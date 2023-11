یک روزنامه‌نگار فلسطینی که ۲۱ عضو خانواده‌اش را در حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی در غزه از دست داده، با هدف آگاه‌سازی جامعه بین‌الملل از رنجی که بر مردم غزه تحمیل می‌شود سایتی با عنوان «ما عدد نستیم» (We Are Not Numbers) راه‌اندازی کرده است تا راوی سرگذشت تلخ شهروندان این باریکه باشد.