خودشان را دارند.
جهانگیر ادامه داد: الان ببینید برای گرفتن پروانه از اتحادیه، یک زمانی را به خودش اختصاص میدهد؛ یک گواهی نماد الکترونیکی دوباره یک زمان میخواهد که باید از مرکز توسعه تجارت گرفته بشود که زیرمجموعه وزارت صمت است.
وی افزود: یا تأییدیه از معاونت فنی فناوری میخواهد، مربوط به اینکه این سامانهها منحصراً باید به سرورهای داخلی متصل باشند. همچنین وثیقهگذاری برای اینکه اگر خسارتی به مردم زدند، چگونه قرار است جبران بشود.
گذراندن مراحل متعدد، از آزمایشگاه تا اتحادیه و دستگاههای تخصصی
جهانگیر تصریح کرد: یعنی گذراندن مراحل، رفتن به آزمایشگاه، گرفتن مجوز از اتحادیه، گرفتن مجوز از وزارت صمت، از سازمان نقشهبرداری و از سایر دستگاههایی که در این خصوص ذیربط هستند، باعث شده که یک مقدار کار طولانی بشود.
وی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با هماهنگیای که از طریق اتصال سامانه در حال اتفاق افتادن است، شاهد این باشیم که در کمترین زمان بشود کارگزاریهای جدید را فعال کرد.
آخرین وضعیت پرونده ساعدینیا در دادگستری قم
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده ساعدینیا در دادگستری استان قم گفت: رأی مربوطه صادر شده و در فرصت لازم، پرونده جهت فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است و منتظر هستیم دیوان عالی کشور در خصوص این فرجامخواهی اعلام نظر کند.
وی افزود: در رأی صادرشده، همه اموال منقول و غیرمنقول نامبرده، مشمول مصادره قرار گرفته است.
جهانگیر درباره شایعات مطرحشده مبنی بر رفع پلمب برخی کافههای مرتبط با ساعدینیا نیز گفت: این شایعه صحت ندارد و بنابر گزارشی که دریافت کردهام، هیچیک از کافههایی که مرتبط با این متهم بوده، رفع پلمب نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: با توجه به رأی صادرشده، فعلاً ایشان از کافهداری محروم است تا زمانی که فرجامخواهی انجام شود و نتیجه آن اعلام شود.
تشکیل پرونده قضایی برای جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضایی در خصوص جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملت ایران و همچنین تأکیدات رئیس قوه قضاییه در سفر دوم خود، اظهار کرد: بلافاصله پس از جنگ ۱۲ روزه، توسط دادستانی کل کشور اقدامات قضایی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: علاوه بر جمعآوری دادهها و مستندسازی آنها، پرونده تشکیل شده و در حال پیگیری است.
جهانگیر ادامه داد: معاونت بینالملل و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز اقدامات متعددی را در این خصوص در دستور کار قرار دادند و با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بخشی از فعالیتهایی که قوه قضاییه در این خصوص تاکنون انجام داده، دنبال شده است.
همکاری بیش از ۱۵ هزار کارشناس رسمی برای مستندسازی خسارتهای جنگ
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با استفاده از بیش از ۱۵ هزار کارشناس رسمی که به صورت داوطلبانه و رایگان برای مستندسازی و ارزیابی خسارات واردشده ناشی از جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه، در رشتههای مختلف حضور پیدا کردند، با قوه قضاییه همکاری شده است.
وی افزود: جا دارد در اینجا از مرکز وکلای قوه قضاییه تشکر کنیم؛ در ۲۰ رشته، این عزیزان حضور فعال داشتند.
جهانگیر ادامه داد: با پیگیریهایی که صورت گرفت، تمامی کارشناسیهای مناطق غیرنظامی، شامل مناطق مسکونی و اداری، چه در شهر تهران و چه شهرهای دیگر در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، پایان پذیرفته و به صورت رایگان انجام شده است.
وی افزود: کارشناسیهای مرتبط با مساجد و اماکن و اموال شهرداری تهران و مسائلی که در این رابطه بود نیز به پایان رسیده است.
دریافت بیش از ۵۰ هزار وکالت مجازی برای شکایت از آمریکا و رژیم صهیونیستی
سخنگوی قوه قضاییه از دریافت بیش از ۵۰ هزار وکالت مجازی از مردم خبر داد و گفت: بیش از ۵۰ هزار وکالت مجازی از مردم جهت شکایت از دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی دریافت و پیگیری شد.
وی افزود: ابلاغ واقعی نیز در خصوص شکایاتی که صورت گرفته بود، به مبادی ذیربط انجام شد.
جهانگیر ادامه داد: دعاوی در شعبه ۵۵ علیه دولت آمریکا و سران رژیم صهیونیستی در حال پیگیری است.
راهاندازی سامانه پیامکی برای پاسخگویی به مردم
وی همچنین از راهاندازی یک سامانه پیامکی برای پاسخگویی به نیازهای مردم خبر داد و اظهار کرد: یک سامانه پیامکی نیز از ابتدای جنگ رمضان، جهت پاسخگویی به نیازهای مردم در حوزه کارشناسی، وکالتی و سایر موارد راهاندازی شده که پاسخگوی عزیزان است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: اینها بخشی از فعالیتهای قوه قضاییه در رابطه با جنگ رمضان است که در حال انجام است.
رایزنی با مراجع بینالمللی و کشورهای دیگر برای پیگیری حقوقی جنگ
جهانگیر در ادامه گفت: رایزنیهای متعددی هم با مراجع بینالمللی و کشورهای دیگر در دستور کار قرار دارد که این اقدامات با هماهنگی دولت، وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری دنبال میشود.
پیشرفت ۷۰ درصدی راهکارهای کوتاهمدت سند تحول قضایی
در ادامه نشست، خبرنگاری درباره تأکید رئیس قوه قضاییه بر سند تحول و اقداماتی که در این خصوص انجام شده است، سؤال کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: در دوره ریاست محترم قوه قضاییه، سند تحول قضایی ارتقا پیدا کرد و از فروردین ۱۴۰۳، این سند در شکل جدید خود مورد تصویب و تأکید قرار گرفت و دنبال شد.
وی افزود: برابر بررسیهایی که ما انجام دادیم، الحمدلله پیشرفت سند در بخشهای مختلف، از برنامه در خیلی از موارد جلوتر است.
جهانگیر ادامه داد: در خصوص راهکارهای کوتاهمدت، ما بیشتر پیشرفت حدود ۷۰ درصدی را شاهد هستیم که پیشرفت بسیار قابل قبولی است.
هوشمندسازی نظام قضایی؛ یکی از محورهای مهم سند تحول
سخنگوی قوه قضاییه یکی از نکات مهم مورد توجه در سند تحول را هوشمندسازی نظام قضایی دانست و گفت: یکی از نکات مهمی که در سند مورد توجه قرار گرفته بود و در این راستا قوه قضاییه خودش متعهد شده، بحث هوشمندسازی نظام قضایی است.
وی افزود: امروزه با توجه به پیشرفتهای فناوری، برای نظارتهای بهموقع، مستمر و دقیق تلاش میشود که استفاده از عوامل انسانی کاهش پیدا بکند.
جهانگیر ادامه داد: قوه قضاییه در این خصوص پیشقدم بوده و این موضوع را به عنوان یک ضرورت اجتنابناپذیر در دستور کار قرار داده است.
حکمرانی قضایی دادهمحور در دستور کار قوه قضاییه
وی با اشاره به فعالیت مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه به عنوان یک مرکز پیشرو در این خصوص اقدام کرده و حکمرانی قضایی دادهمحور را که در آن هم نظارت هوشمند باشد، هم مدیریت هوشمند، هم ارجاع هوشمند و هم کمک به بخشهای مختلف قضایی باشد، در دستور کار خود قرار داده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: ما امروز برای تحقق عدالت و دسترسی عینی و ارزان مردم به خدمات قضایی، یکی از راهها را اصلاح فرآیندهای شکلی و ماهوی دستگاه قضایی دانستهایم که در قالب هوشمندسازی شاهد آن هستیم.
امکان ثبت شکایت و دادخواهی از دورافتادهترین نقاط کشور
جهانگیر در تشریح دستاوردهای هوشمندسازی گفت: به عنوان مثال، با توسعه سامانهها و سامانههای خدمترسان، امکان شکایت و دادخواهی مردم از منزل و دورافتادهترین مکانهای کشور برای همه ایرانیان فراهم شده است.
وی افزود: سامانههایی نظیر دریافت نوبت برخط از مراجع قضایی و پیشبینی ارائه خدمات نیز در دستور کار قرار گرفته است.
دستیار هوشمند قضایی تا ارجاع هوشمند پرونده و کارشناسی
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بهکارگیری سامانههایی نظیر دستیار هوشمند قضایی، ربات هوشمند سنجش، ایجاد پرونده الکترونیکی شخصیت، استعلام الکترونیکی، ارجاع هوشمند پرونده قضایی و ارجاع هوشمند کارشناسی و داشبورد هوشمند قضایی، نشاندهنده این است که نگاه هوشمندسازی در قوه قضاییه، نگاهی زیربنایی است.
توسعه دادگاههای علنی برخط و تحقیقات الکترونیکی از زندانیان
جهانگیر گفت: امروز شاهد این هستیم که برگزاری دادگاه علنی برخط در حال توسعه است.
وی افزود: تحقیق و بازپرسی الکترونیکی به صورت برخط از زندانیان نیز شرایطش مهیا شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: اینها علاوه بر اینکه خدمات ارزان و آسانی را به مردم و قضات ارائه میدهد، موجب افزایش شفافیت در فرآیندهای رسیدگی قضایی میشود و افزایش کیفیت رسیدگیها را نیز به دنبال دارد.