جوان آنلاین: آیت‌الله سید یاسین الموسوی، امام جمعه بغداد و استاد حوزه علمیه نجف اشرف، تأکید کرد: زیارت اربعین به پدیده‌ای استثنایی و جهانی تبدیل شده است که فراتر از تفسیر‌های مادی است و حضور میلیونی زائران را می‌توان یک «مطالبه شرعی» و «درمان روحی» برای بازیابی عزت و شکستن روحیه شکست‌خوردگی در میان امت دانست.

وی در اظهاراتی تفصیلی با اشاره به آمار بی‌سابقه زائران اربعین گفت: شمار زائران از مرز ۲۲ میلیون نفر عبور کرد و برآورد‌ها نشان می‌دهد شمار افرادی که به دلیل ازدحام شدید نتوانستند خود را به مرکز شهر برسانند، چندین برابر این رقم بوده است.

الموسوی افزود: این حضور میلیونی از بزرگ‌ترین تجمعات دینی جهان نیز فراتر رفته است و پدیده «بذل و بخشش» و مهمان‌نوازی کم‌نظیر مردم عراق، توجه پژوهشگران و نمایندگان ادیان مختلف را به خود جلب کرده است.

وی همچنین به تحول عمیق رفتاری در میان مردم عراق اشاره کرد و گفت: «حتی افراد عصبی و کسانی که در خرج کردن مال خود سختگیر هستند، در برابر افتخار خدمت به زائران ذوب می‌شوند.»

الموسوی این رفتار را ناشی از پیوند اعتقادی عمیق مردم با امام حسین (ع) دانست و از آن به عنوان یکی از «اسرار عالم» یاد کرد که عامل اصلی این فداکاری‌هاست.

وی همچنین درباره پدیده پیاده‌روی اربعین، با وجود دشواری‌های آب‌وهوایی، گفت: این حرکت را نمی‌توان صرفاً با معیار‌های مادی تبیین کرد، بلکه ریشه در ابعاد معنوی و غیبی دارد و زائران احساس می‌کنند امام حسین (ع) با نگاهی ملکوتی آنان را مورد توجه قرار داده است؛ از همین رو با شوقی وصف‌ناشدنی راهی زیارت می‌شوند و دشواری‌های زندگی مانع حرکت آنان نمی‌شود.

الموسوی در واکنش به منتقدان و کسانی که در کارآمدی چنین تجمعاتی تردید دارند، تأکید کرد: «تعداد و اجتماع» در آموزه‌های دینی یک مطالبه شرعی است و متون قرآن و احکام اسلامی بر اهمیت اجتماع تأکید دارند.

وی در این زمینه به وجوب نماز جمعه و فریضه حج اشاره کرد و گفت: حج، «بزرگ‌ترین اجتماع» مسلمانان به شمار می‌رود.

الموسوی اظهار داشت: حکمت الهی در شکل‌گیری چنین اجتماعات گسترده‌ای، ایجاد یک «سپر روانی» در برابر احساس ضعف و انزوایی است که قدرت‌های بزرگ به ملت‌ها تحمیل می‌کنند.

وی اجتماعات میلیونی را «درمانی واقعی» برای بیماری‌های روحی همچون ترس و بزدلی توصیف کرد و افزود: احساس ضعف، انسان را به افسردگی و ناامیدی می‌کشاند؛ اما هنگامی که انسان خود را در میان دریای زائران می‌بیند و شعار‌های عزتمندانه و حماسی امام حسین (ع) را می‌شنود، روحیه شکست‌خوردگی از میان می‌رود و به قدرتی معنوی تبدیل می‌شود که سطح عبادت و ارتباط انسان با خداوند را ارتقا می‌دهد.

امام جمعه بغداد در بخش دیگری از سخنان خود، درباره تلاش‌های خارجی برای ناکام گذاشتن این شعیره دینی هشدار داد و آمریکا را به تلاش برای ایجاد مانع در مسیر برگزاری زیارت اربعین از طریق فشار‌های سیاسی و امنیتی متهم کرد.

وی تأکید کرد: تلاش‌ها برای ایجاد ناامنی و حمله با هوشیاری مردم عراق ناکام مانده است و حضور گسترده مردمی در زیارت اربعین نشان‌دهنده کاهش نفوذ آمریکا در منطقه است.

هشدار درباره طرح‌های آمریکا برای ایجاد شکاف در نیرو‌های مسلح عراق

الموسوی در ادامه با اشاره به مسائل امنیت ملی عراق هشدار داد: طرح‌هایی در دست اجراست که «تام باراک»، مسئول آمریکایی، از طریق آنها درصدد ایجاد درگیری‌های داخلی و ایجاد شکاف در وحدت نیرو‌های مسلح عراق و سوق دادن آنها به سمت رویارویی با گروه‌های مقاومت و اقلیم است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام نیرو‌های مسلح عراق تصریح کرد: «خون شیعی خط قرمز است» و باید از هرگونه تلاش برای کشاندن نیرو‌های عراقی به فتنه‌هایی که با هدف تضعیف دولت و ساختار نظامی کشور صورت می‌گیرد، جلوگیری کرد.

تأکید بر وحدت در برابر دشمن مشترک

امام جمعه بغداد در پایان با تأکید بر ضرورت وحدت ملی گفت: اختلافات مذهبی و سیاسی نباید مانع وحدت صفوف در برابر «دشمن مشترک» یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی شود.

وی در پیامی پدرانه اظهار داشت: «من از موضع سیاسی سخن نمی‌گویم، بلکه از موضع پدرانه سخن می‌گویم؛ همه فرزندان ما در نیرو‌های امنیتی، حشدشعبی و مقاومت، برادران ما هستند و هرگونه تلاش برای تجزیه این وحدت یا استفاده از زور علیه هر یک از این طرف‌ها، با آگاهی و وحدت مردم مواجه خواهد شد.»