روایت رسانه عبری از دخالت آشکار ترامپ در کوبا

جوان آنلاین: این روزنامه عبری زبان در گزارشی که امروز شنبه در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرد خبر داد: دولت ترامپ فشار بر کوبا را تشدید میکند و در پی چهرهای عملگرا از درون نهاد حاکم برای جانشینی رهبری در هاوانا است. در ادامه این گزارش آمده است: آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) پیشتر گروه ویژهای برای این منظور تشکیل داده، اما نهادهای اطلاعاتی هشدار میدهند که نسلی سختگیرتر در انتظار کوبا است.
به گزارش تسنیم، دولت ترامپ در پی یافتن یک مقام کوبایی، اعم از فعلی یا سابق، است که بتوان او را متقاعد کرد که زمام امور را در هاوانا در دست بگیرد؛ این در حالی است که ایالات متحده کارزار فشار خود بر این جزیره کارائیبی را تشدید کرده است.
به گفته مقامات آمریکایی، طرح کنونی را باید بیشتر «تغییر رهبری» توصیف کرد تا «تغییر کامل نظام» حاکم بر کوبا.
در بخش دیگری از گزارش معاریو به نقل از رسانههای آمریکایی تاکید شده است: دولت (تروریست) ترامپ بر نهادهای اطلاعاتی خود فشار آورده تا چهرهای مشابه دلسی رودریگز بیابند؛ کسی که پس از دستگیری نیکلاس مادورو، رئیسجمهور پیشین ونزوئلا، توسط نیروهای آمریکایی در ژانویه، بهعنوان رئیسجمهور موقت این کشور روی کار آمد.
در عین حال به زعم معاریو: تنها شمار اندکی از مقامات کاربلد کوبایی وجود دارند که ممکن است در صورت دستگیری رائول کاسترو، رئیسجمهور پیشین کوبا که همچنان از نفوذ سیاسی گستردهای برخوردار است، به دست نیروهای آمریکایی، یا در صورت سرنگونی رهبری کنونی به هر شکل دیگر، مایل به در دست گرفتن قدرت باشند. در مقابل، مقاماتی که در پشت پرده کوبا در انتظارند، نمایندهٔ جناحهایی سختگیرتر و افراطیتر هستند.