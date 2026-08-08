دولت بلاروس در سیاستی همسو با روسیه، دسترسی به وب‌سایت یورونیوز را محدود کرد.

جوان آنلاین: از یورونیوز، مقام‌های بلاروس وب‌سایت یورونیوز را «افراطی» اعلام کرده و آن را در «فهرست جمهوری مواد افراطی» قرار داده‌اند؛ تصمیمی که دسترسی به پلتفرم‌های دیجیتال این رسانه در خاک بلاروس را بلافاصله محدود کرده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش یورونیوز، وزارت اطلاع‌رسانی بلاروس این تصمیم را در چهارم اوت اتخاذ کرده، اما تاکنون به‌طور رسمی آن را به یورونیوز ابلاغ نکرده و هیچ توضیحی درباره دلایل این اقدام ارائه نداده است.

این نخستین بار نیست که یورونیوز در بلاروس با محدودیت مواجه می‌شود. دولت بلاروس در آوریل ۲۰۲۱ نیز پخش تلویزیونی این شبکه را پس از پوشش اعتراضات سراسری علیه الکساندر لوکاشنکو متوقف کرده بود. آن زمان مقام‌های بلاروسی اعلام کردند مجوز پخش یورونیوز منقضی شده و تبلیغات این شبکه به زبان انگلیسی منتشر می‌شود، نه به زبان روسی یا بلاروسی.

یورونیوز در واکنش به تصمیم سال ۲۰۲۱ اعلام کرده بود که برای بازگرداندن دسترسی مخاطبان بلاروسی به «روزنامه‌نگاری بی‌طرفانه و باکیفیت» تلاش خواهد کرد.

روسیه نیز در سال ۲۰۲۲، اندکی پس از آغاز جنگ اوکراین، پخش تلویزیونی و دسترسی به پلتفرم‌های دیجیتال یورونیوز را در سراسر این کشور مسدود کرد. مسکو این رسانه را به انتشار «اطلاعات نادرست» درباره عملیات نظامی روسیه متهم کرده بود.