سرویس جامعه جوان آنلاین: حالا آنطور که معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت می‌گوید، برنامه آینده برای تشخیص و درمان این بیماری حذف تست پرهزینه تشخیص این بیماری با انجام تحقیقات برای ابداع یک آزمایش ساده و کم‌هزینه خون است. به گفته وی، این طرح ۵۰میلیون تومانی ده‌ها میلیارد تومان صرفه‌جویی ارزی خواهد داشت. در کنار خبر تولید داروی ایرانی درمان قطعی هپاتیت C وزیر بهداشت هم در روز جهانی هپاتیت از اجرای طرح آزمایشی حذف هپاتیت C خبر می‌دهد.

هپاتیت یا التهاب بافت کبد یک بیماری ویروسی است که موجب آسیب به کبد و اختلال در فعالیت کبد می‌شود. این اختلال یا التهاب کبد به علل مختلفی به‌وجود می‌آید که مهم‌ترین آن‌ها آلودگی به ویروس‌های ایجادکننده هپاتیت مثل A، B، C، D، E، F است. در این بین ویروس هپاتیت C یکی از عوامل مهم ایجادکننده هپاتیت به حساب می‌آید. اعتیاد به موادمخدر تزریقی و تماس با خون افراد آلوده از طریق استفاده مشترک از سوزن مصرفی، عامل مهمی در ابتلا به هپاتیت C است. در ایران، شایع‌ترین راه انتقال ویروس هپاتیت C، استفاده از خون و فرآورده‌های آن است. در حال حاضر از هر هزار نفر سه نفر به هپاتیت C مبتلا هستند که برآورد می‌شود، بیش از ۱۸۰ هزار نفر دچار این بیماری باشند و تاکنون حدود ۳۰ درصد آنان شناسایی شده‌اند.



هپاتیت C واکسن ندارد، اما درمان دارد

برای پیشگیری از هپاتیت C واکسنی وجود ندارد، اما به گفته رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت حاصل تحقیقات تیم‌های پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری گسترده ۵۰مرکز تحقیقاتی کشور در زمینه تأثیر دارو‌های داخلی بر روند درمان بیماران نشان می‌دهد، دارو‌های ژنریک ایرانی که ترکیبی از «سوفوسبوویر» و «داکلاتاسویر» (دارو‌های ضد ویروسی) است، روی تمام ژنوتیپ‌های هپاتیت C مؤثر واقع شده و حاکی از موفقیت ۹۸ درصدی درمان آن‌ها بوده است.



کاهش هزینه درمان هپاتیت C

به گفته رئیس انجمن متخصصان گوارش و کبد ایران با کمک دارو‌های ایرانی، اکنون هپاتیت C طی هشت تا ۱۲هفته قابل درمان است و مطالعات نشان می‌دهد که این دارو‌ها هیچ عارضه جانبی به همراه ندارد؛ این در حالی است که درمان با دارو‌های قبلی، موجب تحمل عوارض بسیار زیادی می‌شود و روند درمان هپاتیت C را سخت و خسته‌کننده می‌کند. ملک‌زاده همچنین به قیمت ارزان این دارو در مقایسه با دارو‌های بسیار گران مشابه خارجی اشاره کرد و می‌افزاید: «با تولید داروی داخلی، همچنین هزینه درمان کامل هپاتیت C به ۱۰۰ دلار کاهش یافته است.» به گفته وی، با تولید دارو‌های داخلی، می‌توان امید داشت که هپاتیت C در ایران تحت کنترل کامل درآید و روند افزایش بیماران نیازمند پیوند کبد متوقف شود. ملک‌زاده معتقد است، علت موفقیت ایران در کنترل هپاتیت C دارابودن پیشروترین سیاست بهداشت جمعی کاهش آسیب موادمخدر در منطقه است. به گفته وی ایجاد بیش از چهار هزار کلینیک متادون درمانی و ۷۰۰ مرکز گذری کاهش آسیب، اجرای طرح‌های پژوهشی ملی مانند «طرح کنترل و درمان رایگان هپاتیت C در گروه زندانیان و معتادان» (از سال ۹۵ تا کنون)، طرح «بهبود سلامت کبد» (از سال ۹۷ تاکنون)، اجرای آزمایشی طرح ملی کنترل شهر به شهر هپاتیت C - که از رفسنجان کلید خورده است- و اجرای طرح شناسایی بیماران هپاتیت C در جامعه هدف مبتلایان اچ‌آی‌وی در پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد تهران از سیاست‌های کاهش آسیب مواد مخدر به شمار می‌رود.



برابری هزینه تشخیص و درمان!

در حال حاضر آزمایش PCR مهم‌ترین راه برای تشخیص قطعی بیماری هپاتیت C است، اما انجام هر مورد از این آزمایش حدود یک میلیون تومان هزینه دارد. آنطور که علی سهراب‌پور، رئیس شبکه هپاتیت کشور می‌گوید: «هزینه درمان کامل هر ناقل هپاتیت C، ۳ میلیون تومان شامل ۵/ ۱ میلیون تومان هزینه تست‌های تشخیصی و ۵/ ۱ میلیون تومان هزینه درمان با داروی داخلی است.»

سیدمؤید علویان، فوق تخصص گوارش و کبد با تأکید بر اینکه تمام دارو‌های درمانی هپاتیت C در داخل کشور تولید می‌شوند و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد، می‌افزاید «موضوعی که باعث نگرانی است، کاهش کارخانه‌های تولید داروی هپاتیت طی پنج سال گذشته است. متأسفانه به دلیل سیاست‌هایی اشتباه، از پنج کارخانه تولید داروی هپاتیت تنها دو کارخانه همچنان فعال هستند.» با وجود این، سخنان ملک‌زاده درباره دارو و تست تشخیص هپاتیت امیدوارکننده است چراکه وی از تلاش برای حذف تست پرهزینه تشخیص هپاتیت C با انجام تحقیقات برای ابداع یک آزمایش ساده و کم‌هزینه خبر می‌دهد. به گفته معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعتبار اجرای این طرح ۵۰میلیون تومان است، اما صرفه‌جویی ارزی آن ده‌ها میلیارد تومان است.