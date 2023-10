شماری از مجروحان بمباران بیمارستان «المعمدانی» در نوار غزه را به بیمارستان «شفا» در فاصله‌ی حدود یک کیلومتری این بیمارستان آورده‌اند. اکثر شهدا و مجروحان را کودکان، زنان و سالمندانی تشکیل می‌دهند که یا برای مداوا به بیمارستان المعمدانی آمده بودند و یا از بیم بمباران خانه‌هایشان به این بیمارستان پناه آورده بودند. (+)

مخاطبان محترم توجه داشته باشند، گزارش زیر حاوی تصاویر دل‌خراش است.

همزمان با انتشار خبر این فاجعه، در فلسطین سه روز عزای عمومی اعلام شد و شماری دیگر از کشورهای اسلامی نیز عزای عمومی اعلام کردند. کشورهای مختلف جهان رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایت جنگی متهم نمودند و حتی دولت آمریکا نیز در شوک فرو رفت. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌رغم محکومیت کشتار غیرنظامیان در بیمارستان المعمدانی، اشاره‌ای به نقش اسرائیل در این جنایت جنگی نکرد. رژیم صهیونیستی بلافاصله رو به فرافکنی آورد و انگشت اتهام را به سوی خود فلسطینی‌ها نشانه رفت. مقامات این رژیم ادعا کردند منبع انفجار در بیمارستان المعمدانی، موشک‌های این رژیم نبوده‌اند، بلکه شلیک ناقص یکی از راکت‌های «جهاد اسلامی» (یکی دیگر از گروه‌های مسلح فلسطینی در غزه) موجب این انفجار شده است؛ موضعی که رئیس‌جمهور آمریکا نیز بی‌معطلی آن را تکرار کرد[۶].

«جو بایدن» (مرکز تصویر، راست) رئیس‌جمهور آمریکا، پس از فرود هواپیمایش در فرودگاه «بن‌گوریون» در فلسطین اشغالی، با «بنیامین نتانیاهو» (مرکز تصویر، چپ) نخست‌وزیر رژیم صهونیستی خوش‌وبش می‌کند. بایدن طی سفر به فلسطین اشغالی نه‌تنها صهیونیست‌ها را به خاطر جنایت جنگی و نسل‌کشی در فلسطین توبیخ نکرد، بلکه روایت ساختگی رژیم صهیونیستی درباره‌ی بمباران بیمارستان «المعمدانی» را تکرار کرد و وعده داد کشورش کمک بی‌سابقه‌ای به اسرائیل کند. (+)

روایت دائم‌التغییر صهیونیست‌ها

اسرائیلی‌ها همچنان ادعا می‌کنند که نقشی در جنایت روز سه‌شنبه در بیمارستان المعمدانی نداشته‌اند. می‌گویند شواهد میدانی، از جمله عدم وجود یک گودال بزرگ، اثبات می‌کند که انفجار در نتیجه‌ی سقوط یک راکت بوده و نه فرود یک موشک. این در حالی است که گروه‌های فلسطینی و منابع دیگر می‌گویند حجم خسارات و تعداد بالای قربانیان با قدرت تخریب نسبتاً پایین راکت‌های ابتدایی فلسطینی‌ها در تضاد است. در حالی که کارشناسان همچنان مشغول بررسی تصاویر، صداها و سایر مدارک مربوط به وقوع حادثه هستند، باید به چند سؤال پاسخ داد: چرا منابع خود رژیم صهیونیستی بارها اقدام به تغییر روایت‌شان از حادثه‌ی بیمارستان المعمدانی کرده‌اند؟ آیا حمله به بیمارستان یکی از سیاست‌های رژیم صهیونیستی نیست؟ و آیا این جنایت، تلاشی برای وادار کردن ساکنان غزه به تن دادن به «دستور تخلیه‌ی دسته‌جمعی» اسرائیل نبوده است؟

«دانیل هاگاری» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی یک روز پس از بمباران بیمارستان «المعمدانی» توسط این رژیم، ادعا می‌کند راکت‌های شلیک‌شده از درون غزه موجب انفجار در این بیمارستان شده است. این در حالی است که حساب کاربری رسمی رژیم صهیونیستی در «ایکس» (توئیتر سابق) پیش از این تلاش کرده بود با یک ویدیوی گمراه‌کننده، شانه از زیر بار مسئولیت این جنایت جنگی خالی کند، اما نتوانسته بود. (+)

دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، بعدازظهر دوشنبه در صفحه‌ی رسمی‌اش در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» (توئیتر سابق) بخشی از سخنرانی نتانیاهو در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی را منتشر کرد مبنی بر این‌که جنگ اسرائیل و حماس «مبارزه میان فرزندان نور و فرزندان ظلمت است؛ بین بشریت و قانون جنگل[۷].» این در حالی است که، چنان‌که از چشم خبرنگاران مخفی نماند، این پست یک روز بعد، همزمان با انتشار اخبار درباره‌ی بمباران بیمارستان المعمدانی در غزه، از صفحه‌ی نخست‌وزیر اسرائیل پاک شد[۸].

شماری از قربانیان حمله‌ی هوایی به بیمارستان «المعمدانی» در نوار غزه، از جمله کودکی که در این جنایت جنگی صهیونیست‌ها جان خود را از دست داده است. «بنیامین نتانیاهو» چند روز پیش از حمله‌ی رژیم متبوعش به بیمارستان المعمدانی گفته بود جنگ فلسطینیان و اسرائیلی‌ها «نبرد میان فرزندان نور و فرزندان ظلمت» است. جنایت رژیم صهیونیستی در بیمارستان المعمدانی به‌خوبی نشان داد که چه‌کسانی فرزندان نور هستند و جه کسانی فرزندان ظلمت. (+)

همچنین «حنانیا نفتالی» دستیار نتانیاهو در امور دیجیتال نیز پس از حمله به بیمارستان المعمدانی در همین شبکه‌ی اجتماعی نوشت: «نیروی هوایی اسرائیل یکی از پایگاه‌های تروریستی حماس را در یک بیمارستان در غزه هدف قرار داد. چندین تروریست کشته شده‌اند[۹].» چیزی نگذشت که این پیام نیز پاک شد و به جای آن ادعا شد که این خبر بر اساس «خبر دروغ رویترز» بوده است. نفتالی سپس نوشت: «از آن‌جایی که [ارتش اسرائیل] بیمارستان‌ها را بمباران نمی‌کند، فرض من این بود که اسرائیل یکی از پایگاه‌های حماس را در غزه هدف قرار داده است. [۱۰]»

شماری از مجروحان حادثه‌ی بمباران بیمارستان «المعمدانی» در نوار غزه خود را به بیمارستان «شفا» رسانده‌اند تا تحت مداوا قرار گیرند. رژیم صهیونیستی برای توجیه حمله‌ی وحشیانه به بیمارستان‌های نوار غزه، ادعا می‌کند مقاومت فلسطین زیر این بیمارستان‌ها تونل دارد و رهبران و اعضای گروه‌های مقاومت در بیمارستان مستقر شده‌اند. (+)

علاوه بر این، صفحه‌ی رسمی رژیم صهیونیستی در ایکس در تلاشی برای انداختن تقصیر انفجار در المعمدانی به گردن فلسطینیان، ویدیویی را منتشر کرد[۱۱] و ادعا نمود که این ویدیو باران راکت از سمت شهر غزه به سوی نقاط دیگر فلسطین اشغالی را نشان می‌دهد و اثبات می‌کند که انفجار در المعمدانی نتیجه‌ی اصابت یکی از همین راکت‌ها بوده است[۱۲]. با این وجود، «آریک تولر» خبرنگار تیم تحقیقات تصویری نیویورک‌تایمز، اشاره کرد که زمان ثبت‌شده روی تصاویر، مربوط به دست‌کم ۴۰ دقیقه پس از انفجار در بیمارستان است. حساب کاربری اسرائیل در ایکس، بلافاصله پیام خود را ویرایش و ویدیو را حذف کرد[۱۳].

حملات راکتی اسرائیل به بیمارستان المعمدانی

اگرچه به نظر می‌آید رژیم صهیونیستی تلاش دارد تا خود را از این جنایت جنگی تبرئه کند، اما واقعیت این است که این رژیم به بهانه‌های مختلف، بیمارستان‌های غزه را در فهرست اهداف مشروع خود قرار داده است. اسرائیل نه‌تنها آب و برق غزه را قطع کرده و بیماران حاضر در بیمارستان‌های این منطقه را در معرض خطر مرگ قرار داده، بلکه مرتباً به دست‌کم ۲۲ بیمارستان در شهر غزه و شمال باریکه‌ی غزه دستور تخلیه داده است؛ دستوری که به گفته‌ی سازمان بهداشت جهانی حکم مرگ بیماران و مجروحان فلسطینی است[۱۴]، چراکه بیمارستان‌ها در غزه به علت کمبود امکانات، توانایی جابه‌جایی بیماران خاص، مانند نوزادان درون دستگاه یا بیماران وابسته به تجهیزات تنفسی، را ندارند.

پاهای یکی از کودکان قربانی بمباران بیمارستان «المعمدانی» (کودکی که در تصویر قبل نیز پیکرش دیده می‌شود). اسرائیل نه‌تنها با حمله به بیمارستان‌های غزه مرتکب جنایت جنگی می‌شود، بلکه با کشتار کور غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان عملاً به قوانین جنگ دهن‌کجی می‌کند. این در حالی است که آمریکا در سازمان ملل قطعنامه‌های خواهان برقراری آتش‌بس در غزه را وتو می‌کند. (+)

حتی اگر این امکانات هم وجود داشت، باز هم جابه‌جایی بیماران به هیچ عنوان بی‌خطر نبود، چراکه اسرائیلی‌ها مرتباً آمبولانس‌های فلسطینی را بمباران می‌کنند[۱۵]. با این حال، ارتش رژیم صهیونیستی به عنوان هشدار و همچنین برای ایجاد تخریب و گرفتن تلفات، رسماً به این بیمارستان‌ها حمله کرده است. سازمان بهداشت جهانی گزارش می‌دهد که اسرائیل از ابتدای درگیری تا پیش از حمله به بیمارستان المعمدانی، ۵۱ بار به زیرساخت‌های درمانی در باریکه‌ی غزه حمله کرده بود[۱۶]. ضمن این‌که سایر بیمارستان‌های نوار غزه نیز اوضاع بهتری ندارند و پیشاپیش با کمبود تخت و امکانات و همچنین خطر بمباران رژیم صهیونیستی مواجه هستند.

به طور خاص، خود بیمارستان المعمدانی سه روز قبل از حمله‌ی روز سه‌شنبه، هدف حملات راکتی رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود و دو طبقه‌ی بالای آن آسیب‌دیده بودند. به گفته‌ی مقامات بیمارستان، اسرائیلی‌ها پس از این حملات با ریاست بیمارستان تماس گرفته و هشدار داده بودند که باید بیمارستان را تخلیه کنند[۱۷]. مقامات بیمارستان، حملات راکتی اسرائیلی‌ها را «سقف‌کوبی[۱۸]» توصیف کرده‌اند؛ اصطلاحی که ارتش رژیم صهیونیستی برای اشاره به «بمباران خانه‌های مسکونی و سایر اهداف غیرنظامی با بمب‌های ضعیف‌تر و به عنوان هشدار درباره‌ی یک بمباران قریب‌الوقوع» از آن استفاده می‌کند. ارتش اسرائیل نیز تأیید کرده که حملات خمپاره‌ایش به بیمارستان المعمدانی[۱۹]، به منظور صدور هشدار بوده‌اند[۲۰]. این یعنی حتی اگر عامل انفجار در بیمارستان المعمدانی راکت هم بوده باشد، این راکت را به احتمال قوی، اسرائیل پرتاب کرده است.

پیکرهای شماری از شهدای بمباران بیمارستان «المعمدانی» در حیاط بیمارستان «شفا» در همان نزدیکی، جمع‌آوری شده‌اند. هنوز آمار دقیقی از تعداد قربانیان این حمله‌ی هوایی منتشر نشده است، اما تخمین‌ها عمدتاً از ۲۵۰ نفر تا ۵۰۰ نفر را نشان می‌دهند. (+)

اسرائیل به دنبال نسل‌کشی مسلمانان در غزه

مقامات رژیم صهیونیستی بارها حماس را به استفاده از بیمارستان به عنوان «مقر فرماندهی» متهم، و ادعا کرده‌اند مقاومت فلسطین زیر بیمارستان‌های غزه تونل و تجهیزات نظامی دارد. این ادعاها که برای مشروع جلوه دادن جنایت جنگیِ حمله به بیمارستان‌ها در غزه مطرح می‌شوند، نشان می‌دهند حمله به بیمارستان‌های غزه با هدف به حداکثر رساندن تلفات، یکی از سیاست‌های قطعی اسرائیل است. نشانه‌های دیگر از این واقعیت را می‌توان در محاصره‌ی کامل نوار غزه، قطع آب و برق، جلوگیری از ارسال هرگونه کمک بشردوستانه به این منطقه و کشتار بیش از ۳۸۰۰ فلسطینی در عرض کم‌تر از دو هفته مشاهده کرد. به عبارت دیگر، صهیونیست‌ها در غزه مرتکب همان نوع نسل‌کشی‌ای علیه مسلمانان شده‌اند که می‌گویند نازی‌ها در واقعه‌ی هولوکاست علیه یهودیان مرتکب شدند.

استقبال معترضان در شهر سیدنی از «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، با مقایسه‌ی او با هیتلر در جریان سفر سال ۲۰۱۷ نتانیاهو به سیدنی. آن‌چه رژیم صهیونیستی در نوار غزه انجام می‌دهد، مصداق نسل‌کشی، مجازات دسته‌جمعی، و جنایت جنگی است. همان کارهایی که صهیونیست‌ها ادعا می‌کنند هیتلر علیه یهودیان انجام می‌داد. رژیم صهیونیستی تبدیل به نسخه‌ی دیگری از یک آلمان نازی تبدیل شده است. (+)

رژیم صهیونیستی از آغاز دور جدید درگیری‌ها، بارها به بیش از یک میلیون ساکن نوار غزه دستور داده تمام این منطقه را تخلیه کنند. این راهبرد جنایت‌کارانه‌ی مجازات دسته‌جمعی که صرفاً یکی دیگر از مصادیق بارز جنایت جنگی توسط اسرائیل است، با هدف تسلط کامل صهیونیست‌ها بر نوار غزه و تکمیل پروژه‌ی اشغال کامل فلسطین اتخاذ شده است. شکی نیست که رژیم صهیونیستی برای تحقق این هدف از هیچ جنایتی ابایی ندارد و اصلاً بعید نیست حمله به بیمارستان المعمدانی به منظور ارعاب ساکنان غزه و تسریع تخلیه‌ی نوار غزه صورت گرفته باشد.

مدارک صهیونیست‌ها علیه صهیونیست‌ها

یکی از اصلی‌ترین شواهد برای درک ابعاد این حادثه، تصاویر زنده‌ای است که شبکه‌ی قطری «الجزیره» از لحظه‌ی انفجار در بیمارستان المعمدانی ضبط و پخش کرده است. رژیم صهیونیستی با استناد و اتکا به همین تصاویر، ادعا می‌کند یک راکت فلسطینی از مسیر خود منحرف شده و در حیاط بیمارستان المعمدانی فرود آمده است. این در حالی است که اکنون الجزیره در یک گزارش تصویری گفته است بررسی‌های «تیم تحقیقات دیجیتال» این شبکه (موسوم به «سَنَد») درباره‌ی تصاویر منتشرشده توسط خود الجزیره، نشان می‌دهند ادعای صهیونیست‌ها مبنی بر برخورد یک راکت فلسطینی به بیمارستان المعمدانی کاملاً بی‌اساس است[۲۱].

