اخراج نماینده پارلمان نیوزیلند به دلیل مواضعش درخصوص جنگ غزه

در جریان جلسه‌ای در پارلمان نیوزیلند درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطین به یک قانونگذار به دلیل مواضعش در رابطه با جنایات رژیم صهیونیستی دستور داده شد تا جلسه را ترک کند.

جوان آنلاین: پس از آنکه دولت راست میانه‌رو در نیوزیلند روز دوشنبه اعلام کرد که در حال بررسی موضع خود در مورد به رسمیت شناختن یا نشناختن کشور فلسطین است، جلسه فوری پارلمان برای بحث و بررسی تشکیل شد.

استرالیا، متحد نزدیک نیوزیلند نیز روز دوشنبه به کانادا، انگلیس و فرانسه پیوست و اعلام کرد که در کنفرانس سازمان ملل در ماه سپتامبر، کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

«کلوئی سوابریک» که از رهبران حزب سبز است، پیش از آنکه از برخی از اعضای دولت بخواهد تا از لایحه‌ای برای «تحریم اسرائیل به دلیل جنایات جنگی‌اش» حمایت کنند، گفت که «نیوزیلند عقب‌مانده و اساسا منزوی است و عدم تصمیم‌گیری در این مورد وحشتناک است».

این لایحه در ماه مارس توسط حزب او پیشنهاد شد و مورد حمایت همه احزاب مخالف است.

سواربریک گفت: اگر شش نفر از ۶۸ نماینده دولت را با جرات پیدا کنیم، می‌توانیم در سمت درست تاریخ بایستیم.

«گری براونلی» رئیس پارلمان نیوزیلند گفت که شصت و هشت عضو این مجلس به بی‌عرضگی متهم شدند و این بیانیه «کاملاً غیرقابل قبول» است و او مجبور است آن را پس بگیرد و عذرخواهی کند. وقتی سواربریک امتناع کرد، به او دستور داده شد که پارلمان را ترک کند.

براونلی بعداً توضیح داد که سواربریک می‌تواند روز چهارشنبه بازگردد اما اگر همچنان از عذرخواهی خودداری کند، دوباره از پارلمان اخراج خواهد شد.

سواربریک امروز (چهارشنبه) نیز پس از آنکه دوباره از عذرخواهی کردن خودداری کرد، برای دومین بار متوالی مجبور به ترک اتاق بحث شد. وقتی او از رفتن امتناع کرد، دولت به تعلیق او رأی داد.

او هنگام خروج از جلسه پارلمان فریاد زد «فلسطین را آزاد کنید.»

نیوزیلند اعلام کرده است که در ماه سپتامبر در مورد به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور تصمیم خواهد گرفت.

بنابر گزارش رویترز، در این میان، «کریستوفر لوکسون» نخست وزیر نیوزیلند روز چهارشنبه گفت که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی از مسیر منحرف شده است.

لوکسون که در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، افزود: کمبود کمک‌های بشردوستانه، آوارگی اجباری مردم و الحاق غزه بسیار وحشتناک است و نتانیاهو زیاده‌روی کرده است.

او که ریاست دولت ائتلافی راست میانه را بر عهده دارد، تاکید کرد: فکر می‌کنم نتانیاهو از مسیر منحرف شده است. آنچه ما اکنون شاهد آن هستیم، حمله به نوار غزه، کاملاً، کاملاً غیرقابل قبول است.

پیش از برگزاری جلسه روز چهارشنبه پارلمان، معترضان در مقابل ساختمان‌های پارلمان این کشور تجمع کردند و شعار می‌دادند که «نمایندگان مجلس، شجاع باشید، فلسطین را به رسمیت بشناسید.»