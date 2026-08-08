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تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۷
بين‌الملل » اخبار كلی

ناتو گشت‌های هوایی خود را در امتداد جنوب روسیه افزایش داده است

1 خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد ناتو به‌طور پیوسته در حال گسترش حضور نظامی خود در دریای سیاه است؛ روندی که روسیه درباره آن ابراز نگرانی کرده و نسبت به افزایش خطر رویارویی مستقیم هشدار داده است.

جوان آنلاین: اسپوتنیک شامگاه شنبه در گزارشی نوشت: ائتلاف نظامی ناتو به‌طور پیوسته در حال گسترش حضور نظامی خود در دریای سیاه است و گشت‌زنی‌ها، پرواز‌های نظارتی و رزمایش‌های بیشتر در نزدیکی مرز‌ها و در امتداد جنوب روسیه را با بهانه‌ای تحت عنوان حوادث پهپادی توجیه می‌کند؛ اقدامی که این کشور نسبت به آن ابراز نگرانی کرده و هشداری را مبنی بر افزایش خطر رویارویی مستقیم برجسته کرده است.

به گزارش ایسنا، اسپوتنیک در ادامه تاکید کرد: اسپانیا در اواخر ماه ژوئیه، هفت جنگنده اف-۱۸ام هورنت، یک تانکر اِی۴۰۰ام، سه بالگرد ان‌اچ-۹۰ و حدود ۱۸۰ پرسنل را به‌عنوان بخشی از ماموریت پلیس هوایی پیشرفته ناتو به رومانی اعزام کرد. این نیرو‌ها تا پایان ماه نوامبر در آنجا مستقر خواهند ماند. همچنین، پایگاه هوایی میهایل کوگالنیچانو در رومانی که در حال حاضر در حال بازسازی است، قرار است به بزرگترین پایگاه نظامی ناتو در اروپا تبدیل شود، زیرا این کشور آشکارا به دنبال تبدیل شدن به دومین ارتش قدرتمند ناتو در جبهه شرقی، پس از لهستان است.

این خبرگزاری روسی خاطر نشان کرد: در تاریخ ۷ اوت (۱۶ مرداد ماه)، یک هواپیمای شناسایی ناتو از نوع بمباردیه آرتمیس۲ بر فراز دریای سیاه در نزدیکی منطقه کراسنودار روسیه پرواز کرد، که جدیدترین مورد از یک سری ماموریت‌های نظارتی است که شامل پهپاد‌های آرکیو-۴دی فونیکس و هواپیما‌های آواکس بوئینگ‌ای-۳اِی نیز بوده است.

مسکو تصریح کرده که فعالیت هوایی ناتو از ماموریت‌های رهگیری و اسکورت به سمت یک موضع‌گیری گسترده‌تر ضدپهپاد در حال تغییر است، در حالی‌که رزمایش‌های این ائتلاف در نزدیکی مرز‌های روسیه بزرگتر شده و به‌طور فزاینده‌ای شامل «سناریو‌های تهاجمی» می‌شود.

ولادیسلاو ماسلنیکوف، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه روسیه به اسپوتنیک گفت: فعالیت‌های ناتو در درجه اول با هدف ایجاد چالش‌ها و تهدید‌ها برای امنیت روسیه از جمله در جهت مهم استراتژیک دریای سیاه، جایی که ناتو از هر طریقی برای تقویت حضور خود تلاش می‌کند، انجام می‌شود.

کرملین بار‌ها آمادگی خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کرده است، اما کشور‌های ناتو همچنان پیشنهاد‌های کاهش تنش را نادیده می‌گیرند. همچنین، کانال‌های ارتباطی مستقیم بین ارتش‌های روسیه و اکثر اعضای ناتو عملا مسدود شده‌اند، که به باور کارشناسان این مسئله می‌تواند منجر به «محاسبات اشتباه و تشدید تنش» شود.

برچسب ها: ناتو ، دریای سیاه ، روسیه
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