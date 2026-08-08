موسیمانه سرمربی آفریقای جنوبی شد

جوان آنلاین: فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی بهطور رسمی پیتسو موسیمانی را بهعنوان سرمربی تیم ملی آفریقای جنوبی انتخاب کرد.
به گزارش ایسنا، فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی با برگزاری جلسه فوقالعاده کمیته اجرایی ملی در دفتر خود در شهر ژوهانسبورگ، پیتسو موسیمانی را بهعنوان سرمربی جدید تیم ملی آفریقای جنوبی معرفی کرد تا او رسما جانشین هوگو بروس، سرمربی بلژیکی سابق این تیم شود.
هوگو بروس در دوران سرمربیگری خود، تیم ملی آفریقای جنوبی را به جام جهانی ۲۰۲۶ رساند و برای اولین بار در تاریخ این تیم، به مرحله حذفی راه یافت.
رئیس فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی اعلام کرد که کمیته اجرایی بهاتفاق آرا با انتصاب موسیمانی موافقت کرده و معرفی رسمی او در اوایل هفته آینده انجام خواهد شد. در مراسم معرفی، جزئیات قرارداد موسیمانی و توافق نهایی بین طرفین، به همراه اهداف دوره جدید با تیم ملی آفریقای جنوبی، اعلام خواهد شد.
موسیمانی سابقه درخشانی در فوتبال آفریقا دارد و در دوران سرمربیگری خود، موفقیتهای زیادی در سطح داخلی و قارهای به دست آورده است. از جمله مهمترین تجربههای او، هدایت تیم مامیلودی سانداونز آفریقای جنوبی و کسب چندین عنوان قهرمانی با این تیم بوده است.
او همچنین تجربه موفقی در هدایت تیم الاهلی مصر داشته و در این دوره نیز چندین عنوان قهرمانی قارهای و داخلی کسب کرده است. علاوه بر این، موسیمانی تجربه سرمربیگری در منطقه خلیج فارس و استقلال ایران و الاهلی عربستان را نیز در کارنامه خود دارد.