مجتبی جباری سرمربی شناورسازی قشم شد

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc \u062c\u0628\u0627\u0631\u06cc \u0633\u0631\u0645\u0631\u0628\u06cc \u067e\u06cc\u0634\u06cc\u0646 \u0645\u0633 \u0631\u0641\u0633\u0646\u062c\u0627\u0646\u060c \u0647\u062f\u0627\u06cc\u062a \u0634\u0646\u0627\u0648\u0631\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0642\u0634\u0645 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0639\u0647\u062f\u0647 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0627\u06cc\u0633\u0646\u0627\u060c \u0627\u0648 \u06a9\u0647 \u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u0647\u062f\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u0631\u0627 \u0647\u0645 \u062f\u0631 \u06a9\u0627\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062e\u0648\u062f \u062f\u0627\u0631\u062f\u060c \u0628\u0627 \u0645\u0633 \u0631\u0641\u0633\u0646\u062c\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062a\u0627\u0632\u06af\u06cc \u0628\u0647 \u0644\u06cc\u06af \u06cc\u06a9 \u0633\u0642\u0648\u0637 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f.