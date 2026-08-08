طالبان: روابط افغانستان و ایران قابل ستایش است

جوان آنلاین: «ذبیحالله مجاهد»، سخنگوی ارشد حکومت طالبان اظهار داشت: روابط افغانستان و ایران خوب است و مناسبات میان دو کشور بهگونه عادی ادامه دارد.
به گزارش تسنیم، مجاهد تأکید کرد: روابط خوب میان کابل و تهران به سود مردم دو کشور است و در حال حاضر دادوستد و تجارت میان افغانستان و ایران بدون مشکل جریان دارد.
وی در ادامه، روابط موجود میان دو کشور را «قابل ستایش» توصیف کرد و بر اهمیت تداوم مناسبات دوستانه و همکاریهای دوجانبه میان افغانستان و ایران تأکید کرد.
سخنگوی ارشد طالبان همچنین با اشاره به ظرفیتهای موجود در روابط دو کشور، خواستار توسعه همکاریها در حوزههای مختلف شد.
مناسبات افغانستان و ایران در سالهای اخیر در بخشهای سیاسی، اقتصادی، تجاری و ترانزیتی ادامه داشته و دو کشور از مسیرهای حملونقل و بنادر ایران برای گسترش تجارت و دسترسی به بازارهای منطقهای استفاده میکنند.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری ایران، پیشتر گفته بود ایران در حال حاضر نسبت به گذشته روابط بهتری با کشورهای همسایه دارد.
افغانستان و ایران بهعنوان دو کشور همسایه، روابط گستردهای در زمینههای اقتصادی و تجاری دارند و توسعه تجارت دوجانبه و استفاده از ظرفیتهای ترانزیتی ایران از محورهای مهم مناسبات میان کابل و تهران به شمار میرود.