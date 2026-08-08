کد خبر: 1372945
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تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۵
سیاست » اخبار کلی
قالیباف:

خبرنگاران رزمندگانی هستند که مأموریت‌شان دفاع از اقتدار فرهنگی ملت است

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز خبرنگار، نوشت: خبرنگاران رزمندگانی هستند که سنگرشان آگاهی، سلاح‌شان حقیقت و مأموریت‌شان دفاع از امنیت روانی، هویت ملی و اقتدار فرهنگی یک ملت است.

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت ۱۷ مرداد سالروز عروج شهید محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی و روز خبرنگار نوشت؛ همان‌گونه که رزمندگان این سرزمین، از مرزهای ایران پاسداری کردند، خبرنگاران مؤمن، زمان‌شناس و مجاهد نیز از مرزهای حقیقت پاسداری خواهند کرد، چرا که ایران مقتدر، تنها با قدرت بازو حفظ نمی‌شود، بلکه با قدرت اندیشه، صداقت روایت و قلم‌هایی که هرگز در برابر دشمن به اسارت تحریف درنمی‌آیند، استوار و سرافراز خواهد ماند.

متن پیام به این شرح است؛

سرنوشت ملت‌ها علاوه بر آنکه در میدان آتش رقم بخورد، در میدان روایت تعیین می‌شود و میدان‌های نبرد تنها بر خاک و دریا و آسمان شکل نمی‌گیرند. صهیونیسم و استکبار جهانی تنها شهرها را بمباران نمی‌کنند، آن‌ها حقیقت را هدف قرار داده و اعتماد ملت‌ها را نشانه گرفته‌اند و اگر روزی با گلوله به جنگ تمدن‌ها می‌رفتند، اکنون با خبر، تصویر، شایعه و تحریف به میدان آمده‌اند.

در چنین جهانی، خبرنگاران تنها مخابره‌کننده اخبار نیستند؛ رزمندگانی هستند که سنگرشان آگاهی، سلاح‌شان حقیقت و مأموریت‌شان دفاع از امنیت روانی، هویت ملی و اقتدار فرهنگی یک ملت است.

جنگ تحمیلی سوم، این حقیقت را با صدایی رسا به جهانیان اعلام کرد که ایران سرفراز، نه‌تنها در میدان نظامی شکست‌ناپذیر است، بلکه در جبهه روایت نیز فرزندان این سرزمین، اجازه نمی‌دهند دشمن، پیروزی‌های موهوم خود را بر افکار عمومی بنا کند. آنان که در میان دود و آتش ایستادند تا حقیقت را ثبت کنند، با چشمان اشک بار و تکان خوردن شانه ها، دوربین و قلم به دست، بدرقه رهبر شهید را روایت کردند و ۱۶۰ شب حضور مقتدارنه ملت مبعوث شده در خیابان ها با روایت آنان جهانی شد و سوخت موشک و قدرت میدان و کار و دیپلماسی به حساب آمد، با صداقت، شجاعت و تعهد، تصویر واقعی مقاومت ملت ایران را بر پیکر تاریخ حک کردند و در حقیقت، بخشی از قدرت ملی این سرزمین را به نمایش گذاشتند.

تاریخ گواهی خواهد داد که در آن روزهای سرنوشت‌ساز، گاه یک روایت درست، اثری فراتر از یک عملیات نظامی داشت، گاه یک تصویر صادقانه، آرایش رسانه‌ای دشمن را بر هم زد و گاه واژه‌ای که از سر ایمان و مسئولیت نوشته شد، همچون گلوله‌ای دقیق، قلب ماشین دروغ‌پردازی و جنگ شناختی دشمن را شکافت.

این، همان حقیقتی است که جهاد تبیین بر آن استوار است، جهادی که در آن قلم، امتداد شمشیر عدالت و رسانه، سنگر پاسداری از حقیقت است. میدانی که در آن، بی‌طرفی در برابر تحریف، بی‌طرفی در برابر ظلم است و سکوت در برابر دروغ، میدان دادن به دشمن و همکاری با متجاوز است.

ملت بزرگ ایران بارها نشان داده است که هرگاه حقیقت، با صداقت و شجاعت روایت شده، هیچ قدرتی نتوانسته اراده او را درهم بشکند. امروز نیز آینده روشن این سرزمین، نه در وعده قدرت‌های سلطه‌گر، بلکه در ایمان مردم، در توان جوانان، در اقتدار نیروهای مسلح، در پیشرفت علمی و در قلم‌های بیداری رقم می‌خورد که امید را بر پایه واقعیت می‌نویسند، نه بر اساس توهم و تبلیغات.

روز خبرنگار، تجلیل از انسان‌هایی است که مسئولیت روایت عزت یک ملت را بر عهده گرفته‌اند، آنان که می‌دانند حقیقت، اگر به‌موقع روایت نشود، جای خود را به دروغ خواهد داد و اگر پرچم تبیین بر زمین بماند، دشمن پرچم تحریف را خواهد افراشت.

اینجانب، با گرامیداشت یاد همه شهدای عرصه خبر و رسانه، روز خبرنگار را به تمامی رزمندگان متعهد جبهه رسانه تبریک می‌گویم و از مجاهدت‌های خاموش اما اثرگذار آنان در پاسداری از حقیقت، دفاع از منافع ملی و استحکام جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی صمیمانه قدردانی می‌کنم.

اطمینان دارم همان‌گونه که رزمندگان این سرزمین، از مرزهای ایران پاسداری کردند، خبرنگاران مؤمن، زمان‌شناس، مجاهد و مسئول نیز از مرزهای حقیقت پاسداری خواهند کرد، چرا که ایران مقتدر، تنها با قدرت بازو حفظ نمی‌شود، بلکه با قدرت اندیشه، صداقت روایت و قلم‌هایی که هرگز در برابر دشمن به اسارت تحریف درنمی‌آیند، استوار و سرافراز خواهد ماند.

محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی

برچسب ها: قالیباف‌ ، مجلس ، خبرنگاران
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