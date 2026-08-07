جوان آنلاین: چندی قبل، زن جوانی با چهرهای ورمکرده، کج و عفونی به دادسرای جرائم پزشکی در تهران مراجعه کرد و از مردی پزشکنما به اتهام آسیب زدن به صورتش حین عمل زیبایی شکایت کرد. وی در توضیح ماجرا به مأموران گفت: «مدتی بود احساس میکردم صورتم چروک برداشته و زیباییام را از دست دادهام. احساس پیری به من دست داده بود و افسردگی گرفته بودم که به پیشنهاد یکی از دوستانم تصمیم گرفتم پوست صورتم را جوانسازی کنم. دنبال پزشک زیبایی میگشتم تا اینکه در تبلیغات اینستاگرام با کلینیک زیبایی در شمال تهران آشنا شدم که توسط یک بلاگر تبلیغ میشد. آنقدر تبلیغات آن فریبنده بود که تصور کردم یکی از بهترین کلینیکهای زیبایی ایران است، اما خبر نداشتم که همه آن تبلیغات، دروغی بیش نیست و فقط برای کسب درآمد است.»
وی ادامه داد: «به هر حال نوبت گرفتم و بعد از مشورت با فردی که خودش را پزشک معرفی میکرد، برای تزریق فیلر و چربی به صورت به آنجا رفتم. خوشحال بودم که پس از عمل زیباییام چند برابر شده است، اما بلافاصله پس از عمل، صورتم به شدت ورم کرد به صورتی که چشمانم به زور باز میشد. وقتی با این صحنه روبهرو شدم، حالم خیلی بد شد، اما مردی که عمل کرده بود گفت عوارض عادی بعد از عمل است و به زودی صورتم به حالت اول برمیگردد، اما نهتنها ورم صورتم کامل از بین نرفت که عفونت بدی هم گرفت و الان صورتم حالت کجی پیدا کردهاست. پس از این تحقیق کردم که فهمیدم تعداد زیادی از زنانی که برای زیبایی به آنجا مراجعه کردهاند با همین مشکل یا مشابه آن دچار شدهاند و احتمال میدهم فردی که مرا عمل کرد، پزشک نیست و از او به اتهام آسیب زدن به صورتم شکایت دارم.»
تحقیقات پلیس
با ثبت این شکایت، بازپرس دادسرای جرائم پزشکی پرونده را در اختیار تیمی از مأموران پلیس قرار داد. تحقیقات نشان داد که کلینیک مورد نظر از سوی دو مرد که ادعا میکنند پزشک هستند، اداره میشود و هر روز زنان زیادی که با تبلیغات در فضای مجازی با آن آشنا شدهاند، برای عمل زیبایی به آنجا مراجعه میکنند.
از سوی دیگر، مأموران همزمان با بررسیهای فنی با چند شکایت مشابه دیگر نیز روبهرو شدند که همگی آنها زنان جوانی بودند که برای زیباتر شدن زیر تیغ جراحی آن دو مرد رفته بودند، اما پس از عمل با آسیبهای جسمی و روحی و روانی زیادی روبهرو شدهبودند. با به دست آمدن این اطلاعات، تیمی از مأموران پلیس به کلینیک مورد نظر رفتند و در آنجا با دو مرد که روپوش سفید پزشکی به تن داشتند و ادعا میکردند پزشک زیبایی هستند، مواجه شدند، اما پس از بررسیهای فنی، دریافتند که این دو مرد اصلاً هیچ مدرک پزشکی ندارند و حتی یک روز هم در دانشگاههای پزشکی و مراکز علمی مشابه درس نخواندهاند. تنها مدرک تحصیلی که دو مرد ارائه کردند، مدرک کاردانی بود که ربطی به تخصص پزشک زیبایی نداشت.
کشف مواد تقلبی
در ادامه بررسیها و بازرسی از کلینیک، مأموران با جرم مشهود دیگری مواجه شدند که آنها را به شوک وادار کرد. مواد مصرفی که این دو مرد برای بوتاکس و فیلر استفاده میکردند، تقلبی و غیراستاندارد بود که مشخص شد علت اصلی عفونتها و ورمهای صورت مشتریان، همگی به خاطر تزریق این مواد به پوست صورت آنها بوده است.
بدین ترتیب، مأموران به دستور مقام قضایی کلینیک را پلمب و دو مرد را بازداشت کردند. متهمان برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان پلیس قرار گرفتند.
گفتوگو با متهم
متهم اصلی، مرد ۳۰ سالهای به نام فرامرز است که با تنها مدرک کاردانی، اقدام به انجام عملهای زیبایی میکردهاست. به گفته خودش، از دوران نوجوانی عاشق پزشکی بوده، اما حوصله درس خواندن در این رشته را نداشته است و صرفاً بر اساس تجربیات محدودی که به دست آورده بود، عملهای زیبایی انجام میدادهاست.
فرامرز، مدرک پزشکی داری؟
نه. مدرک کاردانی دارم. من از دوران نوجوانی علاقه زیادی به علم پزشکی داشتم. آرزو داشتم روزی روپوش سفید به تن کنم و عمل زیبایی انجام دهم، اما در رشته پزشکی درس نخواندم. باید سالها درس میخواندم، اما حوصله این همه پشتمیزی را نداشتم. اما این باعث نشد که عشق و علاقهام به رشته عمل زیبایی کم شود. تا اینکه با یکی از دوستانم کلینیک زیبایی زدیم و شروع به کار کردیم.
شما که هیچ تخصصی نداشتی، چطور عمل زیبایی میکردی؟
علاقه به این رشته باعث شد در چند کلینیک زیبایی به عنوان دستیار شروع به کار کنم. در این مدت تجربیات زیادی به دست آوردم. همه موارد تخصصی این رشته را از بخیه، تزریق پوستی و استفاده از تجهیزات حین عمل یاد گرفتم. وقتی تجربهام زیاد شد، فهمیدم همان کاری را که یک پزشک متخصص انجام میدهد، من هم با همان کیفیت میتوانم انجام دهم. در نهایت همراه همکارم تصمیم گرفتیم و کلینیک زیبایی را راهاندازی کردیم.
فکر نمیکردی ممکن است جان افراد را به خطر بیندازی؟
نه. من تجربیات زیادی دارم و کارهای ما صدمات جانی ندارد، شاید عوارضی داشته باشد. از طرفی الان کارهای تزریق پوستی و بوتاکس را سالنهای زیبایی که هیچ تجربهای ندارند، انجام میدهند. من حداقل در این رشته دستیار بودم و از تجربیات پزشکان استفاده میکردم.
تعدادی از افرادی که برای زیبایی مراجعه کردهبودند، دچار عوارض شدید پوستی شدند، درسته؟
بله، اما خیلیها از عملهایی که من انجام میدادم راضی بودند. به نظرم آن تعدادی که دچار عوارض شدند، به خاطر رعایت نکردن مراقبتهای بعد از عمل بوده یا پوست صورتشان حساس بودهاست. در عوض ما نسبت به کلینیکهای مشابه هزینه خیلی کمتری میگرفتیم.
یعنی به خاطر هزینه کم به شما مراجعه میکردند؟
تنها به خاطر هزینه کم نبود. کار ما خوب بود. خیلیها از نتیجه کار راضی بودند.
درست است که شما با تبلیغات فریبندهای که بلاگرها برای شما انجام میدادند، مراجعهکنندگان را فریب میدادید؟
ما فریب نمیدادیم. هر کاری نیاز به تبلیغات دارد و بلاگر هم کارش تبلیغ است و پول آن را میگیرد. ما فقط از ابزارهای تبلیغاتی استفاده میکردیم تا مشتری جذب کنیم.
چرا از مواد غیراستاندارد استفاده میکردید؟
من متخصص تشخیص مواد نیستم. فقط به فروشندهای که ادعا میکرد این مواد استاندارد و اصل هستند، اطمینان میکردم. آنها واردکننده مواد بودند و میگفتند موادشان از برندهای اصلی است. من نمیتوانستم تشخیص بدهم که تقلبی هستند یا اصل.