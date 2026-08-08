اولیانوف: خروج از مناقشه آمریکا-ایران، تنها از مسیر دیپلماسی ممکن است

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین اعلام کرد که تنها راهبرد مؤثر برای پایان دادن به درگیری آمریکا علیه ایران، استفاده از مسیر‌های دیپلماتیک است.

جوان آنلاین: «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین المللی در وین امروز شنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرد که پایان مناقشه میان آمریکا و ایران تنها از مسیر دیپلماسی ممکن است.

به گزارش مهر، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین المللی در وین در این باره نوشت: یک راهبرد خروج مؤثر (از مخاصمه آمریکا علیه ایران)، تنها از طریق مجاری دیپلماتیک قابل پیگیری است.

وی این پیام را در پاسخ به سخنان رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا منتشر کرد که گفته بود، ایالات متحده به راهبردی برای خروج از جنگ با ایران نیاز دارد و بعید است که قدرت هوایی به تنهایی بتواند اهداف ترامپ را محقق سازد.