تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۹
جوزف عون: حملات اسرائیل چالشی علیه تمام لبنانی هاست

جوزف عون: حملات اسرائیل چالشی علیه تمام لبنانی هاست رئیس جمهور لبنان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را چالشی برای تمام مردم این کشور خواند و گفت که لبنان مایل به همکاری با ایران بر اساس احترام متقابل است.

جوان آنلاین: جوزف عون رئیس جمهور لبنان در دیدار با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، گفت که لبنان مایل به همکاری با ایران در چارچوب حاکمیت و دوستی مبتنی بر احترام متقابل است.

‌وی با طرح این ادعا که گفتمان اخیر برخی از مقامات ایران در قبال لبنان، کمک کننده نیست، افزود: دوستی که ما می‌خواهیم بین لبنان و ایران برقرار شود، نباید از طریق یک فرقه یا یک بخش از لبنانی‌ها باشد، بلکه باید با همه لبنانی‌ها باشد.

‌عون خاطرنشان کرد که لبنان وطن نهایی همه ساکنان این کشور است، چه مسیحی باشند و چه مسلمان، و دولت لبنان از طریق نهادهای قانونی و امنیتی خود مسئول حفاظت از همه اجزای لبنانی است.

رئیس جمهور لبنان ابراز داشت که کشورش هرگونه مداخله خارجی دیگران در امور داخلی خود را از هر طرفی که باشد رد می‌کند، و می‌خواهد عرصه لبنان، امن و باثبات باقی بماند تا منافع همه لبنانی‌ها بدون تبعیض تأمین شود.،

‌جوزف عون ادامه داد: همه بهای سنگینی برای تکیه بر قدرت‌های خارجی علیه لبنانی‌های دیگر در داخل پرداختند و درسی که لبنانی‌ها از آن می‌گیرند، این است که هیچ طرفی بدون هیچ استثنایی مجاز به حمل سلاح و تکیه بر قدرت‌های خارجی نیست.

‌رئیس جمهور عون توضیح داد که دولت لبنان و نیروهای مسلح آن مسئول امنیت همه لبنانی‌ها بدون هیچ استثنایی هستند.

وی افزود: هرگونه چالش از سوی دشمن اسرائیلی یا دیگران، چالش برای همه لبنانی‌ها است و نه فقط برای یک گروه از آنها، و مهمترین سلاح برای مقابله با آنها وحدت لبنانی‌ها است.

