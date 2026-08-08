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تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۴
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پیش‌بینی وضعیت جوی ۵ روز آینده؛ موج جدید ناپایداری جوی در راه است

وضعیت جوی رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: طی پنج روز آینده موج جدید ناپایداری جوی با وزش باد شدید، گردوخاک، رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق کشور همراه خواهد بود.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: طی پنج روز آینده در برخی نقاط شمال شرق، شرق، جنوب شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز، در برخی ساعات وزش باد شدید، گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش مهر، وی افزود: تا فردا (یکشنبه، ۱۸ مرداد) در برخی نقاط استان مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی، گاهی رگبار پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز دوشنبه (۱۹ مرداد) و روز سه‌شنبه (۲۰ مرداد) برای ارتفاعات رشته‌کوه البرز و شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید مورد انتظار است.

وی درباره وضعیت جوی تهران نیز گفت: آسمان تهران فردا (۱۷ مرداد) صاف تا کمی ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش ابر و باد، گاهی وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. حداکثر و حداقل دمای تهران نیز به ۲۶ و ۳۵ درجه سانتیگراد می‌رسد.

ضیائیان یادآورد شد: بر پایه بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، آسمان استان تهران طی پنج روز آینده صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در بعضی ساعات افزایش وزش باد و افزایش ابر رخ خواهد داد.

وی تصریح کرد: در بعضی ساعات در مناطق جنوبی و غربی و تا حدی در مناطق مرکزی استان تهران، افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود که در مناطق جنوبی گاهی با گردوخاک همراه خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: همچنین تا پایان امروز در برخی ساعات در نیمه شمالی استان تهران، به‌ویژه ارتفاعات شرقی، بارش پراکنده، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، رگبار باران ، رعد و برق
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