اربعین زمانی اثرگذار است که در زندگی زائر جاری شود

جوان آنلاین: راه اربعین با بازگشت از کربلا به پایان نمی‌رسد، بلکه تازه می‌باید از خانه آغاز شود. اگر همدلی، خدمت، گذشت، مسئولیت‌پذیری و محبت اهل‌بیت (ع) در روابط خانوادگی و سبک زندگی زائران تداوم یابد، اربعین از یک سفر چند روزه به سرمایه‌ای ماندگار برای تربیت نسل‌ها تبدیل خواهد شد. حجت‌الاسلام مهدی دولابی، کارشناس دینی و سخنران هیئت‌های مذهبی معتقد است مهم‌ترین دستاورد اربعین، جاری شدن آثار این حرکت معنوی در متن زندگی خانواده‌هاست. جایی که فرزندان، بیش از آنکه شنونده سخنان والدین باشند، رفتار آنان را الگوی خود قرار می‌دهند. مشروح گفت‌و‌گو با این کارشناس را پیش‌رو دارید.

به نظر شما از کجا می‌توان فهمید اربعین در زندگی یک انسان اثر گذاشته است؟ مهم‌ترین نشانه‌های این تغییر در رفتار و سبک زندگی چیست؟

اربعین صرفاً یک سفر زیارتی یا اجتماع عظیم انسانی نیست، بلکه مدرسه‌ای برای تربیت انسان مؤمن و تجدید بیعت با آرمان‌های حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) است. محبت، اشک و سوگواری بر سیدالشهدا (ع) از بزرگ‌ترین شعائر الهی است، اما این اشک زمانی به کمال اثر خود می‌رسد که در رفتار، اخلاق و سبک زندگی انسان نیز تجلی یابد. به تعبیر دیگر، اشک بر امام حسین (ع) پایان راه نیست، بلکه آغاز مسیر «حیات حسینی» است. نخستین نشانه این تحول، تقویت ایمان و معرفت نسبت به امام حسین (ع) و اهداف عاشوراست. زائر اربعین پس از بازگشت در برابر گناه، ظلم، فساد و بی‌عدالتی بی‌تفاوت نمی‌ماند، نسبت به نماز، رعایت حقوق دیگران و حفظ زبان از غیبت و تهمت اهتمام بیشتری پیدا می‌کند و در خانواده و جامعه، اخلاق حسینی را به نمایش می‌گذارد. دومین نشانه، تداوم روحیه خدمت و ایثار است. اگر فرهنگ خدمت بی‌منت اربعین در خانواده، مسجد، هیئت، محل کار و جامعه ادامه پیدا کند، یعنی زائر پیام اربعین را با خود به خانه آورده است. اربعین همچنین نگاه انسان را به دنیا اصلاح می‌کند و او را از تجمل‌گرایی و فردگرایی دور ساخته به سوی قناعت، همدلی، انفاق و مسئولیت‌پذیری سوق می‌دهد. این حرکت عظیم، ظرفیتی برای تقویت هویت اسلامی، محبت اهل‌بیت (ع)، وحدت امت اسلامی و فرهنگ مقاومت است. در نهایت، معیار اثرگذاری اربعین آن است که انسان پس از بازگشت تا چه اندازه به امام حسین (ع) شبیه‌تر شده باشد. اگر اخلاقش نیکوتر، عبادتش خالصانه‌تر، خدمتش به مردم بیشتر و پایبندی‌اش به ارزش‌های اسلامی عمیق‌تر شده باشد، می‌توان گفت اربعین در جان او اثر گذاشته و از یک سفر چند روزه به یک سبک زندگی حسینی تبدیل شده است.

بسیاری از زائران پس از بازگشت، نگرانند حال و هوای معنوی اربعین به مرور کمرنگ شود. از نگاه دینی، چگونه می‌توان این دستاورد معنوی را در زندگی روزمره حفظ کرد؟

این نگرانی، خود نشانه ارزشمند بودن سرمایه‌ای است که انسان در اربعین به دست آورده است. دغدغه اصلی زائر باید این باشد که چگونه برکات زیارت اربعین را، که به فرموده امام حسن عسکری (ع) از نشانه‌های مؤمن است، حفظ کند. کسی که نگران کم‌رنگ شدن نور اربعین در دل خود است، حقیقتی از مکتب سیدالشهدا (ع) را چشیده و می‌خواهد آن را ماندگار سازد. در معارف اسلامی، هدف از عبادت تنها تجربه یک احساس معنوی زودگذر نیست، بلکه ساختن انسانی است که در همه ابعاد زندگی رنگ بندگی خدا و ولایت اهل‌بیت (ع) را داشته باشد. از این‌رو، اربعین پایان یک سفر نیست، بلکه آغاز یک مسیر است و ارزش حقیقی آن زمانی آشکار می‌شود که آثارش در اخلاق، رفتار، خانواده و روابط اجتماعی انسان دیده شود. یکی از مهم‌ترین راه‌های حفظ دستاورد‌های اربعین، تبدیل شور معنوی به برنامه عملی است. اگر عهد‌هایی مانند اهتمام به نماز اول وقت، تلاوت قرآن، پرهیز از غیبت، رعایت حق‌الناس و دستگیری از نیازمندان پس از بازگشت نیز ادامه یابد، حال معنوی اربعین به تدریج به یک سبک زندگی تبدیل خواهد شد. زائر همچنین باید ارتباط قلبی خود را با حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) حفظ کند. پیوند با سیدالشهدا (ع) باید در تمام سال با زیارت، یاد، معرفت و عمل به سیره آن حضرت استمرار داشته باشد. مکتب عاشورا از انسان حرکت می‌خواهد، نه توقف. بهترین راه حفظ دستاورد‌های اربعین آن است که هر زائر برای خود یک «عهد اربعینی» تعریف کند؛ مانند ترک یک گناه، انجام مستمر یک عمل صالح، کمک به نیازمندان یا اهتمام بیشتر به تربیت معنوی خانواده. چنین عهدی، اربعین را از یک خاطره معنوی به جریانی ماندگار در زندگی تبدیل می‌کند؛ تا زائر در فراز و نشیب‌های زندگی، همواره خود را شاگرد مکتب سیدالشهدا (ع) بداند و هر روز به اخلاق و آرمان‌های آن حضرت نزدیک‌تر شود.

فرهنگ خدمت، یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های اربعین است. این روحیه چگونه می‌تواند پس از سفر در خانواده، محیط کار و جامعه ادامه پیدا کند؟

یکی از زیباترین جلوه‌های اربعین، فرهنگ بی‌نظیر خدمت است؛ فرهنگی که در آن میلیون‌ها انسان، بدون هیچ چشمداشت مادی و با اخلاص، خدمت به زائران حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) را افتخار می‌دانند. اگر این روحیه از مرز‌های کربلا فراتر رفته و وارد زندگی روزمره شود، می‌تواند بسیاری از مشکلات اخلاقی و اجتماعی جامعه را درمان کند. نخستین جایی که این روحیه باید پس از اربعین استمرار یابد، خانواده است. خوش‌اخلاقی، همکاری در امور خانه، احترام به والدین، صبر در برابر فرزندان و توجه به نیاز‌های عاطفی خانواده، جلوه‌های خدمت حسینی هستند. در محیط کار نیز اگر انسان شغل خود را خدمتی به بندگان خدا بداند، صداقت، امانتداری و مسئولیت‌پذیری او افزایش می‌یابد و جامعه از آسیب‌هایی مانند کم‌کاری، بی‌تفاوتی و تضییع حقوق مردم فاصله می‌گیرد. در عرصه اجتماعی نیز اربعین به ما می‌آموزد که هر انسان باید سهم خود را در خدمت به دیگران ایفا کند؛ از کمک به نیازمندان و فعالیت‌های خیرخواهانه گرفته تا حضور در مساجد و هیئت‌ها و رسیدگی به مشکلات همسایگان. در نهایت، ماندگاری فرهنگ اربعین را باید در این پرسش سنجید که آیا پس از بازگشت، خدمت ما به مردم بیشتر شده است یا نه. اگر پاسخ مثبت باشد، پیام اربعین در زندگی ما جاری شده است. اربعین می‌آموزد که خادم امام حسین (ع) بودن تنها به ایام زیارت محدود نیست، بلکه می‌تواند به یک سبک زندگی تبدیل شود؛ سبکی که در آن هر گره‌گشایی از کار بندگان خدا، ادامه خدمت به مکتب سیدالشهدا (ع) است.

اربعین چه تأثیری می‌تواند بر روابط خانوادگی و تربیت فرزندان بگذارد و خانواده‌ها چگونه می‌توانند این تجربه را به یک فرصت تربیتی تبدیل کنند؟

خانواده نخستین و مهم‌ترین مدرسه تربیت انسان است و اگر آموزه‌های اربعین قرار باشد در جامعه ماندگار شود، باید ابتدا در محیط خانواده ریشه بدواند. اربعین تنها یک حرکت فردی نیست، بلکه تجربه‌ای خانوادگی و اجتماعی است که می‌تواند روابط اعضای خانواده را بر پایه محبت، گذشت، مسئولیت‌پذیری و ایمان استوارتر کند. یکی از مهم‌ترین درس‌های اربعین، همدلی و همراهی است. اعضای خانواده در این سفر صبر، گذشت و همکاری را عملاً تمرین می‌کنند و می‌آموزند که آرامش خانواده در سایه فداکاری و توجه به یکدیگر شکل می‌گیرد. اگر این روحیه پس از بازگشت نیز در خانه حفظ شود، بسیاری از اختلافات خانوادگی کاهش خواهد یافت. اربعین همچنین فرصت ارزشمندی برای تربیت دینی فرزندان است، زیرا تربیت بیش از آنکه با سخن محقق شود، با الگو دادن شکل می‌گیرد. فرزندی که خدمت، صبر، احترام و ایثار والدین را در این مسیر می‌بیند، این ارزش‌ها را عمیق‌تر از هر آموزش مستقیمی می‌آموزد.

بسیاری از زائران پس از اربعین، نگاه متفاوتی به مصرف، رفاه و داشته‌های خود پیدا می‌کنند. این تغییر نگرش چه نسبتی با آموزه‌های دینی دارد و چگونه می‌تواند به یک سبک زندگی پایدار تبدیل شود؟

یکی از برکات بزرگ اربعین، اصلاح نگاه انسان به دنیا و تغییر معیار‌های ارزش‌گذاری اوست. بسیاری از زائران پس از بازگشت، دلبستگی کمتری به تجمل، رقابت‌های مادی و مصرف‌گرایی احساس می‌کنند. این تحول، ریشه در یکی از آموزه‌های عمیق اسلام دارد، یعنی ترجیح ارزش‌های الهی بر دلبستگی‌های مادی و بهره‌گیری از نعمت‌های دنیا در مسیر رضای خدا. در مسیر اربعین، انسان شاهد صحنه‌هایی از ایثار و کرامت است. مردمی که با کمترین امکانات، بهترین داشته‌های خود را با افتخار در راه محبت حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) تقدیم می‌کنند. این تجربه به زائر می‌آموزد که ارزش انسان به دارایی او نیست، بلکه به اخلاص، ایثار و سخاوت اوست. این نگاه در معارف اهل‌بیت (ع) نیز ریشه دارد. هزینه کردن در مسیر امام حسین (ع)، در منطق الهی سرمایه‌گذاری برای آخرت است، نه هزینه‌ای از دست‌رفته. اگر زائر پس از بازگشت، بخشی از هزینه‌های غیرضروری خود را صرف دستگاه امام حسین (ع)، دستگیری از نیازمندان، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و دینی، کمک به هیئت‌ها و امور خیر کند، در حقیقت پیام اربعین را وارد زندگی خود کرده است. در این نگاه، ثروت تنها وسیله رفاه شخصی نیست، بلکه ابزاری برای تقرب به خدا و خدمت به مردم است. در حقیقت، مهم‌ترین تغییری که اربعین در انسان ایجاد می‌کند، اصلاح معیار ارزش‌گذاری است. مکتب امام حسین (ع) به انسان می‌آموزد که ارزش واقعی در آن چیزی است که برای خدا می‌بخشد، نه آنچه برای خود می‌اندوزد. اگر این نگاه در زندگی نهادینه شود، اربعین از یک خاطره چندروزه به سبک زندگی حسینی تبدیل خواهد شد.

اربعین چگونه می‌تواند روحیه همدلی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی را پس از پایان سفر در جامعه زنده نگه دارد؟

اربعین مدرسه‌ای برای تربیت انسان و جامعه است؛ مدرسه‌ای که در کنار بندگی خدا و ولایت‌پذیری، روحیه مسئولیت‌پذیری نسبت به دیگران را نیز در انسان تقویت می‌کند. از مهم‌ترین دستاورد‌های این حرکت عظیم، گسترش همدلی، مشارکت اجتماعی و احساس مسئولیت در برابر جامعه است. در مسیر پیاده‌روی اربعین، میلیون‌ها نفر بدون توجه به ملیت، زبان یا موقعیت اقتصادی با محبت و احترام به یکدیگر خدمت می‌کنند. این تجربه به انسان می‌آموزد که معیار ارزش، محبت به سیدالشهدا (ع) و خدمت به بندگان خداست. اگر زائر پس از بازگشت، همان روحیه خدمت و همدلی را در خانواده، محله و محیط کار ادامه دهد، آثار اجتماعی اربعین ماندگار خواهد شد؛ از آموزش نوجوانان و کمک به نیازمندان گرفته تا مشارکت در حل مشکلات محله و فعالیت‌های خیرخواهانه. حتی کار‌های به ظاهر کوچک، مانند دلجویی از یک بیمار، کمک به سالمندان یا گشودن گرهی از کار مردم، در منطق مکتب امام حسین (ع) ارزش فراوانی دارد. در حقیقت، اگر روح اربعین از جاده‌های نجف و کربلا به خانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، اداره‌ها و بازار منتقل شود، بسیاری از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی کاهش خواهد یافت. پایان پیاده‌روی اربعین، پایان رسالت زائر نیست، بلکه آغاز مسئولیتی بزرگ‌تر است؛ اینکه هر جا رنج و نیازی دید از خود بپرسد: «اگر امروز امام حسین (ع) در میان ما بودند، از من چه انتظاری داشتند؟» پاسخ به این پرسش، می‌تواند مسیر زندگی فردی و اجتماعی انسان را روشن سازد.

اگر بخواهید تنها یک توصیه به زائران داشته باشید تا مهم‌ترین دستاورد اربعین را در تمام سال حفظ کنند، آن توصیه چیست؟

اگر بخواهم تنها یک توصیه به زائران داشته باشم، این است که قدر این توفیق الهی را بدانند و پیوند خود را با حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) حفظ کنند. تشرف به حرم مطهر سیدالشهدا (ع) نعمتی بزرگ است که می‌تواند مسیر زندگی انسان را دگرگون کند. زائران بزرگوار، در کنار زیارت اربعین و زیارت عاشورا، از زیارت وارث نیز غفلت نکنند. زائری که در کنار حرم آن حضرت با خدا عهد می‌بندد، باید این عهد را با نماز، صداقت، رعایت حق‌الناس، خوش‌اخلاقی، خدمت به مردم و دفاع از حق و عدالت در زندگی روزمره حفظ کند. به اعتقاد من، بهترین سوغات اربعین آن است که انسان ارتباط قلبی خود را با کربلا هرگز قطع نکند؛ با زیارت عاشورا، زیارت اربعین و زیارت وارث مأنوس باشد، شکرگزار نعمت زیارت باشد و هر زمان که خداوند توفیق داد، با شوق راهی آن آستان مقدس شود. در حقیقت، اربعین پایان راه نیست؛ آغاز عهدی دوباره با امام حسین (ع) است؛ عهدی برای ثابت‌قدم ماندن در مسیر ولایت، بندگی خدا و خدمت به بندگان او.