پرونده حقوقی جنایت جنگی آمریکا در میناب به جریان افتاد

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه از ارائه اسناد حمله عمدی به مدرسه میناب به وکلای بین‌المللی برای پیگرد خبر داد.

جوان آنلاین: حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه حمله ایالات متحده آمریکا به مدرسه «شجره طیبه» در میناب را جنایتی غیرانسانی و عمدی توصیف کرد.

به گزارش تسنیم، وی با تأکید بر اینکه این حمله با آگاهی کامل و اطلاع دقیق آمریکا از ماهیت غیرنظامی مکان هدف صورت گرفته است، افزود: شواهد و اسناد موجود نشان می‌دهد که مکان هدف گرفته شده در میناب، یک مدرسه بوده و هیچ‌گونه کاربرد نظامی نداشته است.

رئیس مرکز وکلای خانواده قوه قضاییه با اشاره به اقدامات حقوقی در این زمینه، افزود: اخیراً میزبان گروهی از وکلای بین‌المللی بودیم که از مناطق دچار جنایت در لامرد، میناب ولار بازدید کردند. در این دیدار‌های میدانی، تمامی اسناد و مدارک مربوط به این جنایات در اختیار وکلای خارجی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: که وکلای بین‌المللی پس از بررسی شواهد و بازدید‌های میدانی، بر غیرنظامی بودن مکان هدف و مدرسه بودن آن تأکید کرده‌اند که این امر، جنایتکارانه بودن این حمله را به اثبات می‌رساند.

عبدلیان‌پور گفت: اسناد و شواهد مربوط به حمله به مدرسه «شجره طیبه» در میناب، نشان‌دهنده آگاهی کامل متجاوزان از ماهیت آموزشی این مرکز است.

«روایت فردا» با پخش مستندی تحت عنوان «دادخواهی جنایت»، ابعاد جدیدی از پیگیری‌های حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را در خصوص جنایات جنگی متجاوزان آمریکایی-صهیونیستی به نمایش گذاشت.

این مستند با تمرکز بر جنایات صورت گرفته در مناطق میناب و لامرد، فرآیند مستندسازی شواهد و بازدید‌های میدانی وکلای بین‌المللی را به تصویر کشیده است. در این روایت تلویزیونی، اسناد تکان‌دهنده مربوط به هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی، از جمله مدرسه «شجره طیبه» در میناب، به همراه تاییدات حقوقی وکلای خارجی درباره غیرنظامی بودن این مکان‌ها، منتشر شده است.

هدف از تولید این مستند، افشای جنایات جنگی و غیرانسانی متجاوزان در سطح بین‌المللی و تقویت پرونده‌های حقوقی برای مجازات عاملان این جنایات در دادگاه‌های جهانی است.