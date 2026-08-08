جایزه ملی محیط زیست به نام خبرنگاران فقید حادثه اتوبوس خبرنگاران

جوان آنلاین: شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از اختصاص بخشی از جایزه ملی محیط زیست به نام دو خبرنگار محیطزیستی جانباخته در حادثه اتوبوس خبرنگاران خبر داد.
به گزارش تسنیم، انصاری با اشاره به نقش خبرنگاران تخصصی حوزه محیط زیست اظهار کرد: خبرنگارانی که بهصورت حرفهای و تخصصی در حوزه محیط زیست و با وجود همه چالشها در خبرگزاریها فعالیت میکنند، باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرند.
وی افزود: تلاش ما این است که برای خبرنگاران این حوزه انگیزه و رغبت بیشتری ایجاد کنیم تا هرچه بیشتر در حوزه محیط زیست بمانند و برای رفع چالشهای محیط زیستی کشور قلم بزنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: امسال در جایزه ملی محیط زیست، بخش ویژهای برای خبرنگاران محیط زیست خواهیم داشت و این بخش به نام دو خبرنگار محیطزیستی که در حادثه اتوبوس خبرنگاران جان خود را از دست دادند، نامگذاری خواهد شد.