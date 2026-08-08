کد خبر: 1373144
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تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۹
بين‌الملل » اخبار كلی

ششمین هفته جنگ داخلی صهیونیست‌ها در قدس اشغالی

1 جنگ مذهبی صهیونیست‌ها برای ششمین هفته پیاپی در مناطق مختلفی از بیت المقدس اشغالی ادامه دارد.

جوان آنلاین: پایگاه عبری عبری زبان وای نت در گزارشی در این رابطه اعلام کرد که همچون هفته‌های گذشته شاهد درگیری بین ده‌ها نفر از حریدی‌ها و سکولار‌هایی بودیم که برای حمایت از فعالیت یک کافه در قدس در اطراف آن تجمع کرده‌اند.

به گزارش تسنیم، در ادامه این گزارش آمده است: از بامداد امروز (شنبه)، همان‌گونه که در هفته‌های اخیر هر شنبه به یک رسم تبدیل شده، ده‌ها یهودی حریدی برای تظاهرات نزدیک کافه «بساماتا» در قدس گرد هم آمدند.

پلیس مسیر منتهی به کافه را مسدود کرد و تظاهرات امروز در مکانی منزوی‌تر برگزار می‌شود.

با این حال در جریان اعتراض، حریدی‌ها تلاش کردند موانع امنیتی را کنار بزنند و در این راستا با پلیس هم درگیر شدند.

در مقابل تظاهرات حریدی‌ها، سکولار‌های طرفدار فعالیت کافه در روز شنبه نیز در اطراف آن تجمع کردند.

کافه «بساماتا» در خیابان آگریپاس قدس، ناخواسته به نمادی از تنش و جنگ داخلی میان یهودیان مذهب گرای افراطی و سکولار‌ها در اسرائیل (رژیم صهیونیستی) تبدیل شده است.

این رسانه رژیم صهیونیستی در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: همان‌طور که اشاره شد، این نخستین شنبه‌ای نیست که شاهد اعتراضات و درگیری مذهبی پرسر و صدا در مقابل این کافه است.

از آغاز جولای، و حتی قبل‌تر از آن ده‌ها یهودی مذهب گرای تندرو مخالف بازگشایی کافه در روز‌های شنبه تظاهرات می‌کنند؛ موضوعی که این مکان را به کانونی برای تفریح و زیارتگاهی برای فعالان معترض که در پی تقویت موضع خود در برابر تظاهرکنندگان مذهب گرا هستند، تبدیل کرده است.

فعالان «جامعه حریدی»، که دربرگیرنده فرقه‌های تندروی حسیدی است و بیشتر آنان اساساً با موجودیت اسرائیل مخالفند، (و آن را برخلاف تعالیم توراتی می‌دانند) اطلاعیه‌های اعتراضی حاوی مکان و زمان تجمع را توزیع کرده‌اند.

با این حال، این اعتراض از حمایت گروه‌هایی در جریان اصلی حریدی نیز برخوردار است، از جمله حامیان این فعالیت‌ها می‌توان به تساحی باریم، معاون شهردار، و یوهانان وایزمن، عضو شورای شهر بیت المقدس، هم اشاره کرد.

هفته گذشته شاهد درگیری‌هایی غیرمعمول میان تظاهرکنندگان مذهب گرای افراطی و مشتریان کافه بود که تلاش می‌کردند مانع ورود آنان شوند. پلیس تنها پس از آنکه معترضان نزدیک بود به داخل کافه یورش ببرند، شروع به متفرق‌کردن آنان با استفاده از باتوم کرد.

برچسب ها: جنگ داخلی ، رژیم صهیونیستی ، قدس اشغالی
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